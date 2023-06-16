Những lợi ích và mà nước gạo lứt rang mang lại nhưng nhiều người không để ý, bạn đã biết?

Gạo lứt là một nguyên liệu tự nhiên lành tính. Nếu bạn sử dụng loại nước đặc biệt này theo một chế độ khoa học sẽ giúp cho cơ thể có những cải thiện tích cực, giảm nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm.

Gạo lứt rang là một nguồn dinh dưỡng dồi dào mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Gạo lứt sau khi rang có thể được sử dụng ăn trực tiếp, làm món gạo lứt trộn, nấu sữa gạo lứt rang hoặc nấu nước uống... Gạo lứt rang rất giàu polyphenol, chứa selen, vitamin B, chất xơ, protein... và nhiều khoáng chất khác. Chính vì vậy, nhiều người tận dụng nước gạo lứt rang như một cách làm đẹp da và bồi dưỡng sức khỏe.

Rất nhiều người đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng của gạo lứt rang, chính vì thế nhiều người lựa chọn nước làm từ nguyên liệu này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người chưa biết đến những tác dụng tuyệt vời mà nguyên liệu này mang lại. Bài viết này sẽ giới thiệu về những lợi ích và mà nước gạo lứt rang đem lại cho sức khỏe mà nhiều người chưa để ý.

Gạo lứt rang là loại thực phẩm có công dụng tuyệt vời giúp giảm cân. Trong gạo lứt rang chứa hàm lượng calo ít, kích thích cơ thể đào thải nhanh chóng các chất béo cũng như giúp tăng cường đốt cháy mỡ thừa. Sản phẩm này sẽ tạo cho bạn cảm giác no lâu, ngưng thèm ăn. Nếu được duy trì trong một thời gian dài, số cân nặng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, việc sử dụng nước uống gạo lứt rang chỉ được coi là phương pháp kết hợp trong quá trình giảm cân. Nếu bạn coi chúng là bữa ăn chính và bỏ đói bản thân thì đó sẽ là phương pháp hoàn toàn sai lầm. Bạn cần kết hợp chế độ ăn điều độ, các bài tập thể thao và uống nước gạo lứt rang sao cho hợp lý để quá trình giảm cân diễn ra một cách thành công nhất.

Làm đẹp da, giảm nguy cơ ung thư

Do bản chất giàu vitamin E, các chất chống Oxy hóa và các axit amin nên gạo lứt rang có thể tiêu diệt được các gốc tự do, khiến làn da trở nên mịn màng và căng bóng. Nói cách khác, nước gạo lứt rang có vai trò làm ngưng quá trình lão hóa. Đặc biệt hơn, nước làm từ gạo lứt rang có khả năng kìm hãm hoạt động của các tế bào ung thư, ngăn ngừa sỏi thận.

Giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể

Gạo lứt rang, một thức ăn phổ biến trong bữa ăn của người dân Việt Nam, cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nhận ra những ưu điểm của món ăn này. Ảnh minh họa: Internet

Uống nước gạo lứt rang mỗi ngày có thể giúp loại bỏ các độc tố và chất độc hại ra khỏi cơ thể bạn. Thông qua quá trình giải độc và cung cấp cho gan các chất chống oxy hóa cần thiết để chống lại các gốc tự do.

Ngăn ngừa tiểu đường, béo phì

Không những thế, gạo lứt đỏ chứa nhiều chất xơ và vitamin sẽ giúp cơ thể cắt giảm các cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường, béo phì, huyết áp, tim mạch… Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, uống nước gạo lứt đỏ sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu sẽ còn tốt hơn nữa nếu bạn uống nước gạo lứt đỏ giữa các bữa ăn trong ngày.