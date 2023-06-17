Thực hư việc uống nước đậu đen liên tục trong 15 ngày sẽ khiến cơ thể như 'thay da đổi thịt', đẹp dáng đẹp da, điều hòa đường huyết?

Chọn thực phẩm 17/06/2023 11:41

Có thực sự đúng không khi người ta thường đồn đại rằng uống nước đậu đen rang liên tục trong 15 ngày có mang lại những lợi ích thần kỳ cho sức khỏe?

Đậu đen cũng cung cấp nhiều loại dinh dưỡng thực vật như saponin, anthocyanins, kaempferol và quercetin, tất cả các hợp chất này đều có đặc tính chống oxy hóa.

Cũng giống như nhiều loại đậu khác, đậu đen chứa tinh bột, một dạng carbohydrate phức tạp. Tinh bột hoạt động như một kho dự trữ năng lượng đốt cháy chậm cho nên cũng được cơ thể tiêu hóa chậm, ngăn chặn sự gia tăng đột biến lượng đường trong máu.

Nước đậu đen không những giàu chất xơ, protein và nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe mà còn giúp bạn có làn da mịn màng hơn. Đây là loại thức uống cực kỳ đơn giản mà bạn có thể tự tay làm tại nhà với nguyên liệu dễ kiếm.

Để nhận những dưỡng chất đáng quý từ đậu đen, bạn có thể dùng trực tiếp đậu đen đã nấu chín hoặc uống phần nước. Theo đó, uống nước đậu đen rang đã là bí quyết làm đẹp tự nhiên của phụ nữ Á Châu từ bao đời nay, trong đó có cả Việt Nam. 

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Nước đậu đen rang mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Trên các trang mạng xã hội và các diễn đàn thảo luận, xuất hiện nhiều bài viết về việc uống nước đậu đen liên tục trong 15 ngày sẽ khiến cơ thể như "thay da đổi thịt", đẹp dáng đẹp da và điều hòa đường huyết. Nhiều người đã thử áp dụng và cho rằng hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, liệu thực sự như vậy hay chỉ là những thông tin sai lệch? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực hư của việc uống nước đậu đen liên tục trong 15 ngày.

Giảm mụn trứng cá, làm sáng da

Trong hạt đậu đen chứa tới 10 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể như: Lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan... Các axit amin có vai trò quan trọng giúp sản sinh và duy trì collagen, giữ ẩm và nuôi dưỡng tế bào da.

Theo Đông y, đậu đen tác dụng giải nhiệt và thải độc giúp thanh lọc cơ thể. Uống nước đậu đen rang 15 ngày sẽ giúp da tươi sáng, mịn mượt và giảm hẳn mụn trứng cá.

Giúp xương khỏe mạnh

Canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp. Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có mặt trong đậu đen.

Uống nước đậu đen có tác dụng gì? Nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đậu đen còn có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao, giúp cho mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn.

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Thực hư về tin đồn uống nước đậu đen rang 15 ngày sẽ càng ngày càng khỏe? Ảnh minh họa: Internet

Quản lý bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu đã tìm thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 ăn chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ có mức đường huyết thấp hơn. Ngoài ra, những người mắc bệnhđái tháo đường loại 2 có thể cải thiện lượng đường trong máu, lipid và mức insulin. Một cốc, hay 172 gam đậu đen nấu chín đóng góp 15 gam chất xơ.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa ra khuyến nghị 25 gam chất xơ mỗi ngày dựa trên chế độ ăn 2.000 calo. Điều này có thể giúp thay đổi tùy thuộc vào tổng lượng calo tiêu thụ.

Cách nấu nước đậu đen rang 

Đầu tiên bạn hãy nhặt bỏ các hạt đậu bị hỏng rồi đem ngâm trong nước khoảng 1 giờ sau đó rửa đậu sạch và vớt ra để cho đậu ráo nước.

Khi hạt đậu đã khô hết nước thì bạn bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì đổ hạt đậu đen vào, rang trên lửa nhỏ đến khi chín, hạt đậu ngả sang màu vàng và có mùi thơm là được. Phần đậu này bạn đợi cho nguội thì đổ vào lọ thủy tinh có nắp kín để dùng hàng ngày.

Mỗi ngày bạn lấy một nắm nhỏ đậu đen đã được rang hãm cùng nước sôi nóng như hãm trà để lấy nước uống.

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