Đi chợ nhớ mua những loại cá này, ít xương lại ngọt thịt, ăn vào bổ dưỡng chẳng khác gì nhân sâm!

Khi thời tiết nhiệt độ thấp, việc tiêu thụ các loại thịt sẽ giúp cơ thể bổ sung năng lượng, thanh nhiệt, giải cảm rất tốt. Tuy nhiên thịt bò, thịt lợn đều là thịt đỏ, chứa lượng mỡ bão hòa tương đối lớn vì thế không nên tiêu thụ thường xuyên. Thay vào đó chúng ta nên ăn nhiều cá vì cá vừa chứa đạm lại ít chất béo, dễ tiêu hóa, hơn nữa, sẽ không gây tăng cân khi ăn nhiều. Vào mùa lạnh, bà nội trợ thông thái khi đi chợ thấy 7 loại cá này sẽ mua ngay vì đúng lúc chúng ngọt thịt, ít xương, giàu dinh dưỡng , giá lại khá rẻ, phù hợp ví tiền trong thời kỳ lạm phát này.

Khi thời tiết nhiệt độ thấp, việc tiêu thụ các loại thịt sẽ giúp cơ thể bổ sung năng lượng, thanh nhiệt, giải cảm rất tốt. Tuy nhiên thịt bò, thịt lợn đều là thịt đỏ, chứa lượng mỡ bão hòa tương đối lớn vì thế không nên tiêu thụ thường xuyên. Thay vào đó chúng ta nên ăn nhiều cá vì cá vừa chứa đạm lại ít chất béo, dễ tiêu hóa, hơn nữa, sẽ không gây tăng cân khi ăn nhiều. Vào mùa lạnh, bà nội trợ thông thái khi đi chợ thấy 7 loại cá này sẽ mua ngay vì đúng lúc chúng ngọt thịt, ít xương, giàu dinh dưỡng , giá lại khá rẻ, phù hợp ví tiền trong thời kỳ lạm phát này. Cá thu

Cá thu có thịt chắc, ít xương dăm, ăn vô cùng thơm ngon. Loại cá này giàu vitamin A và protein, là sự lựa chọn tốt nhất để bổ sung calo và ngăn ngừa cảm lạnh. Đồng thời, cá rất giàu axit béo, trong đó nhiều nhất là DHA và các axit béo không no khác. Ăn cá thu rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ. Vì vậy các bậc phụ huynh nên tích cực mua về cho con nhỏ ăn, đặc biệt trong mùa đông.

Cá cơm là một loài cá nhỏ sống ở vùng nước mặn. Tại Việt Nam, khu vực sinh sống của cá cơm trải dài ở hầu hết các vùng biển từ Bắc vào Nam.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết cá cơm có hàm lượng axit béo omega-3, protein, vitamin và khoáng chất dồi dào. Chúng còn chứa các chất béo, cholesterol tốt cho tim mạch.

Vào tháng 7/2019, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã xếp cá cơm vào danh sách những loại cá tốt nhất.

Một lý do khiến cá cơm được xếp vào nhóm "cá sạch" là do vòng đời của chúng ngắn nên khả năng tích tụ độc tố trong cơ thể thấp hơn hơn so với các loài cá khác.

Lươn

Vào mùa đông, lươn có xu hướng tích mỡ để chống lại sự lạnh giá nên thịt thường thơm ngon, béo ngậy hơn. Lươn cũng giàu vitamin, khoáng chất, đạm chất lượng cao. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A và vitamin E cao gấp nhiều lần so với các loại cá khác, do đó chúng cũng là lựa chọn không tồi trong những ngày trời lạnh giá. Những người suy dinh dưỡng hoặc mới ốm dậy, đây là món ăn bồi bổ quý giá.

Ảnh minh họa: Internet

Cá trích

Cá trích là một loại cá ít tanh, ăn rất lành, thịt trắng, ít mỡ ăn rất béo và là một trong các loại cá dễ đánh bắt nhất. Cá trích thường có tập tính di cư thành đàn lớn.

Đây là loại cá ăn rất lành và ít tanh. Đặc biệt trong cá trích rất Omega-3 thường được biết tới là dạng axit béo sản xuất ra DHA, một chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não, tăng cường sức khỏe của não bộ, tốt cho tim mạch và giúp điều chỉnh huyết áp.

Ngoài ra cá trích còn là thực phẩm cung cấp vitamin D rất tốt cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cá hố

Cá hố có màu trắng bạc, lưng xám đen, thịt mềm, ngọt. Loại cá này ít chất béo, giàu axit béo omega-3 rất tốt cho cơ thể.

Ở các quốc gia như Nhật, Hàn, Trung Quốc... cá hố khá phổ biến và thường được chế biến dưới đạng nướng hoặc ăn sống. Cá hố sống ở vùng biển sâu, thường được đánh bắt ngoài tự nhiên. Ngoài ra, loại cá này thường có giá rẻ hơn so nhiều với cá hồi, cá ngừa nên không mấy ai nghĩ đến việc tự nuôi chúng.