Ăn nho thường xuyên nhưng liệu bạn đã biết hết những công dụng tuyệt vời của loại quả này đối với sức khỏe chưa?

Chọn thực phẩm 09/07/2023 21:14

Nho chứa nhiều chất dinh dưỡng, có thể ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường; cải thiện trí nhớ, tâm trạng; ngăn rụng tóc, hỗ trợ giấc ngủ…

Nho chứa nhiều chất dinh dưỡng, có thể ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường; cải thiện trí nhớ, tâm trạng; ngăn rụng tóc, hỗ trợ giấc ngủ…

Nho có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Chỉ cần một cốc (khoảng 151 gram) nho chín hoặc xanh có thể cung cấp calo, carbohydrate, chất đạm, chất béo, chất xơ, vitamin C, E, K, B1, B2, B6, đồng, kali, mangan.

Trong đó, đồng và vitamin K là hai chất dinh dưỡng có nhiều nhất trong nho. Đồng là một khoáng chất thiết yếu, liên quan đến sản xuất năng lượng cho cơ thể, còn vitamin K rất quan trọng đối với quá trình đông máu và giúp xương chắc khỏe.

Nho cũng cung cấp một lượng vitamin B tốt như B1, B2, B6. Cả thiamine (B1) và riboflavin (B2) đều cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển, trong khi B6 quan trọng cho quá trình chuyển hóa protein.

Ăn nho thường xuyên nhưng liệu bạn đã biết hết những công dụng tuyệt vời của loại quả này đối với sức khỏe chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng của nho đối với sức khỏe

Hỗ trợ tim mạch

151 gram nho chứa 6% giá trị kali hàng ngày. Khoáng chất này cần thiết để duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Kali có thể giúp giảm huyết áp bằng cách làm giãn nở các động mạch và tĩnh mạch. Nó cũng có thể hỗ trợ bài tiết natri, ngăn chặn sự thu hẹp của các động mạch và tĩnh mạch có thể làm tăng huyết áp.

Tuy nhiên, một đánh giá của 32 nghiên cứu xác định rằng, lượng kali hấp thụ quá thấp hoặc quá cao có thể dẫn đến huyết áp cao. Các chuyên gia y tế khuyên mỗi người nên tuân theo hướng dẫn tiêu thụ 4,7 gram kali hàng ngày.

Bên cạnh đó, các hợp chất trong nho có thể giúp chống lại mức cholesterol cao bằng cách giảm sự hấp thụ cholesterol. Trong một nghiên cứu kéo dài 8 tuần ở 69 người bị cholesterol cao, tiêu thụ 500 gram nho đỏ mỗi ngày giúp giảm mức cholesterol toàn phần và LDL có hại. Tuy nhiên, nho xanh không có tác dụng tương tự. Ngoài ra, chế độ ăn giàu resveratrol - một chất chống oxy hóa trong nho - chẳng hạn như chế độ ăn Địa Trung Hải, được chứng minh làm giảm mức cholesterol.

Ăn nho thường xuyên nhưng liệu bạn đã biết hết những công dụng tuyệt vời của loại quả này đối với sức khỏe chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hạn chế sự phát triển của ung thư

Vỏ nho xanh có chứa các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, rất hiệu quả trong việc phòng chống bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư ruột kết. Vì vậy, ăn nho xanh thường xuyên có thể hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư ở một mức độ nhất định.

Giữ cho xương chắc khỏe

Nho xanh và các sản phẩm của chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp cho xương chắc khỏe như: canxi, magiê, kali, phốt pho, mangan, vitamin K… 

Ngoài ra, hợp chất resveratrol được tìm thấy trong trái cây này có thể giúp tăng cường mật độ xương.

Ăn nho thường xuyên nhưng liệu bạn đã biết hết những công dụng tuyệt vời của loại quả này đối với sức khỏe chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu đờm

Người hút thuốc lâu dài có thể ăn nhiều nho hơn. Nho có thể giúp các tế bào phổi giải độc và có tác dụng long đờm, có thể làm giảm các triệu chứng của viêm đường hô hấp và ngứa rát do hút thuốc.

Chống virus

Nước ép nho có tác dụng bổ trợ đối với sự phục hồi đối với những bệnh nhân bị xơ cứng động mạch và bệnh nhân viêm thận. Nó có thể giúp bệnh nhân phẫu thuật ghép tạng nhanh hồi phục sức khỏe, giảm biến chứng. Uống nước ép nho trực tiếp cũng có tác dụng chống virus.

Ăn nho thường xuyên nhưng liệu bạn đã biết hết những công dụng tuyệt vời của loại quả này đối với sức khỏe chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Ăn nho không dễ tăng cân. Phụ nữ hàng ngày đều có thể ăn nho, nho đen tươi hoặc nho xanh đều có chứa rất nhiều vitamin, vừa giúp giảm cân vừa bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tăng cảm giác ăn ngon

Nho khô là thực phẩm dinh dưỡng, thích hợp cho những người có thể chất yếu, giúp kích thích ăn ngon, có tác dụng giảm đau.

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