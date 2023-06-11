Theo đó, với thịt bò ăn tái và nấu chín về cơ bản không có sự thay đổi đáng kể về thành phần dinh dưỡng trong thịt bò. Các nghiên cứu về mặt dinh dưỡng so sánh thịt bò nấu chín và thịt sống đã tìm thấy, không có sự khác biệt đáng kể nào đối với hàm lượng vitamin B12 và hàm lượng folate, ngoại trừ thịt bò chiên.

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng việc suy nghĩ ăn thịt bò tái sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất hơn so với khi nấu chín kỹ là không đúng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thịt bò là thực phẩm được yêu thích nhưng nếu không nấu chín kỹ, có thể nhiễm các loại vi khuẩn nguy hiểm.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng thịt bò, nên nấu chín hoàn toàn để tránh nguy cơ nhiễm vi khuẩn. Đồng thời, cách nấu này cũng giúp cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất có trong loại thịt này.

Cũng theo các chuyên gia, ăn thịt bò chưa nấu chín có thể khiến chúng ta đối mặt với nguy cơ rước bệnh vào người vì nó có thể chứa vi khuẩn gây bệnh như: Salmonella, Escherichia coli (E. coli), Shigella… gây ra ngộ độc thực phẩm. Tất cả các vi khuẩn gây bệnh này đều bị tiêu diệt bằng nhiệt trong quá trình nấu chín.

Ăn thịt bò tái tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội): "Khi ăn thực phẩm tái sống, ngoài nguy cơ dễ nhiễm các vi sinh vật khác nhau, thì còn có thể nhiễm ký sinh trùng như trứng giun, sán, vào cơ thể sẽ sinh ra bệnh tật.

Còn nấu chín thực phẩm, các loại vi khuẩn và ký sinh trùng chết hết, ăn sẽ an toàn. Bởi vậy, nếu như bạn khẳng định được thực phẩm không có nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng, tức là thực phẩm sạch, thì vẫn ăn tái sống được bình thường. Thực tế, những món như thịt bò tái, rau sống, mọi người vẫn ăn rất nhiều và ngon. Rau sống còn chứa nhiều vitamin hơn rau chín."

Khi tiêu thụ thịt bò tái, người ăn phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất là bị nhiễm ký sinh trùng. Thường xuyên tiêu thụ thịt bò tái, người ăn có khả năng mắc phải hai căn bệnh phổ biến do ký sinh trùng gây ra, đó là:

Bệnh sán lá gan lớn

Sán lá gan lớn là loại ký sinh trùng ký sinh ở gan và đường mật của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê... Nếu giết ổ những động vật này không đúng quy trình vệ sinh sẽ khiến cho ký sinh trùng xâm nhập vào thịt.

Ngoài ra, trong quá trình tiêu hóa của động vật ăn cỏ, phân của chúng thường chứa ấu trùng sán lá gan. Khi ra ngoài, chúng phát triển ở ngoài không khí, sống trong môi trường nước và bám vào các loại rau thủy sinh như rau ngổ, rau muống, rau cần... Nếu con người ăn sống các loại rau này cũng có nguy cơ cao nhiễm bệnh sán lá gan.

Ăn thịt bò tái rất dễ bị nhiễm các bệnh kí sinh trùng. Ảnh minh họa: Internet

Bệnh ký sinh trùng do sán lá gan gây ra rất nhiều phiền toái cho người bệnh, đặc biệt là gây rối loạn đường tiêu hoá. Nếu ký ấu trùng ký sinh lâu trong cơ thể sẽ bào mòn hết những vi chất dinh dưỡng, làm cho cơ thể không hấp thụ được thức ăn, lâu dài dẫn đến suy kiệt. Nặng có thể nguy kịch đến tính mạng. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với canh bệnh này, khi phát hiện đau bụng bất thường, chán ăn, thường xuyên buồn nôn và đi ngoài liên tục cần đến ngay các cơ sở khám bệnh để điều trị kịp thời.

Bệnh sán giải bò

Do loài sán ký sinh trong ruột bò có tên khoa học là Taenie Saginata gây ra. Nang sán có trong thịt bò nấu không chín kỹ, khi vào ruột sẽ phóng thích cho ra ấu trùng sán, có thể thâm nhập qua thành ruột và đi khắp cơ thể, gây nên bệnh sán ở mô.