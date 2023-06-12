Top 5 loại trà được khuyên dùng để giải nhiệt vào mùa hè, vừa giúp cơ thể giải độc vừa mát gan

Chọn thực phẩm 12/06/2023 07:19

Vào tiết trời nắng nóng của mùa hè, đây sẽ là thời điểm mà các loại trà giải nhiệt được tiêu thụ nhiều nhất. Nhưng ít ai biết được những loại trà được nhiều người khuyên dùng vì những lợi ích của nó mang lại.

Trong mùa hè, khi thời tiết nắng nóng, cơ thể dễ mất nước và dễ mệt mỏi. Trà là một loại thức uống phổ biến trên khắp thế giới, được ưa chuộng bởi vị ngon và tác dụng tuyệt vời trong việc giải nhiệt vào mùa hè. Trà cũng được biết đến là loại thức uống mang những lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ giới thiệu về 5 loại trà dùng để giải nhiệt vào mùa hè, có tác dụng phòng bệnh và mát gan. Các loại trà này không chỉ mang lại sự thư giãn và tươi mới cho cơ thể mà còn giúp bạn tăng cường sức đề kháng và kháng viêm, giúp bạn cảm thấy khoan khoái trong mùa hè oi bức này.

Hãy cùng khám phá những loại trà thơm ngon và bổ dưỡng này trong bài viết dưới đây. Sau đây là 5 loại trà ngon giúp giải nhiệt trong mùa hè, có rất nhiều lợi ích và tốt cho sức khỏe.

 

Bạch Trà

Những người thường uống bạch trà vào mùa hè hiếm khi bị nhiệt miệng. Các chuyên gia cho rằng đó là do trong trà trắng chứa nhiều loại axit amin có tác dụng thanh nhiệt, hạ sốt, giải độc. Tác dụng khử trùng của bạch trà cũng mạnh hơn trà xanh.

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Bạch trà đem đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Milton Schiffenberg thuộc đại học Pace ở New York gần đây đã chỉ ra rằng, ông và các nhà nghiên cứu đã cho bạch trà vào kem đánh răng, sau đó rải vi khuẩn bên bàn chải trong phòng thí nghiệm. Các thí nghiệm đã chỉ ra kem đánh răng trộn với bạch trà có khả năng diệt khuẩn đáng kể. Vì thế, ông tin rằng, uống bạch trà sẽ giúp khoang miệng sạch và khỏe mạnh hơn.

 

Hồng trà

Uống hồng trà vào mùa hè có thể làm dịu cơn khát và giải nhiệt. Các polyphenoe carbohydrate, axit amin, pectin... trong trà phản ứng hóa học với nước bọt, kích thích tiết nước bọt, khoang miệng không bị khô. Đồng thời, caffeine trong hồng trà cũng điều hòa thân nhiệt, kích thích thận đẩy mạnh quá trình bài tiết nhiệt và chất bẩn, duy trì cân bằng sinh lý trong cơ thể. 

Trà xanh

Trà xanh là một trong những loại thảo dược có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt. Trong lá trà xanh chứa hàm lượng Epigallocatechin Gallate (EGCG), là chất chống ô xy hóa mạnh nhất có nguồn gốc tự nhiên giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng khi làm việc ở cường độ cao; đồng thời làm mát da, lọc bỏ độc tố trên da, làm sáng, mịn da.

Thời tiết nóng, uống trà vừa tốt cho sức khỏe vừa đã khát. Mỗi ngày uống 4 - 5 tách trà khoảng (800 - 1.000 ml) là có thể giúp cơ thể giải nhiệt, giải độc, phòng ngừa được một số bệnh như cao huyết áp, xơ vữa động mạch,...

Nên uống trà xanh vào buổi sáng, trưa, chiều; không nên uống vào buổi tối để không khó ngủ.

Trà vối

Cây vối có tên khoa học là cleistocalyx operculatus, cả lá, cành non và nụ đều có mùi thơm dễ chịu. Từ lâu, cây vối được người dân dùng làm trà uống giải khát. Lá vối giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt; chất đắng, chát trong vối sẽ kích thích tiết nhiều dịch tiêu hóa, chất tanin bảo vệ niêm mạc ruột. Bên cạnh đó, tinh dầu vối có tính kháng khuẩn nhưng đặc biệt không hại vi khuẩn có ích trong ruột.

Top 5 loại trà được khuyên dùng để giải nhiệt vào mùa hè, vừa giúp cơ thể giải độc vừa mát gan - Ảnh 2
Trà vối rất tốt đối với cơ thể chúng ta nếu biết cách sử dụng đúng. Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu, lá và nụ vối có chất kháng sinh thực vật, diệt được nhiều mầm vi khuẩn gây bệnh, kể cả vi trùng gram- và gram+. Theo đông y, vối có vị hơi chát, tính mát, không độc, tác dụng thanh nhiệt, sát khuẩn. Dân gian thường dùng lá, vỏ, thân, hoa làm thuốc chữa đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, mụn nhọt, viêm đại tràng mạn tính.

Trà hoa cúc

Cúc hoa còn gọi là cam cúc hoa, bạch cúc hoa, cúc hoa trắng, cúc điểm vàng, tên khoa học chrysanthemum sinense sabine. Thành phần chủ yếu có trong tinh dầu hoa cúc là bisabolol (levomenol), là hoạt chất có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Bisabolol có tác dụng chống kích ứng, chống viêm và chống vi khuẩn, đẹp da. Chúng được dùng như thành phần dưỡng da, giúp giảm bong tróc và kích thích quá trình tự phục hồi của da.

Nhiều nghiên cứu chứng minh trong hoa cúc chứa apigenin, một chất có tác dụng ngăn ngừa tế bào ung thư lan rộng. Cây hoa cúc được trồng nhiều ở ta để lấy hoa làm thuốc hay ướp chè, nấu rượu.

Theo tài liệu cổ, hoa cúc trắng có vị ngọt, đắng, tính hơi hàn, cúc hoa vàng có vị đắng cay, tính ôn vào 3 kinh phế, can và thận, tác dụng giải độc, dùng chữa hoa mắt, nhức đầu, mắt đỏ đau, mụn nhọt.

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