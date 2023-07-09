Ổi cực kì ngon nhưng là 'đại kỵ' với những người này, dù thích ăn mấy cũng nên tránh xa!

Ổi chứa hàm lượng cao chất lycopene và chất chống ôxy hóa có tác dụng chống lại bệnh ung thư, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến tiền liệt ung thư vú.

Bên cạnh đó, Lycopene còn có tác dụng chống lại sự ảnh hưởng của các gốc tự do, giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Trong đó, ổi có phần thịt màu đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn những trái ổi có phần thịt trắng.

Ổi rất giảu chất xơ và chứa chất hypoglycemic tự nhiên. Hai chất này có tác dụng hạ huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Do đó, những người có nguy cơ bị cao huyết áp và mắc các bệnh về tim mạch nên ăn ổi thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, trong ổi còn chứa potassium có tác dụng làm giảm chỉ số huyết áp. Đây là công dụng của ổi vô cùng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết.

Chứa nhiều kali

Kali có tác dụng duy trì cho hoạt động của cơ tim, nếu thiếu kali sẽ làm cho nhịp tim không đều , nhịp quá nhanh…

Đủ kali theo nhu cầu sẽ giúp ổn định huyết áp và phòng chống bệnh tim mạch. Chế độ ăn giàu kali và magie còn giảm nguy cơ đột quỵ. Trong một số trường hợp bị giảm kali như: Sau vận động cơ thể bài tiết ra nhiều mồ hôi khiến mệt mỏi, hoặc sau khi nôn mửa, tiêu chảy hay dùng lợi tiểu dài ngày loại bài tiết kali... Lúc này dùng hoa quả có nhiều kali rất tốt như chuối, ổi, sầu riêng…

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Ổi giàu lycopen

Những chất dinh dưỡng trong ổi cung cấp các chất thiết yếu cho cơ thể, chống oxy hóa. Đặc biệt lượng lycopen trong loại quả này có khả năng chống oxy hóa cao gấp 2 lần...

Lycopen có khả năng ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do gây ung thư như: Ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, tụy và đại tràng. Nó còn làm giảm thành phần Cholesterol xấu (LDL).

Chữa lành vết thương ngoài da

Chất làm se có tác dụng hỗ trợ đường ruột khi bị tiêu chảy. Những chất làm se có tính kiềm tự nhiên và thêm chức năng kháng khuẩn, tẩy uế nhờ đó ức chế sự tăng trưởng của các loại vi sinh vật gây bệnh và loại bỏ các chất nhầy trong ruột.

Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi giúp giảm ho, trị cảm đồng thời giúp làm sạch đường hô hấp do tống đờm ra ngoài. Ngoài ra có thể chữa đau răng, sưng nướu răng và loét miệng, chữa lành vết thương bên ngoài, nhiễm trùng do vi khuẩn.



Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân

Là thực phẩm giàu chất thô, chứa nhiều chất xơ, giàu vitamin, protein và khoáng chất, nhưng không có cholesterol và ít carbohydrate khiến bạn có cảm giác ngon miệng và no lâu. Chỉ cần ăn một quả ổi trong bữa ăn trưa, bạn sẽ không cảm thấy đói đến tối. Nhưng cũng chỉ nên ăn 2-3 trái mỗi ngày nếu ăn nhiều chất xơ trong ổi sẽ làm bạn khó tiêu.

Điều trị ho, cảm lạnh

Ổi chứa chất làm se nên bạn có thể sự dụng nước ép ổi, thậm chí nước ép lá ổi để hỗ trợ giảm cảm lạnh và ho. Đồng thời, ổi rất giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể để chống lại sự tấn công của virus, vi khuẩn gây bệnh.

Những người không nên ăn ổi

Những người bị chướng bụng, đầy hơi

Ổi rất giàu vitamin C và đường fructose. Là loại vitamin hòa tan trong nước, cơ thể chúng ta khó hấp thụ quá nhiều vitamin C, vì vậy việc nạp quá nhiều thường gây đầy hơi. Đối với đường fructose cũng vậy.

Do đó, đường tự nhiên không được cơ thể hấp thụ, thay vào đó, nó nằm trong dạ dày của chúng ta dẫn đến đầy hơi. Thậm chí, ăn ổi rồi đi ngủ ngay lập tức cũng có thể gây đầy bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Những người bị hội chứng ruột kích thích

Ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm táo bón và thúc đẩy tiêu hóa. Nhưng tiêu thụ quá nhiều ổi có thể làm rối loạn hệ thống tiêu hóa của bạn, đặc biệt nếu bạn đang bị hội chứng ruột kích thích.

Người mắc bệnh dạ dày

Ổi rất tốt với dạ dày, nhưng với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng, do ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi, vì vậy cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn. Ngoài ra, với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi, hay uống nước ổi khi bụng rỗng.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị suy nhược

Những người bị suy nhược thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dạy phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay nhuyễn.

Những người bị bệnh tiểu đường

Ổi là một trong những loại trái cây ưa thích với những người bị bệnh tiểu đường do chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, nếu trong chế độ ăn uống của mình có ổi thì những người bị tiểu đường cần phải theo dõi lượng đường trong máu của mình thường xuyên.

Trong 100 gram ổi cắt nhỏ chứa 9 gram đường tự nhiên. Do đó, ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu, nên ăn uống điều độ là lựa chọn tốt nhất.