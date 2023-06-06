Đổ xăng đừng hô đầy bình hay 50K nữa: Hãy thông thái đổ theo 6 cách này vừa tiết kiệm tiền triệu, vừa tránh được gian lận

Cũng như đổ xăng theo số tiền, nhiều người khi vào cây xăng sẽ hô “đầy bình”. Hãy dừng việc này lại ngay vì nó có thể tạo điều kiện cho nhân viên cây xăng gian lận tiền của bạn.

Việc đổ xăng đầy bình sẽ có nguy cơ gây hại cho xe vô cùng lớn vì nó làm cho xe phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và phải hoạt động một cách nặng nề và thiếu trơn tru. Bạn chỉ cần đổ lượng xăng vừa phải cho hành trình, xăng càng ít, xe nhẹ thì lượng tiêu thụ nhiên liệu cũng tiết kiệm hơn.

Nguyên nhân do các cây xăng sử dụng cò bơm tự động với cơ chế hút xăng ngược trở lại. Khi xăng tới mức đấy và chạm tới mép vòi bơm sẽ ngăn thao tác bơm tránh tràn ra ngoài. Như vậy là bạn đã mất đi một lượng xăng mà không bạn hề biết.

Chú ý biển hiện thị tiền và số lít trên cây xăng

Khi có khách hàng đến mua xăng và nói số tiền muốn đổ xăng thì nhân viên bán xăng sẽ đến bơm xăng cho khách rồi lợi dụng lúc khách hàng không để ý có một nhân viên khác đến trạm bơm và ấn thật nhanh để đồng hồ điện tử nhảy lên số tiền khách muốn đổ.

Ảnh minh họa: Internet

Hoặc hiện đại hơn là nhân viên bơm xăng chỉ việc ấn cò 2 cái khi chưa đến số tiền đã đặt trước thì kim đồng hồ lập tức nhảy lên con số định mức và dừng việc bơm xăng. Với chiêu trò này các nhân viên trực tiếp ăn gian số tiền bán xăng còn khách hàng thì bị ăn bớt số xăng mình mua.

Canh thời điểm "vàng" để đổ xăng

Nếu bạn đi đổ xăng vào sáng hoặc tối, thì cùng một thể tích như thế có thể có được một lượng nhiều hơn, nếu tích lũy trong thời gian dài thì số tiền chúng ta tiết kiệm được cũng sẽ không ít. Thời gian thích hợp nhất để đi đổ xăng là vào khoảng 5-8h sáng, khi đó nhiệt độ ở trong bồn chứa là thấp nhất.

Tóm lại, bạn nên đổ xăng vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối để có thể có được lượng xăng chuẩn và đầy nhất.

Luôn nhắc nhân viên trạm xăng trả đồng hồ bơm về số 0 trước khi đổ xăng

Thao tác tuy đơn giản này nhưng lại bị nhiều người tiêu dùng bỏ qua do vướng lý do khách quan và chủ quan.

Việc không chuyển đồng hồ đo điện tử về mức 0 sẽ khiến việc gian lận xăng được thực hiện theo cách dễ dàng và nhanh chóng. Lượng xăng thất thoát theo cách này cũng nhiều hơn khiến bạn phải chịu tổn thất không hề nhỏ.

Nên đổ xăng khi còn nửa bình

Không nên chạy hết bình mới đổ xăng, mà phải đổ từ khi thấy vạch kim xăng sắp về vị trí E hoặc khi có điều kiện. Chạy xe để tới mức gần cạn nhiên liệu không tốt cho động cơ hoặc các chi tiết cơ khí.

Động cơ, đặc biệt là động cơ diesel dễ hư hại nếu để xảy ra tình trạng hết nhiên liệu. Bởi lẽ, có những chi tiết máy được thiết kế để ngập trong nhiên liệu chứ không chịu được ăn mòn do không khí lọt vào như kim phun, bơm, phớt.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu để bình xăng thật cạn, thì khi đổ xăng, dòng xăng chảy xuống sẽ gặp áp suất lớn hơn, làm cho xăng giãn nở thể tích. Khi xăng còn nửa bình thì khoảng cách từ vòi xăng xuống chỗ xăng mới rơi vào giảm đi và áp suất trong bình xăng không cao như khi bình cạn.

Tránh những cây xăng có 2 nhân viên cùng thao tác

Nhiều cửa hàng xăng viện lý do đông khách hàng hoặc quá tải để áp dụng cách thức vận hành hai người một máy đổ xăng. Tức là một người thao tác bấm máy và một người thao tác cầm vòi đổ xăng. Cách làm này sẽ khiến bạn cảm thấy dịch vụ chăm sóc khách hàng của trạm xăng khá chu đáo và chỉn chu. Song đây chính là mánh khóe gian lận trắng trợn mà bạn cần phải đề phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Việc hai nhân viên cùng thao tác một máy đổ xăng là hành vi gian lận xăng trắng trợn mà các nhân viên đổ xăng thường làm trong những giờ có khách đông đúc, nếu bạn gặp trường hợp này thì bạn hãy đi chỗ khác để đổ xăng hoặc để ý thật kỹ bảng số trên máy xăng để không ảnh hưởng đến lượng xăng họ đổ cho bạn.

Nếu thấy hiện tượng này xuất hiện, cách tốt nhất là bạn cần chú ý và theo dõi thật kĩ máy đo xăng.