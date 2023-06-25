Đi mua thịt gà thì nhớ phải mua 2 bộ phận này, ăn vào cực bổ dưỡng, sức khoẻ được cải thiện thấy rõ

Trong thịt gà có hàm lượng của axit amin tryptophan rất cao. Nếu bạn đang có triệu chứng trầm cảm hãy thưởng thức những món ăn từ thịt gà, vì thịt gà có tác dụng làm tăng nồng độ serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng

Thịt gà là loại thực phẩm cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo. Do đó, đây là thực phẩm ưu tiên sử dụng khi người dùng muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Thịt gà cũng được chứng minh giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương. Vì vậy, trong khẩu phần ăn mỗi ngày nên thêm các món như gà hầm, canh gà,... sẽ giúp cải thiện tình trạng trên. Tóm lại, gà là loại gia cầm ít chất béo, ít calo và giàu protein. Thịt gà có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và rất tốt cho sức khoẻ. Dưới đây là 2 bộ phận cực bổ dưỡng của con gà mà bạn nên mua ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tim gà được mệnh danh là siêu thực phẩm, vì nó bổ dưỡng và cũng độc nhất vô nhị của con gà, có tiền chưa chắc đã mua được vì mỗi con gà chỉ có một quả tim. Tim gà dễ chế biến, vị dai giòn ngọt, bạn có thể đem nướng, xào hoặc hầm đều rất ngon. Ngoài ra, đây còn là bộ phận giàu dinh dưỡng.

Theo Healthline, tim gà không chỉ là một nguồn thực phẩm ít calo và giàu protein, mà còn là một kho tàng vi chất dinh dưỡng cần thiết. Đặc biệt, tim gà là nguồn giàu vitamin B12, một chất dinh dưỡng thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp DNA, hình thành tế bào hồng cầu và duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, tim gà cũng chứa nhiều kẽm, cần thiết cho sự phát triển của tế bào, hỗ trợ việc chữa lành vết thương và giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Tim gà là nguồn giàu vitamin B12, một chất dinh dưỡng thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp DNA, hình thành tế bào hồng cầu và duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, tim gà có tác dụng bổ huyết, dưỡng khí, có thể hỗ trợ điều trị chứng thiếu máu, da sạm, tay chân lạnh và nhiều bệnh khác.

Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy, tim gà là một nguồn thực phẩm giàu sắt, một dưỡng chất không chỉ cần thiết cho quá trình vận chuyển ô xy và tổng hợp DNA, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Ước tính trên toàn cầu có khoảng 1,6 tỉ người bị thiếu hụt chất sắt, và do đó, việc bổ sung sắt thông qua thực phẩm như tim gà có thể giúp cải thiện tình trạng thiếu máu và sức khỏe tổng thể.

Tim gà cũng là "thuốc" chống lão hóa, không chỉ chứa nguyên tố vi lượng selen, chất chống oxy hóa flavonoid mà còn giàu vitamin A. Những chất này có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, mà còn có tác dụng trì hoãn lão hóa, làm giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da...

Ức gà

Ảnh minh họa: Internet

Ức gà là phần thịt nạc được lấy từ bộ phận của con gà nằm ở phần thân. Mỗi con gà có một phần ức với hai nửa, trong quá trình mổ thịt, phần ức thường được tách riêng và bán rời. Ức gà chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, ít chất béo, cung cấp nhiều protein, selen, phốt pho, vitamin B6 và niacin.

Tại một số quốc gia, ức gà không xương là phần thịt giá trị, bán đắt hơn phần đùi và cánh gà. Tại Việt Nam, ức gà có giá hợp lý, là nguồn thực phẩm hữu ích để đưa vào thực đơn ăn uống lành mạnh cho những người giảm cân, tập gym, trẻ em ăn dặm hoặc cho cả gia đình.

Có nhiều phương pháp chế biến ức gà như luộc, nướng, chiên, hấp,… đơn giản và dễ làm. Các món ăn từ ức gà đem đến lượng calo cao, tỷ lệ chất béo gần như bằng 0.