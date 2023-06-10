Loài cá chị em vừa nghe tên đã 'đỏ bừng mặt' lại là món ăn đại bổ, thơm ngon nhất định phải mua ăn

Cá dương vật (Penis fish) hay còn được gọi là “gaebul” (개불) trong tiếng Hàn, nó thật sự không phải là một loài cá mà chính xác là một loại giun giun thìa có tên khoa học là Unicinctus Urechis. Chúng có thân hình trụ tròn màu hồng nhạt hoặc nâu vàng, thuôn dài từ 20-50cm. Loài sinh vật đặc biệt này thường sống tập trung ở vùng biển phía Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đây là một loài cá đặc sản ở nhiều nước Châu Á, tuy có cái tên khiến nhiều người chạy mất dép nhưng loại cá này có hàm lượng dinh dưỡng rất cao.

Cá dương vật (penis fish) là một món ăn được ưa chuộng trong ẩm thực nhiều nước, đặc biệt là ở các nước Châu Á. Dù tên gọi của loài cá này có thể khiến nhiều người cảm thấy ngại ngùng, nhưng thực tế là nó chứa nhiều dinh dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe . Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về món ăn đặc biệt này

Cá dương vật có sẵn quanh năm, nhưng mùi vị ngon nhất và được thu hoạch nhiều nhất là từ tháng 10 đến tháng 3. Hình dạng và kích thước của loài vật này không đều nhau, nếu thấy cơ thể chúng căng phồng, da mỏng có thể chúng đã chết. Ngoài ra, chúng có nhiều màu khác nhau như hồng, da cam, nâu nhạt, thậm chí là màu xám. Vì vậy, màu hồng không phải là thước đo chính xác để biểu thị độ tươi của chúng.

Bề ngoài của cá dương vật

Cá dương vật có hình dáng vô cùng độc đáo và đặc biệt như chính tên gọi của mình. Chính vì lý do này mà không ít thực khách đã phải "đỏ rần mặt" khi được tận mắt nhìn thấy món ăn này và số người không dám thử cũng tăng lên rất nhiều.

Người Hàn thường ăn tươi sống món ăn này rồi chấm cùng các loại sốt đặc biệt. Ảnh minh họa: Internet

Hương vị và giá trị dinh dưỡng của cá dương vật

Không chỉ có ngoại hình kỳ lạ và nhạy cảm mà món ăn từ cá dương vật ở Hàn Quốc lại càng làm khó thực khách khi phục vụ tươi sống chứ không qua khâu nấu chín. Sau khi được rửa sạch thì cá dương vật sẽ được cắt ra thành lát nhỏ vừa ăn. Sau đó chấm cùng sốt chogochujang hay dầu vừng và muối. Một số người dân địa phương thì thích ăn với kim chi. Do được phục vụ tươi sống nên nhiều khi đã dọn ra đĩa rồi mà những lát cá dương vật vẫn còn ngọ nguậy khiến không ít thực khách phải bỏ chạy và không dám dùng thử.

Ở Hàn, cá dương vật là một món cao lương mĩ vị nổi tiếng. Với giá trị dinh dưỡng rất cao, lại thơm ngon bổ dưỡng vì thế món cá này đã trở thành đặc sản của một số nơi.

Món ăn với vẻ ngoài đặc biệt này có vị hơi nhạt với một chút ngọt nhẹ, là hương vị chủ yếu của món ăn. Theo nhiều khách du lịch tới Hàn Quốc, món ăn này dai, ngon, có vị như hàu, sò tươi. Song, nhiều thực khách vẫn không khỏi rùng mình bởi món cá dương vật tươi vẫn còn ngọ nguậy trên đĩa.

Đem loại cá này đi xào với rau cũng rất ngon. Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, chúng có thể ăn chín nếu đem xào với rau và các gia vị khác. Bên cạnh đó, món "cá dương vật" cũng là một trong những nét đặc trưng của ẩm thực Sơn Đông, Trung Quốc.