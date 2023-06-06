Dùng chai nước và đá viên theo 2 cách này, nhà mát rười rượi ngay mà chẳng cần tới điều hòa

Dưới đây là gợi ý 2 cách đơn giản chỉ dùng bình nước và đá viên để khiến phòng bạn thông thoáng, mát mẻ hơn:

Toàn quốc đang đón mùa hè và nhiều nơi sẽ có nhiệt độ lên tới 30-40 độ C. Với những nhà có điều kiện thì rất đơn giản bạn chỉ cần bật điều hòa 24/24. Nhưng những sinh viên thuê trọ, những nhà không có máy lạnh thì mùa nắng nóng quả thật là một ác mộng.

Để làm mát căn phòng mà không cần sử dụng đến điều hòa, bạn có thể áp dụng cách dưới đây.

Đặt hai chai nước trong xô/chậu kim loại là không khí lập tức mát mẻ

Bạn sẽ cần chuẩn bị hai chai nước loại 500ml sau đó làm 3 bước sau:

Ảnh minh họa: Internet

- Đổ nước vào chai (lưu ý không đổ đầy, lượng nước chiếm khoảng 3/4 chai là được).

- Cho hai chai nước này vào ngăn đá tủ lạnh và chờ cho nước trong chai đông cứng hoàn toàn.

- Khi thời tiết nắng nóng, hãy đem hai chai nước ra và đặt vào một cái xô hoặc chậu kim loại rồi để trong phòng.

Chỉ cần làm như vậy, căn phòng sẽ mát mẻ hơn rất nhiều.

Nguyên lý làm mát của phương pháp này được giải thích dựa trên quá trình khử ẩm. Khi đặt hai chai nước đá trong phòng, hơi ẩm trong không khí sẽ ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ do tiếp xúc với bề mặt mát lạnh của chai nước đá. Việc này vừa làm giảm độ ẩm trong phòng vừa giảm sự ngột ngạt.

Lưu ý, không nên đổ đầy chai nước vì khi nước đông lại, thể tích của nó sẽ tăng thêm và làm chai đá phình ra.

Chỉ với hai chai nước sẽ có ngay... quạt hơi nước

Cách chế tạo quạt hơi nước tại nhà bằng việc tận dụng các vật dụng có sẵn giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiết kiệm điện nhưng chất lượng mang lại vẫn không hề thua kém các sản phẩm công nghệ.

Bạn sẽ cần chuẩn bị 2 chai nước cỡ 500 ml, đá viên, máy khoan và dây kẽm để làm quạt hơi nước tự chế. Sau đó thực hiện theo các bước sau:

Các bước thực hiện - Ảnh: Internet

Bước 1: Dùng dao rọc giấy cắt phần đáy 2 chai nước suối để tạo thành nắp đậy của chai.

Bước 2: Dùng máy khoan lỗ tạo lỗ phần đáy chai sau dùng kẽm cột 2 chai vào sau cánh quạt thật chắc chắn. Lưu ý bạn nên cột ngược chai để quay phần đáy lên trên thuận tiện cho việc bỏ đá vào trong.

Bước 3: Cho đá viên vào chai và đậy nắp đáy chai lại.

Bước 4: Bạn khởi động quay quạt, vậy là bạn đã có ngay một chiếc máy quạt hơi nước ngay lại nhà.

Ngoài ra cũng có nhiều cách khác để giúp phòng bạn trở nên mát mẻ hơn như lau sàn bằng nước lạnh, luôn kéo rèm cửa, để xô đá trước quạt hoặc đơn giản là hãy đi tắm khi bạn cảm thấy quá nóng.