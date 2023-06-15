4 phần thịt 'đáng ăn' nhất trên con lợn, mà nhiều người bỏ qua đi mua phần 'dở' nhất

Chọn thực phẩm 15/06/2023 05:22

Thịt lợn là một trong những nguồn thực phẩm được ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong các món ăn của người Việt. Tuy nhiên, có 4 phần thịt lợn đáng ăn nhất mà nhiều người thường bỏ qua khi lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn của mình.

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của các gia đình Việt. Hầu như bộ phận nào của con lợn cũng có thể ăn được. Đây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ ăn và không gây chán nếu thường xuyên sử dụng. 

Đây là nguồn thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều người chỉ biết đến một số phần của con lợn như thịt nạc, thịt thăn. Trong khi đó, có nhiều phần thịt lợn khác cũng rất đáng ăn và thậm chí còn ngon hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 4 phần thịt lợn đáng ăn nhất mà nhiều người không biết. Hãy cùng tìm hiểu để thêm vào danh sách món ăn của bạn và khám phá sự phong phú của ẩm thực từ lợn.

Thịt dải lợn

Có không ít người bán hàng đã ví phần thịt dải là phần: Ngon nhất, thơm nhất của con lợn. Đã vậy mỗi con chỉ có một miếng nên nhiều khi họ không muốn đem bán mà muốn giữ lại để ăn.

Thịt dải chính là phần thịt gần với tim lợn, có chức năng ngăn cách các mô của khoang ngực và khoang bụng, giúp bảo vệ tim. Thịt dải dù làm món nướng, kho hay luộc cũng đều mềm thơm, bên trong dai giòn, không hề bị khô.

4 phần thịt 'đáng ăn' nhất trên con lợn, mà nhiều người bỏ qua đi mua phần 'dở' nhất - Ảnh 1
Thịt dải lợn được nhiều người ví là phần ngon nhất của con lợn. Ảnh minh họa: Internet

 

Phần thịt dải heo có chứa protein chất lượng cao giúp cho cơ thể phát triển cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, tái tạo mô và tế bào cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, trong phần thịt dải heo còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin A, D...

Thịt vai

Miếng thịt vai ở vị trí trên gần sống lưng chân trước, ngay sát miếng thịt thủ. Thịt ở vị trí này có cả nạc lẫn chút mỡ, nhưng phần nạc nhiều hơn, thớ thịt chia thành từng mảng nhỏ.

Chất thịt trơn mềm, ăn vào rất hợp khẩu vị, ăn nhiều không chán, có mỡ nhưng không ngấy. Món ăn ngon nhất khi chế biến miếng thịt này làm băm nhỏ làm thịt viên và các món ăn cần băm, hấp, chiên rán…

Thịt ba chỉ

Đây là phần thịt có đan xen cả nạc lẫn mở, thịt mềm, không bị khô nhưng cũng không quá ngấy. Ba chỉ là một trong những phần thịt được rất nhiều người yêu thích. Từ thịt ba chỉ, người ta có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, kho, rim, rang, nướng...

Khi mua thịt ba chỉ, chị em nên chú ý để lựa được phần ngon nhất. Không phải phần thịt ba chỉ nào cũng giống nhau, nó được chia thành phần trên và phần dưới, độ ngon cũng khác nhau.

Phần trên là phân thịt bên ngoài xương sườn. Phần thịt này có nhiều mỡ, ít nạc, mỡ không bị mềm, thịt chắc hơn. Kết cấu của phần thịt này thường không chắc, mỡ và nạc gắn không chặt với nhau. Do đó, phần thịt này thường sẽ hơi ngấy. Bạn có thể dùng thịt này để xay ra và làm nhân cho các món nem rán, bánh bao, chả lá lốt... sẽ mềm và thơm hơn.

Phần thịt ba chỉ dưới là phần nằm ở bụng con lợn. Nó cũng là phần cơ bụng. Phần thịt này thường có 5 lớp mỡ và nạc đan xem, cứ một lớp thịt lại có một lớp mỡ. Tỷ lệ nạc - mở tương đối đều nên ăn sẽ không bị ngấy. Những phần thịt ngọn có thể có tới 7 lớp mỡ - nạc đan xen. Hương vị của phần này sẽ ngon hơn phần trên, hình thức cũng đẹp hơn. Phần ba chỉ dưới làm món gì cũng ngon, ăn không bị ngấy như phần trên.

Thịt mông 

4 phần thịt 'đáng ăn' nhất trên con lợn, mà nhiều người bỏ qua đi mua phần 'dở' nhất - Ảnh 2
Thịt mông heo bao gồm cả phần nạc và mỡ lẫn nhau, nhưng phần nạc thường dày, không có gân, xương hay sụn, ăn rất ngon. Ảnh minh họa: Internet

Thịt mông là phần thịt trên mông lợn. Thịt mông trước và sau cũng có sự khác biệt, phần trước gần với chân trước của lợn hơn, thịt mềm và ngon hơn, phần sau gần với chân sau của lợn hơn nên thịt tương đối khô, cứng.

Nói chung, khi mua thịt lợn, hãy chọn ba loại thịt thăn, thịt vai và thịt chân trước, đây là ba phần nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể mà không gây béo.

Xương sườn

Thịt sườn mềm, ngọt, có nhiều chất dinh dưỡng, ngon hơn các loại thịt khác. Có nhiều cách để chế biến sườn như om, hầm, xào chua ngọt,… Loại thịt lợn này cũng đắt nhất trong các loại, nhưng với chất lượng như vậy thì rất đáng để thử.

 

 

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