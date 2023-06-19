Chỉ dùng muối và giấm là không đủ, nếu rửa dạ dày lợn theo cách này, luộc lên sẽ vừa trắng mềm lại không có mùi lạ, lại giòn sần sật cực 'dính'

Dạ dày lợn là bộ phận không phổ biến như thịt, không nhiều người ăn thường xuyên. Người Trung Quốc xưa có câu "một dạ dày lợn bằng 10 vị thuốc" để đề cao công dụng của loại thực phẩm này.

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong các gia đình, có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Ngoài phần thịt, các bộ phận khác của lợn như tim, gan, dạ dày... cũng đều rất bổ dưỡng.

Tuy nhiên, không ít người vẫn cảm thấy ngại ngùng đối với cách chế biến và vệ sinh của món này. Nếu nắm chắc những bí kíp đơn giản và hiệu quả sau đây, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức món ăn này một cách an toàn và ngon miệng nhất.

Xa xưa, do đời sống của người dân trong xã hội cũ còn thấp nên nguồn lực về mọi mặt đều rất khan hiếm, đặc biệt là trình độ y tế còn rất lạc hậu. Vào thời điểm đó, không có nhiều phương pháp chữa bệnh và thuốc men để lựa chọn nên người bệnh thường cố gắng ăn nhiều đồ bổ dưỡng để phục hồi cơ thể sau khi ốm, bệnh và dạ dày lợn cũng nằm trong số đó. Vì vậy, câu nói "dạ dày lợn bằng 10 vị thuốc" vừa là ẩn dụ vừa là cường điệu.

Trong đó, việc rửa sạch lòng lợn được coi là một trong những bước quan trọng để loại bỏ mùi hôi và tạp chất trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, chỉ dùng muối và giấm là không đủ. Bạn cần thêm một thứ đặc biệt để giúp lòng luộc xong vừa trắng mềm lại không có mùi lạ, mà còn giòn sần sật cực 'dính'. Hãy cùng tìm hiểu bí quyết đó để có thể tự tin thưởng thức món lòng lợn ngon nhất!

Cách chọn dạ dày lợn

Trước tiên, để mua được dạ dày lợn ngon, chị em nội trợ nên đi chợ sớm. Thông thường trọng lượng một chiếc dạ dày khoảng 600-800g, nên chọn dạ dày trông vừa phải mà nặng, sờ chắc tay, sẽ dày hơn so với chiếc to mà trọng lượng không lớn. Chọn dạ dày có màu trắng đồng đều, không có các vết thâm tím, không có ung nhọt, vết loét, không bị cănng phồng, đầy hơi, tức khí.

Cách làm sạch dạ dày lợn

Bước 1: Lộn trái dạ dày lợn, rửa trực tiếp với nước.

Bước 2: Tiếp tục cho muối vào, chà xát mạnh tay để tiếp tục làm sạch dạ dày, để dạ dày ra hết nhớt, bóp kỹ các nếp gấp. Dùng dao cạo sạch các mảng bám trên dạ dày sau đó rửa sạch lại với nước.

Rửa dạ dày lợn theo 6 cách này sẽ khiến dạ dày lợn cực sạch. Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Tiếp tục vắt vài miếng chanh và chà xát với dạ dày trong 10 phút để làm sạch lại một lần nữa. Sau đó tiếp tục rửa sạch lại với nước.

Bước 4: Chần dạ dày lợn qua nước sôi có muối, giấm và rượu gừng (nếu có).

Bước 5: Cạo bỏ những màng trắng bám xung quanh dạ dày.

Bước 6: Rửa sạch lại dạ dày và để ráo.

Cách luộc dạ dày lợn thơm ngon

Cho một lượng nước vừa đủ ngập miếng dạ dày vào nồi. Thêm một miếng gừng đập dập, một ít muối, một ít rượu, một thìa giấm. Đậy vung và luộc dạ dày trong khoảng 20 phút. Mở vung ra và dùng đũa xiên thử qua miếng dạ dày, nếu thấy mềm là được

Tắt bếp và vớt dạ dày ra ngâm ngay vào bát nước lạnh (có thể dùng nước đá có pha chanh). Làm như vậy thì miếng dạ dày sẽ trắng thơm, giòn ngon hơn.

Luộc theo cách này thì dạ dày lợn sẽ cực thơm ngon. Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể luộc dạ dày theo một cách khác: Đặt nồi nước lên bên, thêm gừng, sả đập dập và đun sôi. Khi nước sôi mới cho miếng dạ dày vào luộc. Để nước sôi khoảng 5 phút thì vớt dạ dày ra ngâm vào bát nước lạnh. Trong lúc chờ dạ dày nguội bớt thì vẫn tiếp tục đun nồi nước. Vớt dạ dày đã nguội từ bát nước lạnh ra thả vào nồi nước sôi để luộc tiếp. Nước sôi trở lại thì lại vớt ra và thả vào bát nước lạnh. Làm như vậy khoảng 3-4 lần là miếng dạ dày sẽ chín (tùy theo kích thước của miếng dạ dày). Ngâm dạ dày trong bát nước đá có pha vài giọt chanh cho nguội hẳn rồi đem thái thành miếng vừa ăn.