Loại gia vị luôn có sẵn trong nhà, được ví như 'nhân sâm' Việt Nam nhưng lại trở thành 'thạch tín' đối với 5 loại người này

Gừng được coi là loại thực phẩm an toàn đối với đa số mọi người. Tuy nhiên, gừng còn là một loại thảo mộc mạnh có tác dụng dược lý, có thể không phù hợp với một số người, bao gồm:

Gừng cản trở khả năng hấp thụ chất sắt và vitamin của thai phụ. Bên cạnh đó, gừng có tính kích thích mạnh nên nó gây co thắt tử cung và có thể dẫn đến sinh non. Do vậy, phụ nữ mang thai không nên ăn gừng vào những tuần cuối cùng của thai kỳ.

Người bị rối loạn máu

Bệnh rối loạn đông máu di truyền do giảm khả năng đông máu, nghĩa là chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể dẫn tới tử vong nếu không cầm máu kịp thời.

Do đó, gừng có thể làm mất tác dụng của các loại thuốc điều trị bệnh này và khiến bệnh tình thêm trầm trọng, thậm chí là gây xuất huyết, dẫn đến tử vong.

Người bị bệnh máu khó đông

Gừng thúc đẩy, tăng cường sự lưu thông máu và ngăn đông máu. Đối với những người mắc bệnh máu khó đông, ăn gừng sẽ khiến họ bị chảy máu nhiều hơn. Ngoài ra, gừng có thể làm vô hiệu hóa tác dụng của thuốc điều trị căn bệnh này.

5 người này nên tuyệt đối tránh sử dụng gừng. Ảnh minh họa: Internet

Người bị mắc bệnh tiêu hóa

Theo quan niệm Đông y,thì gừng là một loại thuốc, có tính cay nóng giúp tăng cường sức đề kháng tốt. Nhưng nếu bạn đang có hơi thở có mùi chủ yếu xuất phát từ nhiệt, trong khi gừng có tính nhiệt nếu ăn thêm gừng thì tình trang và gừng và ấm áp, nếu những người này ăn gừng còn tồi tệ hơn.

Ngoài ra, khi bạn ăn gừng sẽ làm tăng dạ dày cũng có thể gây đau đầu trĩ, chảy máu nướu răng và các triệu chứng khác ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, bạn không nên sử dụng gừng nếu như đang mắc bệnh dạ dày hoặc đường tiêu hóa.

Người bị âm hư

Tình trạng âm hư là hội chứng thể chất khô nóng, biểu hiện là tay chân phát nhiệt, lòng bàn tay ra nhiều mồ hôi, thường xuyên khát nước, bình thường miệng khô, mắt khô, mũi khô, da khô, trong lòng phiền muộn, thường xuyên bực dọc, ngủ kém. Gừng có vị cay, tính nóng, người bị âm hư ăn gừng sẽ khiến bệnh tình nặng thêm.