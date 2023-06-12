Loại rau quen thuộc này càng ăn càng ốm, giúp giảm lượng đường trong máu, đẹp dáng đẹp da, nhất định phải mua ăn

Chọn thực phẩm 12/06/2023 13:01

Đậu que là một loại rau củ rất được ưa chuộng trong ẩm thực. Từ đậu que, chúng ta có thể nấu nhiều món ăn khác nhau và cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Đậu que, còn được biết đến với cái tên đậu đũa, là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và được ưa chuộng trong ẩm thực Á Đông. Từ xưa đến nay, đậu que đã được sử dụng để chế biến nhiều món ăn ngon và có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Ngoài việc mang lại hương vị thơm ngon đặc trưng, đậu que còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vì trong đậu que rất giàu các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, K, axit folic, chất xơ, khoáng chất, ít calo, chất béo, và không chứa cholesterol, rất có lợi cho sức khỏe. Đậu que có thể ăn được cả ở dạng thô và nấu chín. 

Cho nên, việc bổ sung đậu que vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh liên quan đến đường huyết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các lợi ích của đậu que cho sức khỏe.

Loại rau quen thuộc này càng ăn càng ốm, giúp giảm lượng đường trong máu, đẹp dáng đẹp da, nhất định phải mua ăn - Ảnh 1
Đậu que rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Giảm lượng đường trong máu

Theo các bác sĩ ( trong bài nghiên cứu đã được xuất bản trên Tạp chí dinh dưỡng Hoa Kỳ), đậu là một thực phẩm bổ sung tốt nhất cho chế độ ăn uống của những người có lượng đường trong máu cao vì hàm lượng protein cao. Chúng không có bất kỳ chất béo bão hòa nào và rất nhiều chất xơ khiến nó trở thành một trong những thực phẩm lành mạnh nhất.

Ngoài ra, đậu có hàm lượng protein và chất xơ cao hơn nhiều so với các loại thực phẩm giàu tinh bột khác như gạo và khoai tây. Đậu cung cấp chất xơ hòa tan đáng kể, nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột, giảm đáng kể tình trạng kháng insulin.

Tốt cho mắt

Loại rau củ này có nhiều carotenoid đóng vai trò lớn trong việc ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng. Thoái hóa bạch cầu là một tình trạng làm giảm thị lực. Đậu que cũng giàu lutein và zeaxanthin, giúp duy trì thị lực.

Tăng khả năng mang thai

Theo một nghiên cứu của đại học Y Harvard, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hấp thụ nhiều chất sắt có trong các loại thực vật như đậu que, rau bina (rau chân vịt) và bí ngô có thể tăng khả năng thụ thai.

Bên cạnh đó, khả năng hấp thụ chất sắt sẽ tốt hơn nếu bạn kết hợp ăn cùng các loại thực phẩm giàu vitamin C như cà chua, ớt chuông hoặc các loại quả mọng.

Ngoài ra, axit folic cũng cần thiết cho phụ nữ mang thai. Đây là một dạng của folate, giúp bảo vệ thai nhi tránh khỏi các bệnh khuyết tật ống thần kinh. Đậu cô ve cung cấp 10% nhu cầu axit folic và 6% nhu cầu chất sắt hàng ngày của cơ thể.

Loại rau quen thuộc này càng ăn càng ốm, giúp giảm lượng đường trong máu, đẹp dáng đẹp da, nhất định phải mua ăn - Ảnh 2
Hàm dinh dưỡng trong đậu que rất cao, càng ăn càng khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ ung thư

Trong đậu que chứa rất nhiều chất diệp lục có thể ngăn chặn tác dụng gây ung thư của các amin dị vòng được tạo ra khi nướng thịt ở nhiệt độ cao. Vì thế, những người thích ăn thịt nướng nên ăn nhiều đậu que để giúp giảm nguy cơ bị ung thư.

Điều trị các vấn đề về dạ dày-ruột

Lượng cao chất xơ trong đậu que sẽ làm giảm các vấn đề tiêu hóa như táo bón, loét và bệnh trào ngược a xít. 110 gram đậu que có thể cung cấp cho bạn 15% lượng chất xơ cần có hằng ngày.

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