Bắt nhóm cướp liên quận, huyện ở TP.HCM

Đời sống 22/06/2023 19:29

VKSND quận 10 (TP HCM) đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang (SN 2005, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/6, VKSND quận 10 (TP HCM) đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang (SN 2005, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Cướp giật tài sản". Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Quang khai nhận đã cùng Trần Đức Tài (ngụ quận 8) gây án tại hẻm 252 Cao Thắng (quận 10) vào ngày 16/6. 

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Nguyễn Minh Quang - Ảnh: báo Người Lao Động

Quang còn khai sau khi cùng Tài thực hiện vụ cướp giật ở quận 10 đã thực hiện một vụ khác ở huyện Bình Chánh. Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 17/6, Quang đã cùng Trần Công Khanh (SN 2004, ngụ quận 8) thực hiện một vụ cướp giật giỏ xách tại ngã ba đường 9A - đường số 1 KDC Trung Sơn, Bình Chánh.

Hiện Công an quận 10 đã bàn giao Trần Công Khanh cho Công an huyện Bình Chánh xử lý theo quy định. Công an quận 10 yêu cầu Trần Đức Tài ra đầu thú, hợp tác để hưởng khoan hồng của pháp luật.

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Trần Công Khanh - Ảnh: báo Người Lao Động

Công an huyện Bình Chánh đề nghị bị hại vụ giật giỏ xách tại ngã ba đường 9A - đường số 1 KDC Trung Sơn, Bình Chánh vào lúc 2 giờ sáng 17/6 trình báo công an để làm rõ vụ việc.

Trước đó, tại địa bàn Quận 4 phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cũng bắt giữ 9 thanh, thiếu niên trong băng cướp giật tài sản liên quận, huyện.

Dẫn theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 29/5, Công an quận 4 (TP.HCM) cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ 9 thanh, thiếu niên trong băng cướp giật tài sản liên quận, huyện.

Theo hồ sơ điều tra, cầm đầu băng cướp là Bùi Minh V. (16 tuổi). Băng cướp giật có 9 người, có độ tuổi chỉ từ 13 - 16.

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Băng cướp chỉ mới ở độ tuổi từ 13 - 16 - Ảnh: báo Giao Thông

Ngày 21/5, phát hiện thấy chị P.L.V. chạy xe máy trên đường Xóm Chiếu (quận 4) đang sử dụng điện thoại iPhone 12 Pro Max thì V. chỉ vào người phụ nữ và cho đồng bọn bám sát.

Ngay sau đó, các đối tượng đã phối hợp với nhau chạy xe máy tiếp cận và giật chiếc điện thoại của chị V. Nhóm này đem bán chiếc điện thoại được 4,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Sau khi nhận được trình báo, Công an quận 4 đã vào cuộc điều tra và xác định nhóm của V. gây ra vụ cướp giật nên mời làm việc.

Làm việc với lực lượng chức năng, nhóm cướp giật “nhí” khai ngoài vụ việc nói trên, trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác ở quận 7, quận 8, quận 1 và huyện Nhà Bè.

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