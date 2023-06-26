ại Km49 trên Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến người mẹ tử vong, con trai bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng 17h20, ngày 25/6 tại Km49 trên Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Nạn nhân được xác định là cô giáo Nguyễn Thị Hải (SN 1985) - đang là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ. Khi cô Hải đang trên đường từ TP Điện Biên Phủ vào xã Chà Tở, đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe gắn máy của cô Hải đang vượt một chiếc xe container kéo theo rơ-moóc BKS 26R-007.23 thì đâm vào đất đá, khiến 2 mẹ con ngã vào bánh xe container. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do bị đa chấn thương và mất nhiều máu.

Vào thời điểm xảy ra vụ TNGT, trên xe máy còn có 1 cháu bé 9 tuổi (con cô giáo Nguyễn Thị Hải) bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ hiệu phó Trường Mầm non xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ tử vong thương tâm - Ảnh: báo Lao Động

Dẫn thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Nậm Pồ cho biết: "Đang là thời gian nghỉ hè, nhưng cô Hải phải vào trường để chuẩn bị cho một cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều nay (26/6) thì xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơ-moóc khiến 2 mẹ con ngã vào bánh xe container.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, cô Hải đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong do bị đa chấn thương và mất nhiều máu. Hiện con trai 9 tuổi của cô Hải đang được cấp cứu tại bệnh viện".

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở TP Hà Nội để mai táng.

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