Những phần thịt hội tụ mọi tinh túy của con bò, các bà nội trợ 'săn lùng' ráo riết vì cả con bò chỉ có một miếng, đi chợ trễ là hết ngay tắp lự!

Thịt bò là một trong những loại thịt có giá trị dinh dưỡng cao nhất, giàu đạm ít béo, mùi vị thơm ngon. Thịt bò có rất nhiều phần, đâu mới là phần ngon nhất? Dưới đây là 4 phần thịt ngon nhất của con bò, tuy giá thành đắt hơn một chút nhưng nó cực kỳ ngon.

Phần thịt u bò có vân mỡ đều, thịt mềm do ở vị trí ít cử động của bò. Chỉ cần nấu đúng độ sẽ cho món ăn có độ giòn mềm độc đáo mà không hề dai.

U bò (còn gọi là gù bò), là phần thịt nổi lên ở phần lưng gần cổ con bò, thường chỉ có ở các giống bò thuộc nhóm bò u.

Đặc biệt, mỡ ở phần thịt bò này nếu chế biến tiếp xúc với lửa sẽ tạo nên mùi thơm cực kỳ quyến rũ. Cả thịt cả mỡ hoà quyện tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn.

U bò thường được sử dụng để làm món nướng bởi nó giúp nâng tầm độ ngon của phần thịt này. Nhiều người còn đùa nhau rằng, đây là phần thịt bò mà ai cũng nên ăn dù chỉ 1 lần.

Ảnh minh họa: Internet

Ức bò

Ức bò là phần thịt có lẫn mỡ và gân, khi nấu chín nhừ sẽ gọi là nạm. Loại thịt này thường thấy trong các món phở, bún, thích hợp để hầm, kho, om.

Thăn bò

Thăn bò có 2 loại, phần thăn nội là ngon nhất, thường chế biến thành các món cao cấp như bít tết. Thịt rất mềm, ít mỡ, ai ăn một lần cũng đều thích, nó có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Gàu bò

Gàu bò là phần thịt ngon nhất của con bò, có nhiều lớp vân mỡ cẩm thạch đẹp mắt, lớp chất béo này rất ngon mà không ngấy, càng ăn càng nghiện, thích hợp để nướng, áp chảo…

Những bộ phận cực độc của con bò mà các bà nội trợ nên tránh

Phổi bò

Phổi bò là một bộ phận được đánh giá là tích tụ nhiều độc tố gây nguy hiểm đến sức khỏe con người khi ăn. Nguyên nhân là bởi, phổi là cơ quan hô hấp chính của bò, có nhiệm vụ giúp lọc không khí nên rất dễ lưu lại nhiều chất bẩn và vi khuẩn. Không những vậy, trong phổi có nhiều phế nang - nơi có thể dễ dàng bị tích tụ và lắng đọng nhiều các loại bụi bẩn. Và khi ăn vào, con người cũng sẽ có thể vô tình mang theo bụi là kim loại nặng vào người gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Gan bò

Bộ phận giàu chất dinh dưỡng này được sử dụng làm món ăn chính ở rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, gan bò lại chứa nhiều cholesterol và các kim loại nặng. Bạn chú ý ăn gan bò ở mức độ vừa phải để tránh dư thừa cholesterol, chất độc hay kim loại nặng gây tổn hại sức khỏe.

Gan bò rất giàu đồng, tuy chất này vô cùng quan trọng nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đồng có thể dẫn đến ngộ độc đồng. Chưa kể, quá nhiều đồng còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như mất hồng cầu, suy thận, suy tim, bệnh gan, tổn thương não.

Đôi khi gan bò cũng chứa lượng kháng sinh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Dư lượng kháng sinh tồn tại trong thực phẩm có nguy cơ dẫn đến kháng kháng sinh, gây sốc phản vệ, phản ứng dị ứng, sự gián đoạn trong quá trình phát triển phôi thai hoặc một số loại ung thư...

Ảnh minh họa: Internet

Da bò

Nhiều người thích ăn da bò mà không biết đây là món khó tiêu hóa. Về nguyên tắc, da động vật cũng là một loại protein nhưng không có lợi cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, da bò có hàm lượng dinh dưỡng cực thấp nhưng lại có nhiều rủi ro như ăn phải da bò bẩn gây rối loạn tiêu hóa.

Vì thế, chuyên gia khuyến cáo hạn chế ăn da bò cũng như các loại da động vật khác. Điều này đúng cho tất cả mọi người, dù là nam hay nữ, già hay trẻ.