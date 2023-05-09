Kiểu bổ sung nước vào mùa hè nguy hiểm có thể gây sốc nhiệt, đột quỵ rất nhanh

Ngoài ra, còn một thói quen khác cũng rất nguy hiểm vào mùa hè đó là uống nước đá khi vừa đi nắng về. Đồ uống lạnh có thể khiến nhiệt độ trong cơ thể bị thay đổi đột ngột, có thể dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, với triệu chứng là chóng mặt, buồn nôn..

Vào những ngày nóng, thói quen phổ biến nhất của các gia đình đó là vừa ăn vừa uống một ly nước lạnh. Thói quen này có thể giúp cơ thể hấp thu, điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên theo PGS-TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia: Việc uống đồ lạnh quá mức có thể khiến các vi mạch trong dạ dày và ruột co thắt lại từ đó làm giảm chức năng tiêu hóa tức thì.

Nắng nóng dễ khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, uống nước ngọt có ga vào thời điểm này không thể giải nhiệt mà còn làm trầm trọng tình trạng, khiến người uống dễ cáu kỉnh, đau đầu và đau cơ bắp hơn.

Theo Livestrong, loại đồ uống này có tác hại như thuốc lá. Hầu hết nước ngọt có ga đều chứa nhiều đường và các chất làm ngọt nhân tạo như aspartame. Chất hóa học này gây ra tới 92 tác dụng phụ khác nhau liên quan đến các vấn đề về u não, dị tật bẩm sinh, tiểu đường, rối loạn cảm xúc, động kinh…

3. Lạm dụng nước dừa để giải nhiệt

Trong Đông y, nước dừa thuộc âm, có vị ngọt ấm, không độc, giúp tăng cường khí lực, tươi nhuận nhan sắc, giải nhiệt, làm mát cơ thể nhanh... Uống nước dừa vào mùa hè có tác dụng giải nhiệt, bù nước rất tốt nhưng nếu mọi người uống liên tục, uống quá nhiều một lúc sẽ ảnh hưởng nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam), dừa và những loại quả nhiều nước đều có tính mát. Người nào mới đi nắng về thì không nên ăn, uống nhiều nước dừa vì có thể gây sốc nhiệt.

Nước dừa tốt nhưng mỗi tuần cũng chỉ nên uống khoảng 3-4 quả. Nếu uống nước dừa với liều lượng vượt quá mức cho phép, sẽ gây giảm huyết áp nhanh chóng và làm mềm yếu gân cơ. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người tập luyện thể thao và không nên lạm dụng chất điện giải này. Nếu không, sẽ làm giảm hiệu quả tập luyện, làm cho cơ thể mệt mỏi hơn và khi kết hợp với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nước dừa tốt nhưng mỗi tuần cũng chỉ nên uống khoảng 3-4 quả - Ảnh minh họa: Internet

4. Dùng bia, rượu lạnh để giải nhiệt

Phát ngôn viên của Viện dinh dưỡng và Chế độ ăn của Mỹ, bà Heather Mangieri, rượu bia được cho là thuốc lợi tiểu vì chúng làm tăng lượng nước tiểu, tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến nguy cơ mất nước cho cơ thể. Ngoài ra, bia, rượu vốn được coi là thức uống không tốt cho gan, có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan vì thế thói quen giải nhiệt bằng bia, rượu lạnh thực sự vô cùng nguy hiểm.

5. Uống cố định 2 lít nước/ngày

Theo trung tâm Truyền thông sức khỏe trung ương, hầu hết mọi người đều biết nên uống khoảng 8 cốc nước (tương đương 2 lít) mỗi ngày. Tuy nhiên, đó chỉ là khuyến nghị chung, còn lượng nước thực tế một người cần uống phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như cân nặng, cường độ vận động, môi trường làm việc, và khí hậu. Vào những ngày nóng mà phải ra ngoài, bạn nên uống nhiều nước hơn để bù cho lượng nước mất do mồ hôi toát ra. Việc này không chỉ giúp bạn đỡ mất nước mà còn phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra.

Mùa hè hãy uống nhiều nước hơn ngày thường và tùy theo nhu cầu cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ngồi trong phòng điều hòa cả ngày, cả cơ thể bạn và da bạn đều bị tác động của sự mất nước, bạn cũng cần uống nhiều hơn.