Vạch trần chiêu trò tinh vi của nữ điều dưỡng: Giả vờ mua nhẫn vàng hàng chục triệu rồi lợi dụng sơ hở để 'cao chạy xa bay'

Công an huyện Gia Viễn đã bắt giữ đối tượng Tạ Thị Nhi - điều dưỡng tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vì có hành vi cướp giật tài sản tại một cửa hàng vàng và thu giữ nhiều tang vật.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 29/6, chị Đinh Thị Nguyệt, sinh năm 1975 là chủ cửa hàng vàng Hải Dương, địa chỉ tại số nhà 54, đường Quốc lộ 1A, thôn 6, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, đang bán hàng tại cửa hàng thì có một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đi xe máy, mặc áo chống nắng dài, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm tối màu vào hỏi mua vàng.

Sau khi vờ hỏi mua 1 nhẫn vàng bốn số 9 trị giá 27.750.000 đồng, lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, đối tượng đã đeo nhẫn vàng vào tay và bỏ chạy bằng xe máy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn đã huy động lực lượng đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Dẫn thông tin từ Vietnamplus, đến sáng 30/6, Công an huyện Gia Viễn đã bắt giữ đối tượng Tạ Thị Nhi sinh năm 1991, trú tại thôn Tập Ninh, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, điều dưỡng tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vì có hành vi cướp giật tài sản tại một cửa hàng vàng và thu giữ tang vật là 1 nhẫn vàng, 1 xe môtô, số tiền 21 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Gia Viễn đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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