Đi chợ mua cá hãy tránh xa 3 bộ phận này, ăn vào gan thận 'tàn tạ', sức khỏe xuống cấp thấy rõ

Cá đã trở thành loại thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Có rất nhiều món ngon từ cá để bạn tham khảo như cá hấp, cá rán, cá nướng, chả cá…

Cá là một trong những loại thịt thường xuất hiện trong món ăn hàng ngày của chúng ta. Thịt cá không chỉ tươi ngon mà còn có hàm lượng dinh dưỡng rất cao như protein, vitamin, lượng chất béo lại thấp, ăn nhiều cũng không béo. Chính vì vậy, cá đã trở thành một loại thực phẩm tươi ngon, lành mạnh!

Trong bài báo này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 bộ phận của cá mà khi ăn vào có thể gây hại cho gan thận và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu và đưa ra những quyết định thông minh trong việc mua sắm và tiêu thụ thực phẩm hàng ngày.

Trong thời đại hiện nay, chủ quyền của người tiêu dùng đang được đề cao hơn bao giờ hết. Và trong hoạt động mua sắm hàng ngày, chúng ta cần phải có kiến thức để lựa chọn những sản phẩm đảm bảo an toàn và không gây hại cho sức khỏe .

Túi mật

Ảnh minh họa: Internet

Túi mật là bộ phận có độc tố cực kỳ cao. Hầu hết các chất độc hại như axit cholic, histamine, axit hydrocyanic, natri cacboxylat sulfat đều được tìm thấy tại đây. Theo tính toán, chỉ cần 2,5g mật có thể gây chết người.

Nghiên cứu cũng chỉ ra chất độc trong túi mật cá rất khó bị phân hủy bởi nhiệt độ cao. Vì thế mà dù ăn sống nấu chín thì chúng đều có thể gây ra ngộ độc.

Chuyên gia khuyên bạn,trong khi sơ chế hãy bỏ mật của cá. Tránh để mật dây vào mắt vì rất dễ dẫn tới mù lòa. Nếu không may bị vỡ mật, hãy rửa thật sạch cá dưới vòi nước nhiều lần rồi mới đem đi chế biến.

Não cá

Cá nuôi càng lâu thì hàm lượng kim loại nặng trong não càng cao. Nếu ăn não cá, rất có thể bị ngộ độc . Các bộ phận trên mình cá có hàm lượng thủy ngân cao được xếp theo thứ tự sau: Đầu cá, da cá, thịt cá, trứng cá. Vì vậy những người thích ăn đầu cá cần ghi nhớ, cá càng lớn tuổi thì không nên ăn để tránh bị ngộ độc.

Những món ăn về cá luôn thơm ngon hấp dẫn lại nhiều dinh dưỡng. Từ xưa đến nay, cá vẫn là một loại thực phẩm quan trong được nhiều người ưa thích. Để phục vụ cho nhu cầu ẩm thực của các thực khách, các nhà hàng, các đầu bếp luôn chế biến ngày càng nhiều những món ăn mới về cá.

Nội tạng của cá

Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng ta xử lí cá, ngoại trừ bỏ phần mang cá và vảy cá ra, phần nội tạng trong bụng cá cũng không thể giữ lại ăn được. Nội tạng cá rất dễ ẩn chứa các loại vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại, ví dụ như chất alcool. Chất này có thể gây xuất huyết, tổn thương nội tạng con người, nhất là ống thận.

Đặc biệt, bạn cần tránh tuyệt đối mật cá, bởi lẽ mật cá có chứa các hợp chất độc hại như axit cholic và axit hydrocyanic. Đối với người lớn, chỉ một vài gram mật có thể gây ngộ độc. Bất luận là ăn sống, nấu chín hay ngâm, các thành phần độc hại trong mật cá sẽ không dễ dàng bị phá hủy. trong đó, độc nhất là mật cá trắm.

Song, nhiều người vì ngộ nhận nên đã dùng bộ phận này để chữa bệnh, dẫn tới ngộ độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp, thậm chí mất mạng. Hiện nay chưa có thuốc điều trị bệnh ngộ độc do ăn mật cá nên tỉ lệ tử vong lên tới hơn 20%.

Ngoại trừ bóng cá có thể ăn ra, tất cả những phần nội tạng khác đều phải xử lí sạch sẽ.