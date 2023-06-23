Suy giảm miễn dịch là khi cơ thể giảm hay hoàn toàn không có khả năng đề kháng với sự tấn công của các tác nhân vi trùng từ bên ngoài. Từ đó, cơ thể rất dễ nhiễm trùng với mức độ nặng nề hơn người bình thường hay thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong thời điểm hiện tại, sức khỏe được coi là vô cùng quan trọng và được đặt lên hàng đầu của mỗi người. Để duy trì sức khỏe tốt, chúng ta cần chú ý đến chế độ ăn uống của mình, bao gồm cả việc tránh xa những loại thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe và nhất là gây hại cho hệ miễn dịch.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 3 loại thực phẩm cần cẩn thận tránh xa để giữ cho hệ miễn dịch của bạn luôn mạnh mẽ và đề kháng, đồng thời giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh. Cùng theo dõi để biết thêm chi tiết về những thực phẩm này nhé.

Ăn nhiều đồ ăn có chất phụ gia là nguyên nhân hàng đầu khiến hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu. Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chế biến chứa nhiều chất phụ gia có xu hướng chứa chất béo, đường và chất phụ gia không lành mạnh, có thể cải thiện mùi vị, kết cấu và thời hạn sử dụng. Những thứ này có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Một số thực phẩm chứa chất phụ gia bao gồm: Ngũ cốc ăn sáng, khoai tây chiên, bánh ngọt và bánh quy...

Ăn thực phẩm có chứa chất phụ gia như sucralose, aspartame, carboxymethylcellulose, polysorbate-80, natri và carrageenan có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu dinh dưỡng chỉ ra rằng những người ăn nhiều thực phẩm với chất phụ gia sẽ có khả năng bị béo phì cao hơn, viêm miễn dịch và kháng insulin.

Ăn đường và chất béo trong thực phẩm chế biến sẵn cũng có thể dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo, điều này cũng làm tăng nguy cơ béo phì.

Khi một người bị béo phì, rất dễ xơ gan và suy gan, cũng như rối loạn điều hòa hệ thống miễn dịch.

Một lượng lớn đồ hộp

Thực phẩm đóng hộp không chỉ chứa hóa chất như chất bảo quản tạo màu, mà lớp lót của thực phẩm đóng hộp thường được phủ một lớp bisphenol A, chất này cũng có thể làm hỏng khả năng miễn dịch của cơ thể sau khi tiêu thụ.

Các nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng người trưởng thành có hàm lượng bisphenol A cao trong cơ thể sẽ bị rối loạn hệ thống miễn dịch sản xuất các yếu tố chống lại bệnh tật, điều này cho thấy hệ thống miễn dịch của bạn đã bị phá hủy, vì vậy hãy ăn ít đồ hộp hơn.

Không ăn đủ trái cây và rau

Không ăn đủ rau và trái cây là vấn đề mà nhiều người mắc phải. Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia Matt Mazzino, chúng ta cần một lượng trái cây và rau phù hợp trong chế độ ăn uống để hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Trái cây và rau củ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, và những hợp chất này rất cần thiết để hỗ trợ các phản ứng cho hệ thống miễn dịch của bạn và chống lại nhiễm trùng. Trái cây và rau củ cũng chứa nhiều chất xơ hòa tan, thực sự hữu ích cho khả năng miễn dịch của cơ thể.

Ông Matt Mazzino cho biết: “Chất xơ hòa tan là thức ăn cho vi khuẩn sống trong ruột của chúng ta, và một hệ vi sinh vật khỏe mạnh sẽ hỗ trợ hệ thống miễn dịch để nó có thể chống lại nhiễm trùng một cách hiệu quả”.