Đột quỵ hay tấn công vào buổi sáng, 3 hành động bạn nên làm ngay khi thức dậy để phòng tránh

Sống khỏe 28/03/2023 15:00

Làm 3 hành động này trước khi rời khỏi giường có thể giúp bạn tránh được nhiều rủi ro nguy hiểm cho sức khỏe

Tại sao đột quỵ thường xảy ra vào sáng sớm?

Sáng sớm là thời điểm thuận lợi để đột quỵ khởi phát. Có 2 lý do giải thích cho hiện tượng này, đó là:

Nghiên cứu cho thấy, khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể chuyển từ tĩnh sang động, nhịp sinh học thay đổi, nồng độ các hoóc-môn thay đổi khiến cho nhịp tim, huyết áp và trương lực của động mạch vành đều tăng lên.

Thông thường, huyết áp của cơ thể xuống mức thấp nhất vào lúc khoảng 3 giờ sáng, sau đó tăng lên dần lên và tăng nhanh lúc người ta thức dậy vào buổi sáng. Lúc này cơ thể tiết ra hoóc-môn adrenaline và các hoóc-môn gây căng thẳng khác, làm tăng áp lực máu và nhu cầu oxy. Sau một đêm, cơ thể đã mất đi một lượng nước tương đối lớn, máu trở nên keo đặc hơn, tim phải làm việc vất vả để bơm đẩy máu đi.

Khi tăng huyết áp sẽ tăng nhu cầu oxy cho cơ tim, các mảng xơ vữa động mạch vành có nguy cơ tổn thương, dễ bị rách vỡ, bong và khi đó chúng kích hoạt tiểu cầu gây ra nhồi máu cơ tim cấp.

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Sáng sớm là thời điểm thuận lợi để đột quỵ khởi phát - Ảnh minh họa: Internet

Một nguyên nhân khác liên quan đến đột quỵ buổi sáng là do lượng nitric oxit thấp vào lúc đó. Nitric oxit (gọi tắt là NO) có vai trò quan trọng trong việc cầm máu. Nó tham gia vào hầu hết quá trình sinh học trong cơ thể như sự thức tỉnh, chức năng sinh dục, cảm giác đau, hài lòng, điều tiết máu và các chất dinh dưỡng

NO có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình lão hóa, mở rộng mạch máu tăng dòng chảy đưa oxy và các chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Nó là yếu tố quan trọng quyết định đến việc bị đột quỵ. Vào ban đêm, NO bị tiêu thụ nhiều nhất nên khi sáng sớm cơ thể dễ bị thiếu NO, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra vào lúc sáng sớm, bạn cần thực hiện 3 hành động này trước khi rời khỏi giường.

1. Đánh thức cơ thể một cách từ từ

Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, đừng vội bật dậy và thay quần áo ngay. Bạn nên nằm trên giường thêm 5 phút để các cơ quan của cơ thể từ từ thức dậy. Hoạt động của các cơ quan trong cơ thể là khác nhau, nên hành động bật dậy ngay lập tức hoặc ngồi dậy đột ngột khiến não bị “sốc”, dẫn tới việc máu chưa cung cấp lên não đủ, có thể dễ dàng gây xuất huyết não.

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Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, đừng vội bật dậy và thay quần áo ngay - Ảnh minh họa: Internet

2. Duỗi thẳng tay chân

Thay vì mặc quần áo ngay thì bạn có thể nằm trên giường, duỗi thẳng tay chân một lúc. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể vẫn chưa được linh hoạt, lưu lượng máu còn chậm. Vì vậy, việc duỗi thẳng tay chân lúc này sẽ giúp tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể.

3. Từ từ đứng dậy

Sau khi thực hiện 2 bước trên, bạn hãy từ từ đứng dậy và rời khỏi giường. Bạn sẽ cảm nhận được đầu óc lúc này rất tỉnh táo và sảng khoái. Nếu đầu óc vẫn đang “nửa tỉnh nửa mê” thì không thể bắt đầu một ngày mới làm việc hiệu quả được.

Đối với người trung niên hoặc cao tuổi, việc đứng dậy từ từ sẽ hạn chế chuyện té ngã. Do vậy, bạn cần phải đợi cho đến khi não hoàn toàn tỉnh táo, cung cấp đủ máu lên não thì mới rời khỏi giường.

Người ta thường nói buổi sáng là thời kỳ vàng của sức khỏe. Sau khi thực hiện 3 hành động trên thì việc đi vệ sinh và bổ sung 1 ly nước lọc ngay sau đó là điều nên làm. Uống một ly nước sau khi thức dậy có thể giúp làm loãng máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, mạch máu não, táo bón…

Bên cạnh đó, nếu có thể nên đứng cạnh cửa sổ để hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Đây là một thói quen tốt cần được duy trì vào buổi sáng nếu muốn có sức khỏe dẻo dai cho một ngày mới.

Các nguyên nhân dẫn đến đột quỵ khá là phức tạp và thường là một quá trình dồn tích, liên quan đến lối sống và cường độ công việc, tiêu thụ rượu bia và các loại hóa chất trong thực phẩm. Ít vận động cơ bắp, xem TV nhiều, sai lầm trong dinh dưỡng, lạm dụng thuốc hạ mỡ máu… đều có thể tăng nguy cơ đột quỵ.

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