Mặc dù thịt lợn rất tốt nhưng không phải bộ phận nào ăn cũng tốt, các bác sĩ khuyên bạn nên ăn ít những bộ phận dưới đây của lợn

Theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học hiện đại, thịt lợn chứa nhiều carbohydrate, chất béo và protein, nó cũng chứa các khoáng chất như ion natri và sắt, mà có thể duy trì trao đổi chất của cơ thể, có thể thúc đẩy sản xuất hemoglobin, tăng sức mạnh của xương.

Óc giàu Niacin, Phosphorus, B12, và Vitamin C. Tuy nhiên, theo thống kê, cứ 100 gr óc lợn có tới 2500 mg cholesterol, tức là gấp 8 lần nhu cầu cholesterol của một người một ngày.

Lòng heo

Lòng heo là món ăn ưa thích của nhiều người, nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Đây là bộ phận chứa rất nhiều chất béo xấu - cholesterol không tốt cho những người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, viêm tuỵ.

Đối với người bị bệnh gout, bệnh suy thận tuyệt đối không nên ăn lòng heo, vì thành phần đạm trong lòng heo sẽ làm nặng hơn tình trạng bệnh.

Bên cạnh đó, lòng heo nếu không rõ nguồn gốc, không được chế biến sạch sẽ và nấu chín sẽ mang theo nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như vi khuẩn E.Coli, liên cầu khuẩn Streptococcus suis gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn…

Ảnh minh họa: Internet

Tiết lợn

Tiết lợn là một loại thức ăn nội tạng động vật rất phổ biến, giàu chất sắt. Ăn tiết lợn đúng cách có thể ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, nâng cao khả năng miễn dịch, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và vi rút, bổ khí và dưỡng huyết.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người không nên ăn quá nhiều tiết lợn cùng lúc. Cơ thể con người khó có thể hấp thụ nhiều sắt trong khoảng thời gian ngắn.

Thậm chí, nếu lượng sắt quá nhiều có thể dẫn tới ngộ độc. Nếu bị tình trạng này, bạn có thể nôn mửa, đau dạ dày và bị các phản ứng có hại cho sức khỏe.

Các chuyên gia khuyên, bạn chỉ nên ăn tiết lợn một lần một tuần hoặc 2-3 lần trong một tháng. Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm tới việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể.

Thêm vào đó, không phải tất cả mọi người đều thích hợp ăn món tiết lợn. Các trường hợp bị chảy máu đường ruột tốt nhất không nên ăn. Danh sách đối tượng cần tránh xa món ăn này còn có người có mỡ máu cao, huyết áp không ổn định, cholesterol cao.

Phổi heo

Heo có thói quen đặc biệt là rất hay hít thở sát đất nên hít vào phổi một lượng rất lớn bụi bẩn và vi khuẩn hằng ngày vào phế nang phổi. Đây được xem là nơi dễ dàng nhất để tích tụ và lắng đọng các chất độc hại.

Vì vậy, phổi heo tiềm ẩn rất nhiều vi khuẩn, độc tố và không dễ làm sạch do cấu trúc tổ ong phức tạp của phế nang. Nếu ăn thường xuyên và không được chế biến kỹ sẽ dẫn đến hàm lượng kim loại nặng, độc tố tích tụ trong cơ thể vượt mức cho phép, tăng nguy cơ mắc ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Chân giò, móng giò

Chân giò, móng giò chủ yếu chứa protein, canxi, sắt, vitamin A, B, C… là các chất có lợi cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, lượng chất béo trong chân giò, móng giò sẽ cản trở quá trình tiêu hóa gây đầy bụng, khó tiêu. Đồng thời, chất béo này cũng không tốt cho người có dấu hiệu cholesterol tăng cao.

Thịt cổ heo

Theo các chuyên gia, hàm lượng chất béo trong cổ heo rất lớn, ăn quá nhiều không chỉ khiến tăng cân đột ngột mà còn gây ra nhiều vấn đề về tim và mạch máu não. Ngoài ra, cổ heo cũng có các hạch bạch huyết, một hệ thống của cơ thể có chức năng lọc và bẫy giữ các vi sinh vật lạ, tế bào viêm, độc chất, ăn thường xuyên có thể gây ra nhiều chứng bệnh.

Thịt cổ heo có hệ thống hạch phức tạp, khó loại bỏ hết hoàn toàn khi chế biến, cơ thể người sẽ tiếp nạp một lượng lớn vi khuẩn và chất độc khi ăn, có thể dẫn đến ngộ độc hoặc nguy cơ mắc phải các bệnh truyền nhiễm.

Ảnh minh họa: Internet

Mỡ lợn

Mỡ lợn là thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là ở những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ béo phì, người có bệnh tim mạch, mỡ máu cao và người lớn tuổi. Mỡ lợn là các axit béo bão hòa nên rất khó tiêu hóa và khiến cholesterol trong máu tăng cao. Mỗi gram chất béo cung cấp tới 9 kcal, trong khi 1 gram chất đạm hay đường chỉ cung cấp 4 kcal nên đối với người ăn kiêng hoặc thừa cân, béo phì, mỡ lợn chính là "kẻ thù".

Phần thịt heo bổ dưỡng mà bạn nên tìm mua khi đi chợ

Con heo vẫn còn có một phần thịt cực ngon, chất lượng cứ phải gọi là "đẳng cấp 5 sao". Thậm chí phần thịt này quá ngon nên thường bị tranh mua hết từ sáng sớm nên cũng chính là lý do khiến nhiều người không biết tới sự tồn tại của nó. Đó chính là thịt má đào.

Thịt má đào nhiều người khi nghe qua thì thấy khá lạ vì chỉ quen nghe thịt má heo thôi. Điều này quá là uổng phí. Bởi thịt má của con heo sẽ có hai phần, bên ngoài là thịt má ngoài còn bên trong là thịt má đào. Má ngoài cũng ngon nhưng hơi nhiều mỡ và đặc biệt là không ngon được bằng má đào.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm vàng của thịt má đào chính là nhiều gân, gân xen kẽ với thịt nhưng gân rất mềm, không hề cứng hay dai. Đây là kiểu thịt siêu siêu thích đối với những ai vừa không thích ăn thịt khô xơ xác lại không muốn quá béo ngậy gây ngán. Cắn một miếng thịt má đào là "bao phê" vì vừa đủ sự mềm, không cứng, phần gân thì tơ tơ chứ không kiểu "sựt sựt mắc vào răng".

Tại các chợ cũng có bán phần thịt má đào này, theo kinh nghiệm của bà nội trợ Huyền Nguyễn (đang sống tại Đống Đa) cho biết phần thịt má đào này rất ít lại nhanh hết nên muốn mua phải đi sớm. Khoảng 7h ra chợ là đã không còn thịt má đào để mua.

Chị em nếu còn chưa biết tới phần thịt này thì thật sự quá đáng tiếc. Sau khi đọc những thông tin này xong thì nếu có đi chợ sớm hãy thử mua thịt má đào về cùng gia đình thưởng thức, biết đâu bạn sẽ tìm thấy "chân lý" mới cho các bữa ăn hoặc một món ăn mới đãi khách khi tới nhà cũng nên.