Người 'nghiện đường' hãy thử ngay những loại thực phẩm sau đảm bảo sẽ dứt cơn thèm, giảm cân cực dễ

Trong thời đại đầy áp lực và nhiều đồ ăn nhanh, việc kiểm soát khẩu phần ăn và giảm cân đã trở thành một thách thức lớn đối với nhiều người, đặc biệt là những "nghiện đường" - những người không thể sống thiếu đường trong ngày.

Thèm đồ ngọt là cảm giác nhiều người hay gặp, tuy nhiên, nếu thỏa mãn cảm giác thèm đồ ngọt bằng các loại bánh, kẹo sẽ khiến bạn dễ bị béo phì, đái tháo đường, tim mạch… Sự thèm ăn này rất mãnh liệt và khó có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, đây không phải là nhu cầu thực sự của cơ thể.

Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng phải chấp nhận sự thèm ăn và tăng cân của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những loại thực phẩm đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giảm cơn thèm ăn đường dễ dàng. Hãy cùng khám phá và đưa chúng vào thực đơn hàng ngày của mình!

Khoai lang có nhiều chất xơ và vitamin, có thể giúp giảm cảm giác thèm đường và điều chỉnh lượng đường trong máu.

Trái cây

Ăn trái cây là cách cực dễ để bạn dứt khỏi cơn thèm đường. Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết, mọi người khi cảm thấy thèm đồ ngọt thường nghĩ ngay tới bánh ngọt, kem, nước ngọt, bánh quy. Tuy nhiên, những thực phẩm này không lành mạnh đối với sức khỏe và sẽ khiến bạn trở nên tăng cân nhanh chóng.

Bạn nên lựa chọn trái cây để thỏa mãn cơn thèm ngọt bởi trái cây ngọt nhưng lại giàu chất xơ và vitamin, có lợi cho sức khỏe hơn các loại bánh, kẹo hay nước ngọt.

Để thỏa mãn được cảm giác thèm ngọt, bạn có thể chọn những loại trái cây ngọt đậm, có lượng đường cao hơn những loại trái cây bình thường khác như: nhãn, xoài, nho… Tuy nhiên, những người cần chế độ ăn phù hợp tình trạng bệnh lý như người đái tháo đường, béo phì chỉ nên ăn vừa đủ những loại trái cây ngọt đậm.

Nếu thèm đồ ngọt cộng với cảm giác đói, bạn có thể kết hợp trộn trái cây cùng với sữa chua để có cảm giác no hơn. Sữa chua chứa nhiều protein nhưng ít calo. Khi kết hợp trái cây với sữa chua, bạn có cảm giác no bụng, hạn chế được việc thèm ngọt mà không bị nạp vào người quá nhiều calo.

Trứng

Cảm giác thèm ngọt thường xảy ra khi chúng ta cảm thấy đói và lượng đường trong máu giảm xuống. Hàm lượng protein dồi dào trong quả trứng giúp cơ thể no lâu hơn, làm giảm cảm giác thèm ăn ngọt.

Bên cạnh đó, trứng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu khác, có thể cải thiện sức khỏe tổng thể ổn định.

Quả bơ

Quả bơ được nhiều người nghiện đường lựa chọn. Ảnh minh họa: Internet

Chất béo lành mạnh và chất xơ trong bơ có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cảm giác thèm ăn. Những chất béo lành mạnh này cũng thúc đẩy sự hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như: đỗ, lạc, hạt điều, hạt óc chó, vừng,… Ngũ cốc nguyên hạt có chứa nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng như vitamin B, magiê, sắt, phốt pho, mangan và selen.

Ngũ cốc nguyên hạt còn thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi như Bifidobacteria, Lactobacilli và Bacteroidetes trong ruột.

Ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp tạo cảm giác no lâu bởi có hàm lượng chất xơ cao và làm giảm cảm giác thèm ăn đồ chứa nhiều đường.