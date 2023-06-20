Hôm nay (20/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Tùng mức án 12 năm tù vì tội “Giết người”, bị hại trong vụ án đau lòng thay lại người sinh thành ra bị cáo, bà Đặng Thị H.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (20/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Tùng (SN 1984, ở Ba Đình, Hà Nội) mức án 12 năm tù vì tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án đau lòng thay lại người sinh thành ra bị cáo, bà Đặng Thị H. (SN 1960). Sinh được 3 người con, Tùng là con trai cả của bà H., nhưng bị cáo vướng vào ma túy, khiến bà nhiều năm khốn khổ vì con. Theo lời kể người mẹ bất hạnh, sau thời gian nghiện ma túy, cách đây chừng 2 năm, đứa con trai của bà bỗng “ngẩn ngơ, nói cười một mình”.

Hàng ngày Tùng lang thang khắp nơi, tới bữa bà H. phải đi tìm con về cho ăn. Đứa con trai chỉ toàn ăn cơm hàng, không chịu ăn cơm mẹ nấu vì “sợ có người bỏ gì đó vào đồ ăn”. Bị cáo Nguyễn Việt Tùng (SN 1984, ở Ba Đình, Hà Nội) bị tuyên phạt mức án 12 năm tù vì tội “Giết người” - Ảnh: VietNamNet Dẫn thông tin từ báo An ninh Thủ Đô, khoảng 0h00 ngày 22/8/2022, Tùng nằm ngủ trên phòng ở tầng 3, còn bà H nằm dưới tầng 1. Đang nằm, bà H nghe thấy có tiếng chuột ở thùng đồ nên dậy lấy giấy ăn đốt, cho chuột chạy ra ngoài. Sau đó, bà H lại nằm ngủ tiếp.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Tùng tỉnh dậy, thấy nhiều khói nên đi xuống. Tùng hỏi bà H: “Mẹ đốt gì mà khói thế”. Bà H nói: “Tao đốt cái giấy ăn để đuổi chuột”. Thấy vậy, Tùng rất bực tức và nhìn thấy ở góc nhà phía sau cửa ra vào có dựng cái ô. Tùng liền đi đến, dùng tay phải cầm ô, vụt vào đầu, người bà H. Bị đánh, bà H giơ tay đỡ nên bị gãy xương cả hai tay. Bà H xin Tùng tha cho mình, nhưng đứa con trai mất nhân tính nói: “Mày mà báo công an, tao giết chết luôn”. Ngay sau đó, Tùng để ô xuống nền nhà, đi ra ngoài lấy dao chém nhiều nhát vào người bà H khiến nạn nhân bất tỉnh. Cùng thời gian trên, bà Phạm Thị Th là hàng xóm, nghe thấy tiếng bà H kêu cứu liền chạy đến. Do thấy cửa nhà bà H đóng, không quan sát được bên trong nên bà H đến Công an phường sở tại trình báo. Về phía Tùng, sau khi chém mẹ đẻ đối tượng cầm dao đi ra ngoài cửa và bị Công an phường bắt giữ, đưa về trụ sở. Bà H được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết, nhưng tổn hại 27% sức khỏe

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