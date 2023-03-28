7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu canxi

Sống khỏe 28/03/2023 09:36

Canxi cần thiết cho hoạt động của cơ thể . Khi cơ thể thiếu canxi có thể được nhận biết qua một số triệu chứng. Dưới đây là danh sách những dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy cơ thể bạn cần bổ sung canxi ngay.

 

Thiếu canxi có thể khiến cơ thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe như loãng xương, mật độ xương thấp… Trong một số trường hợp nặng, nó có thể dẫn tới những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, viêm khớp.

1. Hệ miễn dịch suy yếu, dễ mắc bệnh

Nếu bạn thường xuyên mắc các bệnh như ho, cảm cúm, nhiễm trùng… thì đây cũng được coi là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu hụt canxi. Canxi tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Thiếu canxi khiến cơ thể yếu đi, sức đề kháng kém, dễ mắc bệnh hơn.

2. Da khô

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Da khô có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu canxi - tẢnh minh họa: Internet

Hạ canxi huyết hoặc thiếu canxi sẽ làm cho da của bạn khô và có vảy. Một số nghiên cứu cũng chứng minh thiếu hụt canxi có thể gây ra bệnh chàm và vẩy nến.

3. Móng tay giòn dễ gãy

Giống như xương, móng tay của bạn cũng cần một lượng canxi nhất định để duy trì độ chắc khoẻ. Vì vậy, khi bạn bị thiếu canxi, móng tay của bạn sẽ trở nên khô, yếu và dễ bị bong tróc. Móng tay yếu không đủ dày để chịu được bất kỳ tác động nào và chúng có thể thường bị gãy ngay cả với những vận động nhẹ nhàng hàng ngày.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu canxi - Ảnh 2
Móng tay cần một lượng canxi nhất định để duy trì và phát triển. Người bị thiếu canxi thường gặp tình trạng móng tay giòn, yếu và dễ gãy - Ảnh minh họa: Internet

4. Chứng dị cảm

Chứng dị cảm bao gồm các triệu chứng thần kinh liên quan đến tình trạng thiếu canxi trầm trọng. Những triệu chứng như cảm thấy ngứa ran, cảm giác châm chích quanh miệng, ngón tay và ngón chân, chấn động cơ, giảm trí nhớ và gây ảo giác.

5. Khó khăn khi nuốt

Thiếu canxi cũng có thể dẫn đến tình trạng khó nuốt. Cảm giác này xảy ra do cơ bắp trong cổ họng bị co thắt. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến co thắt trong thanh quản và thay đổi giọng nói.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu canxi - Ảnh 3
Khó nuốt - cảm giác căng tức này là do các cơ trong cổ họng co bóp kém do thiếu canxi - Ảnh minh họa: Internet

6. Mất ngủ

Đây là một dấu hiệu quan trọng nhưng lại hay bị bỏ qua của sự thiếu hụt canxi, vì nó dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng của nhiều bệnh khác. Người bị thiếu canxi sẽ bị mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, thức dậy mệt mỏi.

Việc thiếu canxi sẽ không biểu hiện những hậu quả ngay lập tức. Về lâu dài, cơ thể thiếu canxi trầm trọng sẽ gây ra những bệnh rất khó chữa trị. Vì vậy, việc theo dõi và nắm được những biểu hiện trên, kịp thời bổ sung canxi cho cơ thể, sẽ giúp bạn có được sức khỏe dẻo dai nhất.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu canxi - Ảnh 4
 Vấn đề này liên quan trực tiếp đến vai trò của canxi trong việc tạo ra melatonin - một loại hormone giúp chúng ta đi vào giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

7. Trẻ khóc đêm, còi xương

Ở trẻ em, việc thiếu canxi ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển… Trẻ thiếu canxi máu, nhẹ thì khóc đêm, khó ngủ, ăn kém, hay cáu gắt, khó tập trung, học tập sa sút, nặng có thể dẫn đến tình trạng co giật các cơ. Nếu thiếu canxi kéo dài sẽ dẫn đến còi xương, khung xương cong, chân vòng kiềng… Bé gái thiếu canxi sẽ chậm dậy thì hơn, gây ra những rối loạn nội tiết tố, kinh nguyệt không đều.

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