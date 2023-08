Hạt sen tốt cho sức khỏe nhưng không vì vậy bạn sử dụng tâm sen một cách quá liều lượng kể cả đối với những người bình thường. Trái lại tâm sen có thể khiến bạn rối loạn nhịp tim, dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, gây rối loạn kinh nguyệt và giảm ham muốn ở nam nữ.

Tránh cho trẻ em sử dụng hạt sen quá nhiều

Nhiều người thường nghĩ, hạt sen có chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất bổ. Người ta thường xay nhỏ hạt sen rồi nấu cháo cho trẻ ăn. Tuy nhiên đây lại là điều vô cùng có hại.

Do hạt sen giàu dinh dưỡng nên có thể làm cho trẻ khó tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa của trẻ rất nhạy cảm do còn non yếu. Bởi vậy không thể hấp thụ được các chất trong hạt sen. Ngược lại, trẻ em ăn hạt sen còn có thể gây ra dị ứng và mẩn đỏ. Do đó, không nên trộn các loại hạt sen để nấu cháo cho bé vì sẽ gây nên chứng đầy bụng, khó tiêu và biếng ăn ở trẻ nhỏ.

Nếu sử dụng không đúng cách thì món đại bổ như hạt sen cũng thành thuốc độc. Ảnh minh họa: Internet

Hạt sen là loại thực phẩm cung cấp cho cơ thể rất nhiều dinh dưỡng cần thiết. Tuy vậy cần có những lưu ý khi ăn hạt sen, để có chế độ thu nạp hạt sen hiệu quả và an toàn cho sức khỏe nhất.

Ăn hạt sen có chừng mực, không ăn quá nhiều, kết hợp trong các món ăn để tăng hương vị.

Không dùng hạt sen cho người mắc bệnh tim mạch

Hạt sen không dùng cho những người bị bệnh tim mạch bởi trong tâm sen có chứa độc tính alkaloid, vì tâm sen có chứa độc tính, muốn sử dụng làm thuốc trước tiên phải khử độc rồi mới dùng. Có thể khử độc bằng cách sao tâm sen ngả màu vàng nhưng không cháy để độc tố thoát hết ra ngoài.

Cần chú ý liều dùng và không nên dùng lâu dài. Vì vậy những người mắc bệnh tim khi dùng hạt sen nhất thiết phải bỏ tâm hoặc dùng tâm sen với lượng vừa phải.