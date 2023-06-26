Điện Biên: Trên đường đến trường, nữ hiệu phó gặp tai nạn tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng 

Đời sống 26/06/2023 13:55

ại Km49 trên Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến người mẹ tử vong, con trai bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng 17h20, ngày 25/6 tại Km49 trên Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Nạn nhân được xác định là cô giáo Nguyễn Thị Hải (SN 1985) - đang là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ. Khi cô Hải đang trên đường từ TP Điện Biên Phủ vào xã Chà Tở, đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe gắn máy của cô Hải đang vượt một chiếc xe container kéo theo rơ-moóc BKS 26R-007.23 thì đâm vào đất đá, khiến 2 mẹ con ngã vào bánh xe container. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do bị đa chấn thương và mất nhiều máu.

Vào thời điểm xảy ra vụ TNGT, trên xe máy còn có 1 cháu bé 9 tuổi (con cô giáo Nguyễn Thị Hải) bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Điện Biên: Trên đường đến trường, nữ hiệu phó gặp tai nạn tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng  - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ hiệu phó Trường Mầm non xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ tử vong thương tâm - Ảnh: báo Lao Động

Dẫn thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Nậm Pồ cho biết: "Đang là thời gian nghỉ hè, nhưng cô Hải phải vào trường để chuẩn bị cho một cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều nay (26/6) thì xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơ-moóc khiến 2 mẹ con ngã vào bánh xe container.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, cô Hải đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong do bị đa chấn thương và mất nhiều máu. Hiện con trai 9 tuổi của cô Hải đang được cấp cứu tại bệnh viện".

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở TP Hà Nội để mai táng.

Tài xế chạy container hoảng loạn khi cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè móp cabin

Tài xế chạy container hoảng loạn khi cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè móp cabin

Trong lúc đang ôm cua trong cụm công nghiệp An Thạnh, xe container bất ngờ bị cây cổ thụ bật đè lên cabin khiến tài xế hoảng hồn, mở cửa bỏ chạy.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ