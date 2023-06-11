Ăn thịt bò theo kiểu như thế này, đừng trách sao sức khỏe càng ngày càng yếu, bệnh chồng bệnh

Chọn thực phẩm 11/06/2023 06:29

Thịt bò là món khoái khẩu của rất nhiều người, nhưng ăn để bồi bổ cho sức khỏe hay ăn để gây hại thêm cho sức khỏe đều do cách ăn uống của chúng ta quyết định.

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng việc suy nghĩ ăn thịt bò tái sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất hơn so với khi nấu chín kỹ là không đúng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thịt bò là thực phẩm được yêu thích nhưng nếu không nấu chín kỹ, có thể nhiễm các loại vi khuẩn nguy hiểm.

Theo đó, với thịt bò ăn tái và nấu chín về cơ bản không có sự thay đổi đáng kể về thành phần dinh dưỡng trong thịt bò. Các nghiên cứu về mặt dinh dưỡng so sánh thịt bò nấu chín và thịt sống đã tìm thấy, không có sự khác biệt đáng kể nào đối với hàm lượng vitamin B12 và hàm lượng folate, ngoại trừ thịt bò chiên.

Cũng theo các chuyên gia, ăn thịt bò chưa nấu chín có thể khiến chúng ta đối mặt với nguy cơ rước bệnh vào người vì nó có thể chứa vi khuẩn gây bệnh như: Salmonella, Escherichia coli (E. coli), Shigella… gây ra ngộ độc thực phẩm. Tất cả các vi khuẩn gây bệnh này đều bị tiêu diệt bằng nhiệt trong quá trình nấu chín.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng thịt bò, nên nấu chín hoàn toàn để tránh nguy cơ nhiễm vi khuẩn. Đồng thời, cách nấu này cũng giúp cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất có trong loại thịt này.

Ăn thịt bò theo kiểu như thế này, đừng trách sao sức khỏe càng ngày càng yếu, bệnh chồng bệnh - Ảnh 1
Ăn thịt bò tái tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội): "Khi ăn thực phẩm tái sống, ngoài nguy cơ dễ nhiễm các vi sinh vật khác nhau, thì còn có thể nhiễm ký sinh trùng như trứng giun, sán, vào cơ thể sẽ sinh ra bệnh tật.

Còn nấu chín thực phẩm, các loại vi khuẩn và ký sinh trùng chết hết, ăn sẽ an toàn. Bởi vậy, nếu như bạn khẳng định được thực phẩm không có nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng, tức là thực phẩm sạch, thì vẫn ăn tái sống được bình thường. Thực tế, những món như thịt bò tái, rau sống, mọi người vẫn ăn rất nhiều và ngon. Rau sống còn chứa nhiều vitamin hơn rau chín."

Khi tiêu thụ thịt bò tái, người ăn phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất là bị nhiễm ký sinh trùng. Thường xuyên tiêu thụ thịt bò tái, người ăn có khả năng mắc phải hai căn bệnh phổ biến do ký sinh trùng gây ra, đó là:

Bệnh sán lá gan lớn

Sán lá gan lớn là loại ký sinh trùng ký sinh ở gan và đường mật của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê... Nếu giết ổ những động vật này không đúng quy trình vệ sinh sẽ khiến cho ký sinh trùng xâm nhập vào thịt.

Ngoài ra, trong quá trình tiêu hóa của động vật ăn cỏ, phân của chúng thường chứa ấu trùng sán lá gan. Khi ra ngoài, chúng phát triển ở ngoài không khí, sống trong môi trường nước và bám vào các loại rau thủy sinh như rau ngổ, rau muống, rau cần... Nếu con người ăn sống các loại rau này cũng có nguy cơ cao nhiễm bệnh sán lá gan.

Ăn thịt bò theo kiểu như thế này, đừng trách sao sức khỏe càng ngày càng yếu, bệnh chồng bệnh - Ảnh 2
Ăn thịt bò tái rất dễ bị nhiễm các bệnh kí sinh trùng. Ảnh minh họa: Internet

Bệnh ký sinh trùng do sán lá gan gây ra rất nhiều phiền toái cho người bệnh, đặc biệt là gây rối loạn đường tiêu hoá. Nếu ký ấu trùng ký sinh lâu trong cơ thể sẽ bào mòn hết những vi chất dinh dưỡng, làm cho cơ thể không hấp thụ được thức ăn, lâu dài dẫn đến suy kiệt. Nặng có thể nguy kịch đến tính mạng. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với canh bệnh này, khi phát hiện đau  bụng bất thường, chán ăn, thường xuyên buồn nôn và đi ngoài liên tục cần đến ngay các cơ sở khám bệnh để điều trị kịp thời.

Bệnh sán giải bò

Do loài sán ký sinh trong ruột bò có tên khoa học là Taenie Saginata gây ra. Nang sán có trong thịt bò nấu không chín kỹ, khi vào ruột sẽ phóng thích cho ra ấu trùng sán, có thể thâm nhập qua thành ruột và đi khắp cơ thể, gây nên bệnh sán ở mô.

Loài cá chị em vừa nghe tên đã 'đỏ bừng mặt' lại là món ăn đại bổ, thơm ngon nhất định phải mua ăn

Loài cá chị em vừa nghe tên đã 'đỏ bừng mặt' lại là món ăn đại bổ, thơm ngon nhất định phải mua ăn

Tên của loài cá này sẽ khiến bất cứ ai nghe qua cũng đều cảm thấy ngại ngùng, nhưng đây lại là một món ăn vô cùng bổ dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   thịt bò tái tác hại của thịt bò tái chọn thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ