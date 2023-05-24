Mẹo sử dụng điều hòa tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng mà vẫn mát rười rượi

Người dùng thường truyền tai nhau tắt điều hòa khi đã đủ lạnh, bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên hoặc tắt điều hòa giờ nghỉ trưa ở văn phòng, công sở sẽ tiết kiệm được khối lượng điện đáng kể. Nhưng thực chất cách làm này không những không tiết kiệm được điện mà còn khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt, máy sẽ nhanh hỏng hơn.

Thói quen bật, tắt máy lạnh liên tục không chỉ khiến bạn phải trả chi phí tiền điện nhiều hơn mà còn khiến cho thiết bị nhanh chóng xuống cấp bởi mỗi khi bật để máy lạnh khởi động thì thiết bị sẽ cần rất nhiều điện để khởi chạy máy nén và quạt.

Vì khi bật/tắt điều hòa liên tục như vậy thiết bị sẽ phải hoạt động với công suất lớn nhiều lần để khởi động lai máy nén, động cơ quạt và làm lạnh đến nhiệt độ cài đặt khi mà nhiệt độ phòng tăng lên, lúc này sẽ tiêu tốn một lượng điện năng gấp 3 lần mức điện năng cần để duy trì độ lạnh trong phòng.

Với những dòng điều hóa đời mới thì hiện các hãng đều trang bị hệ thống cảm biến nhiệt độ, tức là khi nhiệt độ trong phòng của bạn bằng với nhiệt độ mà bạn cài đặt trên remote thì thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động để tiết kiệm điện mà không cần chúng ta can thiệp vào.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tắt điều hòa trước khi ra ngoài khoảng 30 phút vì không chỉ giúp căn phòng tăng nhiệt độ từ từ mà còn hạn chế tình trạng sốc nhiệt khi chúng ta đột ngột rời khỏi nhà.

Tác hại của bật tắt điều hòa liên tục

Tốn điện năng gấp 2-3 lần

Theo nguyên lý hoạt động của máy lạnh, mỗi khi bạn tắt rồi bật lại thì thiết bị cần phải hoạt động với công suất lớn hơn rất nhiều lần để khởi động máy nén và động cơ quạt làm lạnh căn phòng đến nhiệt độ mà bạn chỉnh.

Máy lạnh sẽ cần tiêu tốn lượng điện năng gấp khoảng từ 2-3 lần cho việc bật - tắt liên tục thiết bị để duy trì được nhiệt độ mà bạn cài đặt. Hơn nữa, thói quen này còn ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của điều hòa (máy lạnh) và giảm tuổi thọ sản phẩm đáng kể.

Nhiệt độ thay đổi liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe

Bật - tắt máy lạnh liên tục đồng nghĩa việc nhiệt độ xung quanh cơ thể bị thay đổi liên tục và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ em, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi thì việc này còn gây hại gấp nhiều lần. Nếu tình trạng này kéo dài thì còn có thể trở thành nguyên nhân gây sốc nhiệt, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi. Việc ở trong điều kiện môi trường thay đổi nhiệt độ liên tục chính là nguyên nhân gây ra tình trạng chóng mặt đau đầu, mệt mỏi, gặp phải các bệnh liên quan đến hô hấp, sốc nhiệt.

Bật/tắt liên tục dễ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt - Ảnh:Internet

Nên sử dụng điều hòa thế nào cho hợp lý?

Tận dụng chế độ hẹn giờ

Thay vì bật/tắt liên tục, bạn hãy tận dụng chế độ hẹn giờ bật/tắt của điều hòa để tiết kiệm điện. Tên hầu hết các thiết bị điều hòa hiện nay đều được trang bị tính năng hẹn giờ bật, tắt nhưng rất ít người chú ý và sử dụng tính năng cực kì đáng giá này.

Thông thường vào vào ban đêm hoặc lúc con người ngủ, nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống thấp hơn, do đó để tránh bị cảm lạnh hoặc khiến giấc ngủ không được trọn vẹn, chúng ta nên sử dụng tính năng hẹn giờ bật, tắt và cài đặt thời gian theo ý muốn.

Việc cho thiết bị tự động tắt trong một khoảng thời gian nhất định không chỉ tốt cho giấc ngủ của bạn mà còn giúp cho bạn giảm đi đáng kể lượng điện năng tiêu thụ trong suốt một tháng.

Chế độ hẹn giờ giúp bạn có một giấc ngủ tốt hơn - Ảnh: Internet

Treo rèm chắn nắng ở cửa sổ

Rèm cũng có tác dụng rất lớn trong việc giảm nhiệt độ của căn phòng. Hiện có các loại rèm lớp cản nắng. Rèm giúp ngăn chặn ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng, làm tăng nhiệt độ, đồng thời cũng ngăn cách cửa sổ tránh không khí trong nhà thất thoát ra ngoài.

Rèm chắn giúp giảm nhiệt độ trong phòng - Ảnh:Internet

Vệ sinh điều hòa thường xuyên

Việc vệ sinh điều hòa định kỳ không những giúp bạn tiết kiệm tiền điện mà còn giúp không khí trong phòng sạch hơn, đảm bảo sức khỏe.

Đối với hộ gia đình, thời gian sử dụng điều hòa khoảng 3-6 giờ/ngày thì nên vệ sinh và bảo dưỡng trung bình 3-4 tháng/lần. Đối với văn phòng hành chính, thời gian sử dụng điều hòa khoảng 8-10 giờ/ngày thì nên vệ sinh và bảo dưỡng trung bình từ 2-3 tháng/lần.