Loại quả 'nhầy nhụa' nhiều người đem bỏ lại là thần dược cho sức khỏe, từ cải thiện sức khỏe cho xương đến làm đẹp da. Hãy cùng khám phá thêm nhiều lợi ích khác của loại quả này!

Đậu (cà) bắp còn có các tên khác bắp còi, ở Gò Công gọi là Bắp Tây và gôm (danh pháp hai phần: Abelmoschus esculentus), còn được biết đến ở các quốc gia nói tiếng Anh (English-speaking countries) là móng tay phụ nữ (ladies' fingers). Đây là một loài thực vật có hoa có giá trị vì quả non ăn được. Loài này là cây một năm hoặc nhiều năm, cao tới 2,5 m. Lá dài và rộng khoảng 10–20 cm, xẻ thùy chân vịt với 5–7 thùy. Hoa đường kính 4–8 cm, với 5 cánh hoa màu trắng hay vàng, thường có các đốm đỏ hay tía tại phần gốc mỗi cánh hoa. Quả là dạng quả nang dài tới 20 cm, chứa nhiều hạt. Theo y học cổ truyền, đậu bắp có vị ngọt, tính mát, không độc có công dụng hỗ trợ chữa chứng tiêu khát, bệnh trĩ, táo bón, viêm họng, viêm đường tiết niệu. Ngoài quả, cành non, thân, lá và rễ của đậu bắp cũng có thể dùng làm thuốc.

Đậu bắp được mệnh danh là 'nhân sâm Việt Nam'. Ảnh minh họa: Internet Nên mua đậu bắp tươi, quả không quá mềm, không có vết thâm bên ngoài vỏ. Khi chế biến không nên luộc, xào, nướng đậu bắp ở nhiệt độ cao, nên nấu chín ở nhiệt độ thấp, tốt hơn cả là hấp chín Đậu bắp thường bị bỏ qua trong thực đơn của nhiều người, nhưng đây thực sự là một siêu thực phẩm với nhiều lợi ích cho sức khỏe với hàm lượng chất xơ, protein và vitamin cao. Trong bài báo này, chúng ta sẽ khám phá thêm về những lợi ích tuyệt vời của đậu bắp

Ngừa ung thư Đậu bắp chứa chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, bao gồm vitamin A và C. Nó cũng chứa một loại protein gọi là lectin có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người. Các nghiên cứu sử dụng các hợp chất cô đặc từ đậu bắp cho thấy chúng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú lên đến 63%. Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh Chất nhầy trong đậu bắp đặc biệt giàu chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này hấp thụ nước trong đường tiêu hóa, tạo ra một chất giống như gel làm săn chắc phân và giúp hạn chế tiêu chảy. Bà Susan Greeley - chuyên gia dinh dưỡng và đào tạo đầu bếp tại Viện Giáo dục Ẩm thực ICE (Mỹ), cho biết hạt đậu bắp chứa chất xơ không hòa tan - chất giúp làm tăng khối lượng phân, thúc đẩy chuyển động của cơ ruột và giảm chứng táo bón. Làm đẹp da Đậu bắp cũng là nguyên liệu được nhiều chị em phụ nữ yêu thích lựa chọn để cải thiện sức khỏe của làn da. Những chất chống oxy hóa trong đậu bắp giúp thanh lọc máu, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá và các bệnh ngoài da, mang đến một làn da chắc khỏe và hồng hào. Hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường Nước ép từ quả đậu bắp tốt cho những người bị đái tháo đường vì chất xơ hòa tan trong đậu bắp giúp giữ ổn định nồng độ glucose trong máu sẽ kiểm soát mức đường huyết nên rất phù hợp với người bị bệnh đái tháo đường. Đậu bắp mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Tốt cho phụ nữ mang thai Folate (vitamin B9) là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với phụ nữ mang thai. Nó giúp giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh, ảnh hưởng đến não và cột sống của thai nhi đang phát triển. Đậu bắp là một nguồn cung cấp folate dồi dào, với 1 cốc (100 gram) cung cấp 15% nhu cầu hàng ngày của phụ nữ về chất dinh dưỡng này. Chữa ho và viêm họng Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước ép đậu bắp được xem là vị thuốc bình dân giúp trị đau họng và ho. Loại nước ép này có tính kháng khuẩn và khử trùng rất tốt nên giúp cải thiện các triệu chứng ho, đau họng. Giúp xương chắc khỏe Nước ép đậu bắp sẽ giúp xương chắc khỏe và ngăn loãng xương. Mật độ xương sẽ tăng lên nếu bạn uống nước ép từ đậu bắp thường xuyên.

Loại rau quen thuộc này càng ăn càng ốm, giúp giảm lượng đường trong máu, đẹp dáng đẹp da, nhất định phải mua ăn Đậu que là một loại rau củ rất được ưa chuộng trong ẩm thực. Từ đậu que, chúng ta có thể nấu nhiều món ăn khác nhau và cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe của người tiêu dùng.

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