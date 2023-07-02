Lực lượng Tổ cứu nạn cứu hộ biển Sầm Sơn đã kịp thời phát hiện và cứu sống nam sinh 17 tuổi bị sóng biển cuốn ra xa tại khu vực bãi tắm B.

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, lực lượng Tổ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) biển Sầm Sơn đã kịp thời phát hiệu và cứu sống nam sinh 17 tuổi bị sóng cuốn khi tắm biển tại khu vực bãi tắm B (TP Sầm Sơn) vào sáng nay (2/7).

Nạn nhân được xác định là cháu Vũ Minh Đức (17 tuổi), thường trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: báo Công Thương

Dẫn thông tin từ báo Công Thương, theo đó, vào khoảng 8 giờ 40 phút, ngày 2/7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, thường trực cứu nạn cứu hộ biển tại khu vực bãi tắm B, thành phố Sầm Sơn, Tổ cứu nạn cứu hộ biển Sầm Sơn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một trường hợp bị sóng biển cuốn trôi dạt ra xa, cách bờ khoảng 60m. Đáng chú ý, nạn nân đã rơi vào tình trạng chới với, có nguy cơ bị đuối nước.

Nạn nhân được xác định là cháu Vũ Minh Đức (17 tuổi), thường trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Cháu Vũ Minh Đức đi cùng gia đình nghỉ mát tại Sầm Sơn.

Ngay khi phát hiện sự việc và nhận được tín hiệu cấp cứu, Tổ cứu nạn cứu hộ biển Sầm Sơn thường trực tại bãi tắm B đã nhanh chóng phối hợp với nhân viên Đội Sơ cấp cứu biển Sầm Sơn bơi bộ ra, kịp thời cứu được nạn nhân, đưa lên bờ an toàn. Sau khi tiến hành sơ cấp cứu, nạn nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, sức khỏe dần bình thường trở lại, sau đó được về với gia đình.

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