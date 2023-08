Mẹ mìn dụ dỗ 2 bé gái 'nhẹ dạ cả tin', lừa bán sang Trung Quốc

Dẫn theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, vào ngày 6/7/2023 Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng có hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi, kịp thời giải cứu thành công 2 nạn nhân là trẻ em trước khi bị các đối tượng bán sang Trung Quốc.

2 đối tượng Ven Thị Hoài (trái) và Cụt Thị Ngọc - Ảnh: báo Sài Gòn giải

Vào khoảng giữa tháng 6/2023, qua công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn nắm bắt được thông tin về một số đối tượng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có biểu hiện móc nối, cấu kết với một số đối tượng ngoài địa bàn để lôi kéo, dụ dỗ các cháu gái đi làm ăn tại các tỉnh, thành khác. Nhưng thực chất là để đưa các nạn nhân ra các tỉnh phía Bắc bán cho các đối tượng người Việt Nam ở Trung Quốc. Điều đáng lên án, vì lợi nhuận mà các đối tượng thậm chí dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê chính người thân của chính mình để bán sang Trung Quốc.