Trong tiết trời nắng nóng còn hay bị cúp điện, hãy làm theo những cách sau để vừa để giải nhiệt vừa giúp tiền điện trong nhà giảm một nửa

Cúp điện vào những ngày hè nắng nóng khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe vì không khí ngột ngạt, oi bức. Và thậm chí nó còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhiều người. Bài viết này sẽ mách cho bạn một số cách hay hạ nhiệt dễ dàng trong những ngày cúp điện nóng bức.

Mùa nắng nóng những năm gần đây với nhiệt độ luôn ở ngưỡng xấp xỉ gần 35 - 40 o C khiến mọi người dù ngồi trong phòng với điều hòa, quạt điện hoạt động hết công suất mà đôi khi cũng không thoát nổi cái oi ả, nóng bức khủng khiếp của thời tiết ngoài trời. Và khi cúp điện, tình trạng này sẽ tồi tệ hơn nữa.

Trong những năm gần đây, hiện tượng bê tông hóa phát triển nhanh chóng, trong khi lượng cây xanh quá ít khiến các thành phố ngày càng trở nên nắng nóng và oi bức. Cũng vì thế mà nhiều người dân thành phố hiện tại chỉ ước ao được rời xa vùng đất khắc nghiệt này, trốn đi đâu đó vài ngày để tận hưởng một bầu không khí trong lành và mát mẻ.

Hòa mình vào thiên nhiên là cách giải nhiệt rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Nếu gia đình bạn có khuôn viên nhà rộng, hãy trồng nhiều cây xanh hơn, đem lại không gian xanh cho cả nhà quây quần bên nhau khi mất điện. Nếu gia đình bạn không có vườn, bạn có thể chọn giải pháp ra công viên, nơi có hồ nước hay ngồi bên quán cóc... để giải nhiệt cũng rất hiệu quả.

Ngủ dưới sàn nhà

Nằm ngủ dưới sàn nhà là một trong những biện pháp được mọi người áp dụng nhiều nhất khi bị cúp điện. Nhiều người cho rằng, khi hơi lạnh từ điều hòa chưa tan dần, nó sẽ ngấm xuống sàn nhà và trở thành địa điểm lý tưởng cho mọi người nằm nghỉ ngơi tạm thời.

Tuy nhiên lưu ý không được ngủ dưới sàn nhà quá lâu khi bị cúp điện vì rất dễ nhiễm lạnh, mệt mỏi, uể oải, không tốt cho cơ thể, nặng hơn là mồ hôi thoát ra ngoài da sẽ ngấm ngược vào trong khiến người nằm bị bệnh.

Xịt khoáng hoặc chườm mát cơ thể

Với cái mùa hè nóng oi ả mà lại mất điện thì xịt khoáng và chườm mát cũng làcách chống nóng hiệu quả. Xịt khoáng hoặc chườm ướt cơ thể giúp bạn không chỉ cấp nước mà còn bổ sung khoáng chất giúp làn da khỏe mạnh và mang lại cảm giác tươi mới. Bạn có thể xịt khoáng lên mặt và vùng cổ, điều này sẽ giúp mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn.

Nếu không, bạn có thể lựa chọn những thiết bị phun sương nhỏ cho căn phòng của mình. Sương từ máy sẽ cấp ẩm cho phòng giúp bạn thoải mái hơn, đồng thời khi bổ sung tinh dầu yêu thích sẽ mang lại cảm giác vui vẻ và thư giãn hơn nhiều.

Bạn hãy cũng có thể làm ướt một cái khăn với nước lạnh, vắt đừng khô quá, sau đó chườm lên cổ và gáy vì 2 vị trí này có nhiều dây thần kinh kiểm soát nhiệt độ cơ thể nên giải nhiệt rất tốt cho cơ thể.

Ngoài ra, việc ngâm chân trong một chậu nước hoặc bỏ thêm một vài viên đá trong chậu nước tạo cho bạn có cảm giác mát hơn.

Ngưng suy nghĩ

Thời tiết oi bức khiến bạn khó ngủ và đôi khi điều này còn khiến bạn không giữ được sự thanh thản trong đầu óc, dẫn tới sự xuất hiện của những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Những suy nghĩ này có thể là về một chuyện không may mới xảy ra, một sự thất bại trong công việc, chuyện tình cảm, hoặc một chuyện khiến bạn cảm thấy bị ám ảnh.

Làm theo những 'mẹo' này, cái nóng của bạn sẽ bị đánh tan. Ảnh minh họa: Internet

Trong những trường hợp như vậy, việc cố ép mình thoát ra khỏi "rừng" suy nghĩ gần như là một chuyện bất khả thi. Vì nếu bạn càng cố ép, những suy nghĩ vẩn vơ không những vẫn còn "trơ" ra đó, mà bạn lại thêm căng thẳng về đầu óc.

Vị cứu tinh cho bạn trong vấn đề này chính là… chiếc mũi của bạn. Có một nghiên cứu đã chứng minh được rằng, những mùi ngọt ngào, nhẹ nhàng hoặc những mùi tươi mát sẽ là liều thuốc giúp giải tỏa căng thẳng một cách tốt nhất.

Một chút mùi hoa oải hương sẽ giúp bạn dễ dàng đắm mình vào giấc ngủ và giảm bớt lo lắng, hoặc một chút dầu thơm chanh cũng có tác dụng tương tự.