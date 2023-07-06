Mẹ mìn dụ dỗ 2 bé gái 'nhẹ dạ cả tin', lừa bán sang Trung Quốc

Đời sống 06/07/2023 20:16

Nhận thấy hai bé gái có hoàn cảnh khó khăn, hai đối tượng Ven Thị Hoài đã dụ dỗ hai bé nhẹ dạ cả tin để lừa bán sang Trung Quốc.

Dẫn theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, vào ngày 6/7/2023 Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng có hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi, kịp thời giải cứu thành công 2 nạn nhân là trẻ em trước khi bị các đối tượng bán sang Trung Quốc.

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2 đối tượng Ven Thị Hoài (trái) và Cụt Thị Ngọc - Ảnh: báo Sài Gòn giải 

Vào khoảng giữa tháng 6/2023, qua công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn nắm bắt được thông tin về một số đối tượng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có biểu hiện móc nối, cấu kết với một số đối tượng ngoài địa bàn để lôi kéo, dụ dỗ các cháu gái đi làm ăn tại các tỉnh, thành khác. Nhưng thực chất là để đưa các nạn nhân ra các tỉnh phía Bắc bán cho các đối tượng người Việt Nam ở Trung Quốc. Điều đáng lên án, vì lợi nhuận mà các đối tượng thậm chí dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê chính người thân của chính mình để bán sang Trung Quốc.

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, móc nối với các đối tượng ngoài địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20h45 ngày 1/7, Ban chuyên án đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ven Thị Hoài (SN 2003), trú tại bản Khe Nạp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn khi đang dẫn theo 2 cháu gái V.T.Kh. (SN 2009), M.T.Nh. (SN 2008), cùng trú tại bản Khe Nạp, xã Bảo Nam trên xe khách đi ra các tỉnh phía Bắc, để chuẩn bị sang Trung Quốc. Đồng thời, một Tổ công tác khác đã bắt giữ thành công đối tượng Cụt Thị Ngọc tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, tại cơ quan công an bước đầu Hoài khai nhận, trong khi làm công nhân tại Bắc Giang đã quen biết Cụt Thị Ngọc. Sau khi được Ngọc “mách nước”, Hoài đã về dụ dỗ cháu K. và N. ra làm quán ăn tại Bắc Giang, nhưng thực chất là sẽ giao cho Ngọc bán sang Trung Quốc.

Mẹ mìn dụ dỗ 2 bé gái 'nhẹ dạ cả tin', lừa bán sang Trung Quốc - Ảnh 2
Cụt Thị Ngọc tại Cơ quan Công an - Ảnh: báo Công an Nhân dân

Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục mở rộng để điều tra, làm rõ. Còn 2 nạn nhân V.T.Kh. và M.T.Nh. sau khi được lực lượng Công an trấn an, động viên thì đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình.

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