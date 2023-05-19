Những người ‘đại kỵ’ với bánh mì, càng ăn nhiều càng hại cơ thể

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì mỗi ngày chúng ta nên bổ sung một lượng Carbohydrates lớn vì nó chiếm đến 45 - 65% năng lượng tiêu hao của cơ thể. Ngoài ra còn một số lợi ích khác như:

Một chất quan trọng nhất mà cơ thể cần phải có để phát triển khỏe mạnh là Carbohydrates - chứa nhiều trong các loại ngũ cốc. Đây cũng chính là thành phần quan trọng được chứa trong những ổ bánh mì .

Tiết kiệm thời gian: đây chắc chắn là lý do chính để mọi người chọn bánh mì vào thực đơn hàng ngày thay vì các món ăn khác. Trong thời buổi hiện nay, chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian cho công việc. Có rất nhiều người hầu như lúc nào cũng ở trong trạng thái làm việc, vì vậy nên họ thường ăn bánh mì cho qua bữa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Tốt cho xương: chỉ cần 4 lát bánh mì nhỏ là bạn đã có 164/800 mg canxi cần cung cấp mỗi ngày cho cơ thể. Do đó hãy tận dụng nguồn dưỡng chất này để bạn luôn sở hữu một bộ xương cứng cáp, khỏe mạnh.

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Bánh mì là món ăn được nhiều người lựa chọn cho bữa sáng.

Tuy nhiên, với một số người, cần bỏ thói quen này để đảm bảo sức khỏe.

Những người hay bị táo bón

Bánh mì chứa lượng tinh bột lớn có tính kết dính và không có chất xơ. Khi ăn nhiều, bạn có thể bị táo bón ngay lập tức.

Làm giảm hấp thụ nhiều dinh dưỡng thiết yếu: Bánh mì đáp ứng nhu cầu khi đói, nhưng nó lại thiếu giá trị dinh dưỡng. Thường xuyên ăn bánh mì có thể dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Không những thế, bánh mì còn là nguyên nhân làm giảm hấp thụ dinh dưỡng từ các thực phẩm khác. Các axit phytic trong lúa mì sẽ tạo phản ứng hóa học với các chất kẽm, sắt, canxi, không tạo thành chất dinh dưỡng. Đồng thời gluten gây tổn thương niêm mạc ruột, làm cho các chất dinh dưỡng không còn hiệu quả.

Gluten trong bánh mì khó tiêu hóa, gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như táo bón, rối loạn tiêu hóa nếu ăn thường xuyên, đặc biệt ở người già và trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Người bị thừa cân, béo phì

Mặc dù bánh mì gần như không có chất dinh dưỡng nhưng nó lại tiềm ẩn khả năng gây tăng cân ở những người béo phì. Chỉ với 2 lát bánh mì sandwich đã chứa xấp xỉ 400 calo. Vì vậy, nếu bạn đang muốn giảm cân, ăn kiêng thì hãy loại bánh mì ra khỏi chế độ ăn hàng ngày.

Người mắc bệnh tim, cao huyết áp

Trong bánh mì có chứa một loại cholesterol xấu và hàm lượng tinh bột cao khiến cơ thể dễ tích tụ nhiều mỡ thừa không cần thiết làm ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe của mình, những người có tiền sử bệnh về tim và cao huyết áp tuyệt đối không nên ăn bánh mì.

Không nên ăn bánh mỳ thường xuyên bởi nó gây nên một số tác động không tốt đến sức khỏe người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận

Trên thực tế, hầu hết các loại bánh mì, đặc biệt là các loại đóng gói từ siêu thị, chứa rất nhiều muối. Nhất là các loại bánh mì dưới dạng hamburger, pizza hay sandwich có nghĩa là bạn đang nạp một lượng muối vượt mức vào cơ thể bạn.



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Người đang mệt mỏi, stress

Bánh mì có chứa những chất như protein biến đổi gene, gây ra các triệu chứng của sự mệt mỏi liên tục và hiện tượng thừa cân. Các nhà khoa học đã từng chỉ ra rằng việc sử dụng bánh mì trắng với số lượng không giới hạn dẫn đến thiếu chất xơ trong cơ thể, gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của não bộ. Cuộc sống hiện đại, nhiều người thường dùng bánh mì trong các bữa ăn và đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự mệt mỏi của cơ thể.