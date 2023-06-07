Uống nước chanh theo những cách này không khác gì tự tàn phá cơ thể, tuyệt đối phải tránh ngay cách cuối nếu không muốn 'trả giá đắc'

Chọn thực phẩm 07/06/2023 07:04

Uống nước chanh sai cách là một trong những thứ khiến sức khỏe của chúng ta tệ đi trông thấy, nhất là phải tránh uống theo những cách sau đây.

Chanh là một trong những loại trái cây rất giàu vitamin C, canxi, phốt pho, sắt và các nguyên tố khác rất có lợi cho cơ thể con người. Hơn nữa, vitamin C giàu có trong chanh có thể duy trì sự sản xuất của các mô và duy trì các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể. 

Nước chanh là một thức uống được yêu thích bởi vị chua mát và tác dụng rất tốt đối với sức khỏe. Nước chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Đồng thời, nước chanh cũng có tác dụng làm dịu cảm giác đau họng, đau bụng và khó tiêu, giảm đau đầu, mệt mỏi. Đó là lý do tại sao nước chanh được đánh giá là một thức uống có giá trị dinh dưỡng cao và có nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người.

Uống nước chanh theo những cách này không khác gì tự tàn phá cơ thể, tuyệt đối phải tránh ngay cách cuối nếu không muốn 'trả giá đắc' - Ảnh 1
Uống nước chanh mà mắc phải 5 sai lầm này chỉ khiến bệnh chồng bệnh Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách uống nước chanh đúng cách và có thể gặp phải những sai lầm khi uống nước chanh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những sai lầm thường gặp khi uống nước chanh mà nhiều người dễ mắc phải.

Pha nước cốt chanh với nước quá lạnh hoặc quá nóng

Nước lạnh pha với chanh khi uống có thể gây sốc cho cơ thể. Ngược lại, nếu pha với nước nóng có thể làm cho các enzym có lợi trong chanh bị phá vỡ, không đem lại hiệu quả khi uống. Bạn chỉ nên pha chanh với nước ấm vừa đủ, bằng với thân nhiệt của cơ thể mới có tác dụng giảm mỡ, không ảnh hưởng đến dạ dày.

Nó còn gây kích ứng vùng họng và dạ dày: Nước quá lạnh hoặc quá nóng có thể gây kích ứng vùng họng và dạ dày, gây ra cảm giác khó chịu và đau đớn. 

Gây sụt huyết áp: Nước quá lạnh hoặc quá nóng có thể gây sụt huyết áp trong một thời gian ngắn. Điều này có thể gây ra chóng mặt, hoa mắt và cảm giác mệt mỏi. Làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Bỏ vỏ chanh

Đa số mọi người chỉ vắt lấy nước cốt rồi vứt vỏ chanh. Nhưng đó là sai lầm. Bởi chính phần vỏ chanh mới là phần giàu chất dinh dưỡng nhất trong toàn bộ quả chanh, theo Lybrate - nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến để kết nối bác sĩ và bệnh nhân.

Cách tốt nhất để uống nước chanh đúng cách là thêm vỏ vào nước. Hãy rửa chanh cẩn thận và đừng vứt bỏ vỏ.

Nạo vỏ chanh rồi cho vào nước chanh để lấy được đầy đủ các giá trị dinh dưỡng của chanh và cũng là cách tốt nhất để uống nước chanh.

Uống nước chanh theo những cách này không khác gì tự tàn phá cơ thể, tuyệt đối phải tránh ngay cách cuối nếu không muốn 'trả giá đắc' - Ảnh 2
Tuyệt đối phải trách xa 5 việc này khi uống nước chanh. Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy chuột béo phì được bổ sung chiết xuất vỏ chanh trong 12 tuần đã có tổng lượng chất béo, cholesterol và đường huyết đều giảm, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Uống nước chanh lúc bụng đói

Sẽ gây khó chịu và cồn cào, dễ dẫn tới viêm loét dạ dày. Nên uống nước chanh vừa đủ sau bữa ăn. Nếu trước khi ăn muốn uống nước chanh thì chỉ chút ít – bởi đó là dùng nước chanh sai cách, không tốt cho sức khỏe.

Ra nắng sau khi thoa/đắp mặt bằng nước cốt chanh

Đó cũng là cách dùng chanh sai lầm, bởi axit sẽ làm làn da mỏng manh rát bỏng, nứt da. Nếu dùng nước cốt chanh thoa mặt thì hãy pha với nước ấm cho loãng ra, và sau khi dùng thì đừng có đi ra nắng ngay.

Dùng quá nhiều đường

Nhiều người khi pha nước chanh thường cho thật nhiều đường để giảm bớt vị chua. Tuy nhiên, uống nước chanh pha quá nhiều đường có thể khiến đường trong máu tăng vọt.

Tác hại của việt uống nước chanh sai cách

Gây bệnh về đường ruột

Thừa vitamin C có thể gây ra tình trạng buồn nôn, nôn hay dạ dày khó chịu sau khi uống nước chanh. Uống quá nhiều nước chanh cộng với lượngvitamin C từ các thực phẩm, hoa quả khác sẽ khiến cơ thể không hấp thụ hơn. Khi đó, nước được đưa vào ruột để đẩy lượng vitamin C dư thừa ra ngoài gây buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy...

Hỏng men răng

Nếu uống nước chanh chua thường xuyên sẽ có thể làm tăng nguy cơ phá hủy men răng và gây sâu răng. Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, không nên uống quá một li nước chanh mỗi ngày, cũng như giảm tránh việc acid trong chanh tiếp xúc quá nhiều đến răng và khiến men răng trở nên yếu, dễ bị sâu và hỏng men răng sau này.

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