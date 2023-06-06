Đổ xăng đừng hô đầy bình hay 50K nữa: Hãy thông thái đổ theo 6 cách này vừa tiết kiệm tiền triệu, vừa tránh được gian lận

Mẹo vặt trong bếp 06/06/2023 17:02

Những mẹo đổ xăng dưới đây sẽ giúp cho 'xế yêu' của bạn vừa bền bỉ lại tiết kiệm được khá khá đấy nhé!

Tuyệt đối không hô đổ xăng đầy bình hay 50 nghìn

Cũng như đổ xăng theo số tiền, nhiều người khi vào cây xăng sẽ hô “đầy bình”. Hãy dừng việc này lại ngay vì nó có thể tạo điều kiện cho nhân viên cây xăng gian lận tiền của bạn.

Nguyên nhân do các cây xăng sử dụng cò bơm tự động với cơ chế hút xăng ngược trở lại. Khi xăng tới mức đấy và chạm tới mép vòi bơm sẽ ngăn thao tác bơm tránh tràn ra ngoài. Như vậy là bạn đã mất đi một lượng xăng mà không bạn hề biết.

Đổ xăng đừng hô đầy bình hay 50K nữa: Hãy thông thái đổ theo 6 cách này vừa tiết kiệm tiền triệu, vừa tránh được gian lận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc đổ xăng đầy bình sẽ có nguy cơ gây hại cho xe vô cùng lớn vì nó làm cho xe phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và phải hoạt động một cách nặng nề và thiếu trơn tru. Bạn chỉ cần đổ lượng xăng vừa phải cho hành trình, xăng càng ít, xe nhẹ thì lượng tiêu thụ nhiên liệu cũng tiết kiệm hơn.

Chú ý biển hiện thị tiền và số lít trên cây xăng

Khi có khách hàng đến mua xăng và nói số tiền muốn đổ xăng thì nhân viên bán xăng sẽ đến bơm xăng cho khách rồi lợi dụng lúc khách hàng không để ý có một nhân viên khác đến trạm bơm và ấn thật nhanh để đồng hồ điện tử nhảy lên số tiền khách muốn đổ.

Đổ xăng đừng hô đầy bình hay 50K nữa: Hãy thông thái đổ theo 6 cách này vừa tiết kiệm tiền triệu, vừa tránh được gian lận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoặc hiện đại hơn là nhân viên bơm xăng chỉ việc ấn cò 2 cái khi chưa đến số tiền đã đặt trước thì kim đồng hồ lập tức nhảy lên con số định mức và dừng việc bơm xăng. Với chiêu trò này các nhân viên trực tiếp ăn gian số tiền bán xăng còn khách hàng thì bị ăn bớt số xăng mình mua.

Canh thời điểm "vàng" để đổ xăng

Nếu bạn đi đổ xăng vào sáng hoặc tối, thì cùng một thể tích như thế có thể có được một lượng nhiều hơn, nếu tích lũy trong thời gian dài thì số tiền chúng ta tiết kiệm được cũng sẽ không ít. Thời gian thích hợp nhất để đi đổ xăng là vào khoảng 5-8h sáng, khi đó nhiệt độ ở trong bồn chứa là thấp nhất.

Tóm lại, bạn nên đổ xăng vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối để có thể có được lượng xăng chuẩn và đầy nhất.  

Luôn nhắc nhân viên trạm xăng trả đồng hồ bơm về số 0 trước khi đổ xăng

Thao tác tuy đơn giản này nhưng lại bị nhiều người tiêu dùng bỏ qua do vướng lý do khách quan và chủ quan.

Việc không chuyển đồng hồ đo điện tử về mức 0 sẽ khiến việc gian lận xăng được thực hiện theo cách dễ dàng và nhanh chóng. Lượng xăng thất thoát theo cách này cũng nhiều hơn khiến bạn phải chịu tổn thất không hề nhỏ.

Nên đổ xăng khi còn nửa bình

Không nên chạy hết bình mới đổ xăng, mà phải đổ từ khi thấy vạch kim xăng sắp về vị trí E hoặc khi có điều kiện. Chạy xe để tới mức gần cạn nhiên liệu không tốt cho động cơ hoặc các chi tiết cơ khí.

Động cơ, đặc biệt là động cơ diesel dễ hư hại nếu để xảy ra tình trạng hết nhiên liệu. Bởi lẽ, có những chi tiết máy được thiết kế để ngập trong nhiên liệu chứ không chịu được ăn mòn do không khí lọt vào như kim phun, bơm, phớt.

Đổ xăng đừng hô đầy bình hay 50K nữa: Hãy thông thái đổ theo 6 cách này vừa tiết kiệm tiền triệu, vừa tránh được gian lận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu để bình xăng thật cạn, thì khi đổ xăng, dòng xăng chảy xuống sẽ gặp áp suất lớn hơn, làm cho xăng giãn nở thể tích. Khi xăng còn nửa bình thì khoảng cách từ vòi xăng xuống chỗ xăng mới rơi vào giảm đi và áp suất trong bình xăng không cao như khi bình cạn.

Tránh những cây xăng có 2 nhân viên cùng thao tác

Nhiều cửa hàng xăng viện lý do đông khách hàng hoặc quá tải để áp dụng cách thức vận hành hai người một máy đổ xăng. Tức là một người thao tác bấm máy và một người thao tác cầm vòi đổ xăng. Cách làm này sẽ khiến bạn cảm thấy dịch vụ chăm sóc khách hàng của trạm xăng khá chu đáo và chỉn chu. Song đây chính là mánh khóe gian lận trắng trợn mà bạn cần phải đề phòng. 

Đổ xăng đừng hô đầy bình hay 50K nữa: Hãy thông thái đổ theo 6 cách này vừa tiết kiệm tiền triệu, vừa tránh được gian lận - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Việc hai nhân viên cùng thao tác một máy đổ xăng là hành vi gian lận xăng trắng trợn mà các nhân viên đổ xăng thường làm trong những giờ có khách đông đúc, nếu bạn gặp trường hợp này thì bạn hãy đi chỗ khác để đổ xăng hoặc để ý thật kỹ bảng số trên máy xăng để không ảnh hưởng đến lượng xăng họ đổ cho bạn.

Nếu thấy hiện tượng này xuất hiện, cách tốt nhất là bạn cần chú ý và theo dõi thật kĩ máy đo xăng.

Dùng chai nước và đá viên theo 2 cách này, nhà mát rười rượi ngay mà chẳng cần tới điều hòa

Dùng chai nước và đá viên theo 2 cách này, nhà mát rười rượi ngay mà chẳng cần tới điều hòa

Mùa hè đang tới, hãy thử ngay những cách dưới đây để vượt qua mùa nắng nóng mà không cần điều hòa nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   đổ xăng đổ xăng tiết kiệm mẹo vặt cuộc sống gian lận đổ xăng

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 14 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 23 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?