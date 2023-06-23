Mướp đắng là món ăn quen thuộc nhưng cũng là bài thuốc siêu kỳ diệu chữa mọi loại bệnh, bạn đã biết chưa?

Chọn thực phẩm 23/06/2023 03:30

Mướp đắng là món ăn quen thuộc cũng là một bài thuốc siêu kỳ diệu. Bài báo giải mã những bí mật và lợi ích sức khỏe của món ăn này, cùng tìm hiểu nhé!

Mướp đắng (khổ qua) là loài cây có vị thuộc loại đắng nhất trong các loại rau quả. Trong thành phần của loại thực phẩm này có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như các loại vitamin (C, B1, B12,...), canxi, kali, sắt, kẽm, chất xơ, protein, chất béo, beta-caroten,...

Quả mướp đắng là nguyên liệu được dùng để chế biến thành nhiều món ăn với hương vị hấp dẫn. Không chỉ vậy, đây còn là loại quả đem lại tác dụng tốt với sức khỏe. Nếu những ai đã biết đến giá trị của mướp đắng đối với sức khỏe và vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi thì mới cảm nhận hết giá trị của bát canh mướp đắng trong những ngày hè. 

Mướp đắng là món ăn quen thuộc nhưng cũng là bài thuốc siêu kỳ diệu chữa mọi loại bệnh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng còn là một món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, không chỉ mang lại hương vị đặc trưng mà còn được cho là một bài thuốc siêu kỳ diệu chữa mọi loại bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến những công dụng tuyệt vời của loại quả này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những bí mật đằng sau chiếc mặt nạ đắng cay của mướp đắng, và tìm hiểu cách sử dụng nó để chữa 'bách bệnh'. 

Điều trị bệnh tiểu đường

Mướp đắng có tác dụng làm giảm ảnh hưởng của đường đối với cơ thể, vì vậy, từ lâu nó đã được sử dụng để điều trị tiểu đường trong một loạt các hệ thống y học cổ truyền.

Về bản chất, mướp đắng làm giảm lượng đường trong máu, vì vậy, khi tiêu thụ mướp đắng, bạn nên thận trọng nếu đang dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, để tránh làm giảm tới mức nguy hiểm.

Tốt cho người bị Ung thư Tụy

Một trong những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất của mướp đắng là đặc tính chống ung thư của nó. Mướp đắng đã được chứng minh để làm gián đoạn sản xuất glucose, có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tụy. Bên cạnh đó, nó cũng có thể bỏ đói các tế bào ung thư gan, đại tràng, vú và tiền liệt tuyến. Vậy tại sao bạn không thêm một ly nước mướp đắng vào chế độ ăn của mình nhỉ?

Mướp đắng là món ăn quen thuộc nhưng cũng là bài thuốc siêu kỳ diệu chữa mọi loại bệnh, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe gan

Ăn mướp đắng có thể kiểm soát tổn thương ôxy hóa vì nó có thể ngăn chặn sự tích tụ chất béo và cơ chế peroxy hóa lipid. Điều này làm chậm quá trình chết tế bào do viêm gây ra trong gan.

Nó cũng tăng cường hệ thống chống ôxy hóa của cơ thể, tức là các enzym nội tại như catalase và superoxide dismutase. Hơn hết, chất chiết xuất từ ​​mướp đắng có thể ngăn chặn tổn thương gan do uống rượu mãn tính.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu đã chứng minh khả năng chiết xuất mướp đắng làm giảm mức cholesterol bằng cách thúc đẩy bài tiết cholesterol thông qua axit mật. Hơn nữa, thói quen ăn nhiều trái cây và rau củ cũng được chứng minh có khả năng tăng cường sức khỏe tim mạch qua việc cung cấp chất xơ, kali và các vitamin chống oxy hóa.

Đi chợ mua cá hãy tránh xa 3 bộ phận này, ăn vào gan thận 'tàn tạ', sức khỏe xuống cấp thấy rõ

Đi chợ mua cá hãy tránh xa 3 bộ phận này, ăn vào gan thận 'tàn tạ', sức khỏe xuống cấp thấy rõ

Có những bộ phận cá cần tránh khi đi chợ, đặc biệt là 3 bộ phận sau, những cơ quan cần thiết cho sức khỏe con người. Hãy đọc ngay để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình!

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của mướp đắng lợi ích của mướp đắng mướp đắng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài