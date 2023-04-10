4 khung giờ 'vàng' uống nước giúp các nàng công sở thúc đẩy quá trình giải độc, giảm cân, đẹp da

Sống khỏe 10/04/2023 14:15

Uống nước vào những ‘thời điểm vàng’ sau không chỉ giúp cơ thể khỏe khoắn hơn mà còn giảm cảm giác thèm ăn, tăng cường trao đổi chất, nhờ đó giảm mỡ thừa hiệu quả.

 

1. Uống nước ngay sau khi thức dậy lúc 6 – 7h sáng

Vào thời điểm này, cơ thể đang rơi vào tình trạng thiếu nước nên việc uống cốc nước ngay sau khi tỉnh dậy giúp bù lại nước và kích hoạt các cơ quan hoạt động bình thường trở lại. Đồng thời, cách uống nước giảm cân này cũng có công dụng thần kỳ trong loại bỏ tạp chất, độc tố trong cơ thể thông qua hệ bài tiết.

Lời khuyên hữu ích dành cho những ai muốn giảm cân đó là cách bữa ăn sáng 30 phút trước đó nên uống một cốc nước lọc để phát huy tối đa hiệu quả của nước cũng như không ảnh hưởng đến sự ngon miệng. Bạn cũng có thể pha thêm một chút mật ong vị ngọt thanh và nước cốt chanh để có thể nâng cao quá trình thanh lọc cơ thể tốt hơn gấp bội.

4 khung giờ 'vàng' uống nước giúp các nàng công sở thúc đẩy quá trình giải độc, giảm cân, đẹp da - Ảnh 1
Thời điểm này, cơ thể đang rơi vào tình trạng thiếu nước nên việc uống cốc nước ngay sau khi tỉnh dậy giúp bù lại nước- Ảnh minh họa: Internet

2. Trước khi ăn trưa 20-30 phút

Nhiều người không có thói quen uống nước sau bữa trưa mà thường chọn cách uống nước ngay trong khi ăn. Tuy nhiên, nếu uống một cốc nước trước khi ăn trưa khoảng 20 -30 phút thì nó có thể giúp làm sạch ruột và giảm đi độ nhớt của máu. Thậm chí, sau khi bạn ngủ trưa dậy sẽ không còn gặp phải tình trạng đau đầu, uể oải nữa.

Uống khoảng 300-500ml nước ấm trước bữa trưa khoảng 20-30 phút giúp giảm cảm giác đói cũng như lượng calo nạp vào cơ thể. Uống nước trước bữa ăn còn có tác dụng tăng cường hoạt động trao đổi chất, giúp hệ tiêu hóa xử lý thực phẩm trơn tru và hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng tích mỡ.

4 khung giờ 'vàng' uống nước giúp các nàng công sở thúc đẩy quá trình giải độc, giảm cân, đẹp da - Ảnh 2
Uống một cốc nước trước khi ăn trưa khoảng 20 -30 phút thì nó có thể giúp làm sạch ruột - Ảnh minh họa: Internet

3. Uống 1 cốc nước vào lúc 14h30 đến 15h 30 chiều

Sau khi ngủ trưa dậy, 1 cốc nước sẽ giúp bạn tỉnh táo và sẵn sàng quay trở lại công việc. Đồng thời, 1 cốc nước vào đầu giờ chiều sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, tránh việc tích tụ thức ăn, gây tăng cân béo bụng.

Đây là thời điểm nhiều chị em thường xuyên ăn vặt, các món như trà sữa, nước ngọt, nem chua, bánh trái… để giải tỏa stress khi làm việc. Để tránh tăng cân do ăn vặt trong thời điểm này, bạn nên uống 1 cốc nước lọc. 1 cốc nước lọc sẽ tạo cảm giác no, giúp bạn hạn chế ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Thời điểm này cũng là lúc cơ thể đang chuyển hóa, đào thải làm sạch ruột, 1 cốc nước sẽ giúp làm sạch ruột và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

4 khung giờ 'vàng' uống nước giúp các nàng công sở thúc đẩy quá trình giải độc, giảm cân, đẹp da - Ảnh 3
Uống nước đúng và đủ sẽ giúp nàng công sở cải thiện sức khỏe, vóc dáng thon thả 1 cách tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

4: Trước khi đi ngủ 1 tiếng

Cuối cùng, trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, bạn cũng nên uống một cốc nước để giúp giấc ngủ sâu và không bị chập chờn. Ngoài ra, việc uống nước trước khi đi ngủ một tiếng sẽ không gây phù cơ thể nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm uống nước trong thời gian này.

4 khung giờ 'vàng' uống nước giúp các nàng công sở thúc đẩy quá trình giải độc, giảm cân, đẹp da - Ảnh 4
Trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, bạn cũng nên uống một cốc nước để giúp giấc ngủ sâu - Ảnh minh họa: Internet

 

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Sốc nhiệt gây ra bởi cơ thể quá nóng, thường do tiếp xúc kéo dài hoặc gắng sức ở nhiệt độ cao. Phòng tránh sốc nhiệt do nắng nóng bao gồm uống đủ chất lỏng và tránh nhiệt độ quá cao.

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