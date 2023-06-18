Trước đó, vào hồi 21h5’ ngày 12/6, tổ công tác Công an TP Móng Cái tiến hành kiểm tra tại 03 phòng trọ thuộc dãy nhà trọ ở ngõ 109 đường Trần Quốc Tảng thuộc khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái do Sáu làm chủ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật plus, ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Sáu (SN 1970, HKTT: khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Chứa mại dâm”.

Cơ quan Công an TP Móng Cái đã tạm giữ Nguyễn Thị Sáu về hành vi chứa mại dâm, đồng thời lập biên bản phạt vi phạm hành chính đối với gái bán dâm và khách mua dâm.

Thời điểm kiển tra lực lượng chức năng phát hiện tại khu nhà trọ có 03 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 29/5, mọi người vô cùng phẫn nộ với vụ việc một "tú bà" môi giới bán dâm cho nữ sinh dưới 18 tuổi.

Dẫn thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật, ngày 29/5, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đang tạm giữ Hà Thị Hương (SN 1982, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

'Tú bà' Hà Thị Hương làm trung gian môi giới để 2 nữ nhân viên dưới 18 tuổi là P. và T. "bán dâm" - Ảnh: báo Bảo Vệ Pháp Luật

Theo Công an huyện Thạch Thành, Hà Thị Hương mở quán kinh doanh trên địa bàn và nhận 2 thiếu nữ là P. và T. (đều dưới 18 tuổi) làm nhân viên. Tối 25/5, "tú bà" này làm trung gian môi giới để 2 nữ nhân viên P. và T. "bán dâm" cho 2 người đàn ông tại một nhà nghỉ ở Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành với giá 300.000 đồng/lượt mỗi người.

Tại cơ quan Công an, Hà Thị Thương khai và thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Công an huyện Thạch Thành đang tạm giữ 2 người đàn ông mua dâm để điều tra hành vi "mua dâm người dưới 18 tuổi".