Thường ăn đậu bắp nhưng ít ai biết nếu đem nó đi làm nước thì sẽ trở thành 'tiên dược' cải thiện sinh lý, giúp vợ chồng gần gũi hơn

Đậu bắp không chỉ là một loại rau xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin tốt cho hệ tiêu hóa, toàn cây đậu bắp đều có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh.

Một trong những nét đặc trưng của đậu bắp là chúng có độ nhớt mà ít loại rau củ nào có được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không thích ăn đậu bắp. Thế nhưng, dù thích hay không thì đậu bắp cũng là loại thực vật rất giàu dinh dưỡng , theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Dù cách tốt nhất để tận dụng hết lợi ích của đậu bắp là ăn nhưng uống nước đậu bắp cũng rất có lợi cho sức khỏe. Nước đậu bắp có thể tạo ra bằng cách luộc bằng nước sôi.

Theo y học cổ truyền, đậu bắp có vị ngọt, tính mát, không độc có công dụng hỗ trợ chữa chứng tiêu khát, bệnh trĩ, táo bón, viêm họng, viêm đường tiết niệu. Ngoài quả, cành non, thân, lá và rễ của đậu bắp cũng có thể dùng làm thuốc. Nên mua đậu bắp tươi, quả không quá mềm, không có vết thâm bên ngoài vỏ. Khi chế biến không nên luộc, xào, nướng đậu bắp ở nhiệt độ cao, nên nấu chín ở nhiệt độ thấp, tốt hơn cả là hấp chín.

Nước đậu bắp mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy nước đậu bắp vẫn chứa rất nhiều dưỡng chất như kali, canxi và magiê, vitamin A, B và C. Vitamin B và C dễ tan trong nước nên uống nước đậu bắp có thể giúp hấp thụ tốt 2 loại dưỡng chất này. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một thức uống đầy sức khỏe, nước đậu bắp chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Sau đây là những công dụng nổi bật của nước đậu bắp nhưng ít ai biết:

Tốt cho hệ tiêu hóa

Đậu bắp rất tốt cho hệ tiêu hóa, có thể hỗ trợ cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. Thực tế, chất nhầy dính trong đậu bắp được tạo thành từ polisaccarit như collagen và mucopolysacarit giúp cải thiện nuôi dưỡng vi sinh vật có lợi cho đường ruột. Tác dụng chính là nhuận tràng, hỗ trợ các vấn đề về rối loạn tiêu hóa.

Đậu bắp còn chứa rất nhiều chất xơ cùng với chất nhầy có thể điều hòa sự hấp thu của ruột non giúp điều chỉnh lượng đường huyết. Chất nhầy này còn là môi trường phát triển cho vi khuẩn đường ruột, tác dụng bôi trơn đường ruột.

Hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, trong đậu bắp có chứa glucide phức polysaccaride và một số thành thành phần dinh dưỡng khác. Chúng có tác động trực tiếp đến quá trình chảy máu vào vùng sinh dục, giúp tăng cường khả năng sinh lý cho quý ông.

Ăn đậu bắp rất tốt cho sức khỏe, khi trở thành nước uống thì nó càng tốt hơn nữa. Ảnh minh họa: Internet

Chữa ho và đau họng

Nước đậu bắp có công dụng trong việc điều trị ho và đau họng. Bởi vì, đặc tính kháng khuẩn trong nước đậu bắp giúp giảm đau và làm dịu cổ họng. Ngoài ra, nước đậu bắp cũng có tác dụng tăng cường sức đề kháng, cải thiện các triệu chứng của bệnh cảm lạnh như buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu.

Giúp ngăn ngừa bệnh thận

Một nghiên cứu cho thấy ăn đậu bắp thường xuyên cũng giúp giải quyết các vấn đề về thận, đặc biệt là ở bệnh nhân đái tháo đường: 50% các vấn đề về thận xảy ra do bệnh đái tháo đường.

Cải thiện sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa trong nước đậu bắp rất hữu ích để cải thiện sức khỏe làn da. Nước đậu bắp cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến nhiễm trùng da, giảm thâm, giảm mụn trứng cá, đặc biệt là giúp da trắng sáng, mịn màng hơn.