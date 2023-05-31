Mách cho các sĩ tử những món nên ăn vào mùa thi, vừa bổ não lại sáng mắt và tuyệt đối phải tránh xa 4 món cuối cùng kẻo bị 'tủ đè'

Chọn thực phẩm 31/05/2023 00:00

Sắp đến mùa thi cử quan trọng nhất của đời học sinh, mách nhỏ cho phụ huynh những thực phẩm nên ăn và nên kiêng trước mùa thi.

Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và ghi nhớ của các em học sinh. Do đó không chỉ đến giai đoạn thi cử mà thường ngày các em cũng cần có chế độ ăn uống đủ chất, lành mạnh, giờ giấc học tập, ăn ngủ điều độ mới đảm bảo sức khỏe và kết quả học tập tốt. Chế độ ăn uống, kiêng cử của các sĩ tử trước ngày thi cần kề được nhiều bậc phụ huynh dành sự quan tâm đặc biệt, nhất là những món ăn mang đến sự may mắn. 

Mách cho các sĩ tử những món nên ăn vào mùa thi, vừa bổ não lại sáng mắt và tuyệt đối phải tránh xa 4 món cuối cùng kẻo bị 'tủ đè' - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những thực phẩm cần được bổ sung như: chất đạm, rau xanh, vitamin,… cũng có những món theo quan niệm nhân giang là cần phải 'kiêng' trước khi thi.

Vậy trước kì thi cần ăn những gì để kết quả được thuận lợi như ý muốn và không bị “tủ đè”? Đừng chần chừ thêm nữa mà hãy cùng tìm hiểu những loại thực phẩm nào nên và không nên ăn trước khi thi cử.

Các loại thực phẩm sĩ tử nên ăn

Tinh bột tốt

Tinh bột (gạo, ngô, khoai, sắn, ngũ cốc…) là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể và cung cấp glucose cho hoạt động của não. 

Não là cơ quan tiêu thụ nhiều glucose nhất trong cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy, sự sụt giảm glucose có thể có tác động tiêu cực đến sự tập trung, học tập, nhận thức và trí nhớ. Bộ não cũng sử dụng nhiều glucose hơn trong các thời điểm trí não cần tập trung cao độ.

Do đó, sĩ tử cần được cung cấp nhóm tinh bột đầy đủ trong các bữa ăn chính: sáng, trưa, tối (như cơm, cháo, phở, bún…). Nên hạn chế các loại ngũ cốc tinh chế, bánh ngọt, đồ ngọt, thức ăn nhanh…

Rau xanh và trái cây tươi

Nhóm thực phẩm lành mạnh này chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, chất xơ, tốt cho hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, bổ mắt và hệ thần kinh. Cha mẹ nên cho con ăn các loại rau giàu vitamin như: rau dền, rau lang, rau ngót, rau diếp, rau muống… Cho trẻ ăn các loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất (vitamin A, C, B6, kali…) giúp tăng cường thị lực, hệ thần kinh và miễn dịch như: cam, quýt, chanh, bưởi, kiwi, dâu tây, đu đủ, xoài, dưa hấu, chuối…

Mách cho các sĩ tử những món nên ăn vào mùa thi, vừa bổ não lại sáng mắt và tuyệt đối phải tránh xa 4 món cuối cùng kẻo bị 'tủ đè' - Ảnh 2

Cá rất tốt cho các sĩ tử vào mùa thi. Ảnh minh họa: Internet

Không những là nguồn cung cấp đạm mà còn cung cấp các axit béo (hay còn gọi là omega) có lợi cho hệ tim mạch, thần kinh. Một tuần nên ăn ba bữa cá, ưu tiên các loại cá thu, cá basa, cá trích... Ngoài ra, mùa hè có thể ăn thêm canh cua, ngao hoặc hến là nguồn cung cấp đạm và chất khoáng rất dồi dào.

Bí đỏ 

Bí đỏ được truyền tụng là “thần dược” cho trí não vì nó chứa axit glutamic – một chất cần thiết cho hoạt động của não bộ, đặc biệt chất này đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ các phản ứng chuyển hóa ở tế bào thần kinh, tăng cường thúc đẩy khả năng học tập và khả năng ghi nhớ.

Thêm vào đó, thịt bí đỏ giàu tryptophan – axit béo thiết yếu hình thành từ protein dùng tổng hợp serotonin, một dạng thành phần hóa học gây phấn chấn có tác dụng chống suy nhược thần kinh, mệt mỏi tinh thần.

Ăn xôi gấc hay món ăn có màu đỏ

Xôi gấc hay các món ăn, trái cây có màu đỏ như bánh giầy gấc, bánh mỳ thanh long, dâu tây... đều là những món ăn mà bạn có thể ăn trước mỗi kỳ thi. 

Theo quan niệm dân gian, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, vì thế ăn những món ăn có màu đỏ sẽ giúp sĩ tử có tâm thế thoải mái nhất để bước vào kỳ thi quan trọng.

Các loại thực phẩm sĩ tử nên 'kiêng'

Không nên ăn quá nhiều đồ ngọt

Vào những ngày trước khi thi, hãy hạn chế ăn các loại thức ăn được làm từ bột mỳ như bánh quy, bánh xốp, bánh rán,… bởi chúng bắt bạn phải mất nhiều thời gian cho việc tiêu hóa từ đó khiến khả năng tập trung bị giảm sút.

Ngoài ra cũng nên tránh những loại thực phẩm chứa nhiều đường như sô cô la, bánh kẹo và các loại đồ ngọt khác bởi chúng sẽ khiến bụng bạn trở nên khó chịu.

Các loại thức ăn nhanh

Mách cho các sĩ tử những món nên ăn vào mùa thi, vừa bổ não lại sáng mắt và tuyệt đối phải tránh xa 4 món cuối cùng kẻo bị 'tủ đè' - Ảnh 3
Các sĩ tử nên tránh các loại thức anh nhanh. Ảnh minh họa: Internet

Bánh ngọt, pizza, gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, nước ngọt có gas… tuy ngon và tiện lợi nhưng thường chứa nhiều calo, nhiều đường, muối, chất béo không lành mạnh, thiếu vitamin và khoáng chất. Nếu ăn nhiều và thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như: làm tăng đường trong máu, gây đầy bụng, khó tiêu, dễ mắc bệnh răng miệng, ảnh hưởng đến trí nhớ…

Các loại trứng

Vì trứng có hình tròn giống điểm 0, mang đến điềm xui xẻo, bởi vậy nên loại thực phẩm này đã bị loại khỏi thực đơn ăn uống của các sĩ tử.

Chuối

Nhiều người hay dặn dò con cái là trước khi thi không được ăn chuối vì sẽ khiến bài thi bị trượt, bị “đuối trí” trong lúc làm bài dẫn đến kết quả thấp. Do đó, sẽ không có gì lạ khi bạn không thấy chuối trong thực đơn của các sĩ tử.

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