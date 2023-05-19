Khi mới ăn no, lượng máu trong cơ thể đổ về đường tiêu hóa rất lớn, sau khi tắm xong, da toàn thân bị kích ứng, các mao mạch bị giãn ra, lượng máu cung cấp cho đường tiêu hóa giảm sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn của cơ thể, đồng thời cũng dễ kích thích khiến tim co bóp quá tải. Bởi vậy, mọi người, đặc biệt là người trung niên, cao tuổi mắc các bệnh cơ địa, tốt nhất không nên tắm ngay sau bữa ăn vì có nguy cơ sinh bệnh.

Không nên tắm ngay sau bữa ăn để phòng ngừa chứng khó tiêu hoặc đau bụng. Tắm làm mát cơ thể và do vậy có nhiều máu lưu thông tới da hơn. Do đó lượng máu cần cho quá trình tiêu hóa của dạ dày bị giảm xuống và gây ra các rối loạn tiêu hóa.

Người trung niên, cao tuổi mắc các bệnh cơ địa, tốt nhất không nên tắm ngay sau bữa ăn

Nếu không bỏ ngay thói quen tắm rửa sau khi ăn thì đường tiêu hóa sẽ ngày một kém dần đi. Không những thế, việc này còn khiến máu cung cấp đến tim không đủ và gây nên nhiều bệnh tim mạch đáng sợ. Tốt nhất là sau ăn 1 tiếng rồi tắm cho an toàn.

Ăn trái cây ngay sau bữa ăn

Nhiều người thường có thói quen ăn hoa quả tráng miệng sau bữa cơm, tuy nhiên việcnày khiến dạ dày phải hoạt động cật lực hơn nữa vì lúc này chúng đang phải tích cực tiêu hóa lượng thức ăn bạn vừa ăn vào và sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày hơn.

Bên cạnh đó, trái cây còn chứa các loại đường, acid, glucose, fructose, tinh bột làm thức ăn càng khó tiêu hơn nữa. Và chất plavon trong nhiều loại trái cây còn dễ bị vi khuẩn đường ruột phân hủy thành acid tioxianic, về dài lâu gây nên bệnh tuyến giáp trạng.

Tốt nhất là sau khi ăn 1 tiếng rồi hẵng ăn hoa quả

Nếu bạn ăn trái cây ngay sau bữa ăn, tinh bột cùng protein trong thức ăn sẽ cản trở lượng đường đó đi vào ruột non. Để rồi các chất đó sẽ tồn đọng lại và tương tác với axit dạ dày, gây ra đầy bụng và đau dạ dày mãn tính. Vậy nên tốt nhất là sau khi ăn 1 tiếng rồi hẵng ăn hoa quả bạn nhé.

Đi ngủ ngay lập tức

Tuy rằng "căng da bụng, chùng da mắt", ai cũng tin rằng nằm nghỉ ngơi sau khi ăn là cách tốt nhất để bảo vệ đường ruột và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên nếu ngồi hoặc đi ngủ ngay sau khi ăn, việc tiết dịch tiêu hóa sẽ bị giảm và khiến tốc độ tiêu hóa bị chậm lại. Thức ăn vì thế mà không thể được hấp thu đầy đủ, gây thiếu hụt nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Việc ngủ ngay sau khi ăn sẽ làm tăng áp lực lên dạ dày và dễ mắc phải các triệu chứng như trào ngược dạ dày thực quản, đau dạ dày,...

Ngoài ra, việc ngủ ngay sau khi ăn sẽ làm tăng áp lực lên dạ dày và dễ mắc phải các triệu chứng như trào ngược dạ dày thực quản, đau dạ dày, buồn nôn, mệt mỏi… Ngay khi bạn nằm xuống, các dịch tiêu hóa bắt đầu chảy vào thực quản thay vì vào dạ dày, điều này có thể gây viêm đường ruột. Đó là lý do tại sao mọi người cảm thấy nóng rát trong miệng và cổ họng. Thế nên sau khi ăn, bạn hãy ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc đi bộ nhẹ vài vòng để thực phẩm được tiêu hóa tốt hơn.

4 không trước khi ngủ

Ăn quá nhiều trước khi ngủ

Nên ăn trước khi ngủ ít nhất 3 tiếng. Điều đó giúp cơ thể có thời gian để tiêu hóa thức ăn, di chuyển thức ăn ra khỏi dạ dày và vào ruột non, đồng thời giảm nguy cơ ợ chua hoặc trào ngược a xít, đây là những nguyên nhân có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Nếu ăn quá muộn, ngay trước khi ngủ, thức ăn không được gan phân hủy và chuyển hóa thì chúng sẽ tự chuyển hóa thành mỡ và tích lại trong cơ thể. Điều này làm tăng gánh nặng cho gan và rất có hại với việc phục hồi chức năng gan.

Nếu ăn quá muộn, ngay trước khi ngủ, thức ăn không được gan phân hủy và chuyển hóa thì chúng sẽ tự chuyển hóa thành mỡ và tích lại trong cơ thể

Ngoài ra, ăn quá no sát giờ đi ngủ báo hiệu cơ thể cần phải tỉnh táo để hoàn thành công việc tiêu hóa, thay vì chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng đừng ngủ khi bụng đói mà hãy ăn nhẹ chút gì đó, lượng đường trong máu thấp và bụng cồn cào có thể khiến bạn tỉnh táo. Các chuyên gia khuyên nên ăn một bữa ăn nhẹ kết hợp carbohydrate và protein để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bởi vì protein tạo ra L-tryptophan - gây buồn ngủ, trong khi carbohydrate vận chuyển L-tryptophan đến các tế bào của cơ thể.

Cầm điện thoại trên giường

Các thiết bị điện tử như điện thoại và laptop phát ra ánh sáng không tốt cho mắt và ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Bạn sẽ quên mất giờ giấc nếu cứ mải mê nghịch điện thoại, lướt Facebook, đọc sách…

Để điện thoại bên cạnh giường sẽ khiến bạn dễ lướt điện thoại, điều này giúp kích thích tâm trí của bạn và có thể ngăn bạn chìm vào giấc ngủ. Thực tế rất khó bỏ được thói quen này, vì sau một ngày làm việc bận rộn thì đây chính là thời gian để thư giãn trên điện thoại.

Lướt điện thoại sẽ kích thích não bộ hoạt động và tỉnh táo hơn,

Nhưng lướt điện thoại sẽ kích thích não bộ hoạt động và tỉnh táo hơn, bác sĩ Harneet Walia - chuyên gia về rối loạn giấc ngủ của Cleveland Clinic, cho biết. Thậm chí chỉ cần lướt nhanh cũng có thể thu hút sự chú ý của não bộ và gây khó chìm vào giấc ngủ.

Uống quá nhiều nước

Uống 1 - 2 ly có thể khiến bạn cảm thấy thư giãn, nhưng đó không phải là thuốc ngủ. Ngược lại, uống quá nhiều rượu có thể khiến cơ thể không đạt đến mức độ sâu của giấc ngủ, khiến bạn có nhiều khả năng thức giấc vào ban đêm hơn.

Nếu bạn khát thì có thể uống một vài ngụm nhỏ nhưng đừng nhiều quá. Bởi, ban đêm bạn sẽ phải dậy đi vệ sinh đấy. Tất nhiên, đi vệ sinh thì chẳng sao, nhưng vấn đề là bạn có thể bị khó ngủ lại.

Ban đêm bạn sẽ phải dậy đi vệ sinh nếu uống nước nhiều và gan phải hoạt động hết công suất

Trong khi lúc này lại là thời điểm gan cần nghỉ ngơi để phục hồi và thải độc. Hệ quả là gan bị tổn thương nặng hơn do độc tố bị tích tại. Lâu dần kiểu gì mấy bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, thậm chí là khối u ác tính ở gan cũng kéo đến tìm bạn thôi.

Tập thể dục trước khi ngủ

Tập thể dục nói chung có ảnh hưởng tích cực đến giấc ngủ của chúng ta vì luyện tập có thể giúp chúng ta ngủ nhanh hơn và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nếu bạn vừa mới trở về từ phòng tập thể dục và leo thẳng lên giường thì bạn sẽ rất khó ngủ. Nếu bạn không có thời gian để tập thể dục trước khi kết thúc một ngày, hãy nhớ kết thúc buổi tập ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ.

Khi bạn tập thể dục, tuyến thượng thận sẽ được kích hoạt để sản xuất adrenaline, được gọi là epinephrine. Cú đá này khởi động tim ở bánh răng trên cùng và dẫn đến tăng nhịp tim. Điều này cũng làm tăng mức oxy và lưu lượng máu trong cơ. Tất cả những điều này, đến lượt nó, làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Tập luyện trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, đồng thời cũng có thể làm gián đoạn quá trình phát triển cơ bắp

Khi bạn tập luyện cường độ cao, cơ bắp của bạn bị vỡ và rách. Nghỉ ngơi là cách hàng đầu để cơ bắp khỏe mạnh và tăng sự phát triển của chúng. Vì việc tập luyện trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, đồng thời cũng có thể làm gián đoạn quá trình phát triển cơ bắp.