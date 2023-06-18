Bạc Liêu: Một bé trai 3 tuổi bị cánh quạt tạo ôxy nuôi tôm cuốn gãy xương đùi

Chiều 18/6, bác sĩ cho biết vừa xử lý, điều trị thành công trường hợp bé trai 3 tuổi bị quấn vào quạt nuôi tôm dẫn đến gãy xương đùi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 18/6, bác sĩ Ngô Quang Điền - khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu - cho biết vừa xử lý, điều trị thành công trường hợp bé trai 3 tuổi N.T.Đ.K. (ngụ tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) bị quấn vào quạt nuôi tôm dẫn đến gãy xương đùi.

Khai báo với bệnh viện, người nhà của cháu cho biết lúc 9h sáng 15/6, trong lúc người nhà đang làm việc ngoài vuông tôm thì cháu K. ra theo, sau đó bị quấn vào quạt nuôi tôm. Rất may là người nhà phát hiện kịp thời nên đã tắt máy và lập tức đưa cháu vào bệnh viện.

Bé trai 3 tuổi N.T.Đ.K. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Dẫn thông tin từ báo Nhân Dân, qua thăm khám kiểm tra cận lâm sàng, ghi nhận bé bị chấn thương phần mềm vùng đầu mặt, gãy kín 1/3 giữa xương đùi trái. Sau khi giải thích tình trạng bệnh với gia đình, ngay lập tức bé được nhập viện phẫu thuật kết hợp xương đùi.

Bé được phẫu thuật nắn kín dưới màn tăng sáng. Hiện sức khỏe bé đã dần hồi phục: Vết mổ khô, vận động chân trái được và có thể xuất viện.

Bé bị chấn thương phần mềm vùng đầu mặt, gãy kín 1/3 giữa xương đùi trái - Ảnh: báo Công An Nhân Dân

Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Quang Điền (chuyên khoa ngoại Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ - Bạc Liêu) khuyến cáo: Tai nạn do quạt lấy nước nuôi tôm ở Bạc Liêu trong thời gian qua xảy ra thường xuyên. Nhiều vụ tai nạn như thế này thường để lại các di chứng nặng, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến các gia đình ở vực nuôi tôm, cần theo dõi trẻ, không cho trẻ chơi ở khu vực quạt lấy nước nuôi tôm đang hoạt động, tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

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