Hạt sen cực bổ nhưng lưu ý phải tránh ngay 3 đại kỵ này, nếu không sẽ trở thành thuốc độc phá nát nội tạng

Chọn thực phẩm 13/06/2023 17:17

Hạt sen là một loại thực phẩm phổ biến trong ẩm thực Á Đông và được coi là một nguồn dinh dưỡng quan trọng. Tuy nhiên, khi không sử dụng đúng cách, hạt sen sẽ trở thành một món thuốc độc đối với sức khỏe.

Cây sen là loài cây thuộc họ sen súng và có tới hơn 100 loài, phổ biến nhất là sen trắng đơn hoa, mỗi bông có khoảng 24 cánh. Những loài sen khác như hoa sen kép có thể có trên 100 cánh mỗi bông, thường có màu sắc hồng và đỏ. Tại Việt Nam, sen sống ở hầu hết các tỉnh, thành, nó đem đến nhiều tác dụng trong việc giúp bồi bổ và nâng cao sức khỏe con người.

Hạt sen có hàm lượng các chất protein, magie, kali và phốt pho cao, trong khi hàm lượng mỡ bão hòa, natri và cholesterol lại rất thấp. Trong y học, hạt sen được xem như một dược phẩm quý, có thể chữa các loại bệnh như suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất ngủ, ăn kém, tâm phiền và bệnh ăn uống khó tiêu.

Hạt sen cực bổ nhưng lưu ý phải tránh ngay 3 đại kỵ này, nếu không sẽ trở thành thuốc độc phá nát nội tạng - Ảnh 1
Vì hạt sen bổ nên ăn càng nhiều càng tốt, đây là một quan điểm cực kỳ sai lầm. Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, hạt sen là một nguồn thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng hạt sen đúng cách và hiểu rõ về những tác hại khi dùng sai cách. Việc sử dụng hạt sen không đúng cách có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 3 đại kỵ tuyệt đối phải tránh xa khi dùng hạt sen.

Không sử dụng hạt sen liên tục trong thời gian dài

Hạt sen tốt cho sức khỏe nhưng không vì vậy bạn sử dụng tâm sen một cách quá liều lượng kể cả đối với những người bình thường. Trái lại tâm sen có thể khiến bạn rối loạn nhịp tim, dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, gây rối loạn kinh nguyệt và giảm ham muốn ở nam nữ.

Tránh cho trẻ em sử dụng hạt sen quá nhiều

Nhiều người thường nghĩ, hạt sen có chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất bổ. Người ta thường xay nhỏ hạt sen rồi nấu cháo cho trẻ ăn. Tuy nhiên đây lại là điều vô cùng có hại.

Do hạt sen giàu dinh dưỡng nên có thể làm cho trẻ khó tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa của trẻ rất nhạy cảm do còn non yếu. Bởi vậy không thể hấp thụ được các chất trong hạt sen. Ngược lại, trẻ em ăn hạt sen còn có thể gây ra dị ứng và mẩn đỏ. Do đó, không nên trộn các loại hạt sen để nấu cháo cho bé vì sẽ gây nên chứng đầy bụng, khó tiêu và biếng ăn ở trẻ nhỏ.

Hạt sen cực bổ nhưng lưu ý phải tránh ngay 3 đại kỵ này, nếu không sẽ trở thành thuốc độc phá nát nội tạng - Ảnh 2
Nếu sử dụng không đúng cách thì món đại bổ như hạt sen cũng thành thuốc độc. Ảnh minh họa: Internet

Hạt sen là loại thực phẩm cung cấp cho cơ thể rất nhiều dinh dưỡng cần thiết. Tuy vậy cần có những lưu ý khi ăn hạt sen, để có chế độ thu nạp hạt sen hiệu quả và an toàn cho sức khỏe nhất.

Ăn hạt sen có chừng mực, không ăn quá nhiều, kết hợp trong các món ăn để tăng hương vị.

Không dùng hạt sen cho người mắc bệnh tim mạch

Hạt sen không dùng cho những người bị bệnh tim mạch bởi trong tâm sen có chứa độc tính alkaloid, vì tâm sen có chứa độc tính, muốn sử dụng làm thuốc trước tiên phải khử độc rồi mới dùng. Có thể khử độc bằng cách sao tâm sen ngả màu vàng nhưng không cháy để độc tố thoát hết ra ngoài.

Cần chú ý liều dùng và không nên dùng lâu dài. Vì vậy những người mắc bệnh tim khi dùng hạt sen nhất thiết phải bỏ tâm hoặc dùng tâm sen với lượng vừa phải.

 

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