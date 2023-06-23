Quả mướp đắng là nguyên liệu được dùng để chế biến thành nhiều món ăn với hương vị hấp dẫn. Không chỉ vậy, đây còn là loại quả đem lại tác dụng tốt với sức khỏe. Nếu những ai đã biết đến giá trị của mướp đắng đối với sức khỏe và vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi thì mới cảm nhận hết giá trị của bát canh mướp đắng trong những ngày hè.

Mướp đắng (khổ qua) là loài cây có vị thuộc loại đắng nhất trong các loại rau quả. Trong thành phần của loại thực phẩm này có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như các loại vitamin (C, B1, B12,...), canxi, kali, sắt, kẽm, chất xơ, protein, chất béo, beta-caroten,...

Mướp đắng còn là một món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, không chỉ mang lại hương vị đặc trưng mà còn được cho là một bài thuốc siêu kỳ diệu chữa mọi loại bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến những công dụng tuyệt vời của loại quả này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những bí mật đằng sau chiếc mặt nạ đắng cay của mướp đắng, và tìm hiểu cách sử dụng nó để chữa 'bách bệnh'.

Mướp đắng có tác dụng làm giảm ảnh hưởng của đường đối với cơ thể, vì vậy, từ lâu nó đã được sử dụng để điều trị tiểu đường trong một loạt các hệ thống y học cổ truyền.

Về bản chất, mướp đắng làm giảm lượng đường trong máu, vì vậy, khi tiêu thụ mướp đắng, bạn nên thận trọng nếu đang dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, để tránh làm giảm tới mức nguy hiểm.

Tốt cho người bị Ung thư Tụy

Một trong những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất của mướp đắng là đặc tính chống ung thư của nó. Mướp đắng đã được chứng minh để làm gián đoạn sản xuất glucose, có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tụy. Bên cạnh đó, nó cũng có thể bỏ đói các tế bào ung thư gan, đại tràng, vú và tiền liệt tuyến. Vậy tại sao bạn không thêm một ly nước mướp đắng vào chế độ ăn của mình nhỉ?

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Tăng cường sức khỏe gan

Ăn mướp đắng có thể kiểm soát tổn thương ôxy hóa vì nó có thể ngăn chặn sự tích tụ chất béo và cơ chế peroxy hóa lipid. Điều này làm chậm quá trình chết tế bào do viêm gây ra trong gan.

Nó cũng tăng cường hệ thống chống ôxy hóa của cơ thể, tức là các enzym nội tại như catalase và superoxide dismutase. Hơn hết, chất chiết xuất từ ​​mướp đắng có thể ngăn chặn tổn thương gan do uống rượu mãn tính.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu đã chứng minh khả năng chiết xuất mướp đắng làm giảm mức cholesterol bằng cách thúc đẩy bài tiết cholesterol thông qua axit mật. Hơn nữa, thói quen ăn nhiều trái cây và rau củ cũng được chứng minh có khả năng tăng cường sức khỏe tim mạch qua việc cung cấp chất xơ, kali và các vitamin chống oxy hóa.