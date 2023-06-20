Loại lá bị vứt đầy ngoài đường như rác ở Việt Nam, lại là 'thần dược' ở nước ngoài, được rao bán với giá cao ngất ngưỡng

Chọn thực phẩm 20/06/2023 15:55

Các loại lá bị vứt đầy ngoài đường như rác tại Việt Nam lại được coi như 'thần dược' ở nước ngoài và được rao bán với giá cao như "vàng".

Những loại lá cây này có khắp nơi ở Việt Nam, nhiều nơi vẫn còn bỏ đi hoặc vứt đầy vườn, đầy ruộng nhưng lại 'thần dược' có thể mang về hàng triệu đô khi bán ra nước ngoài.

Trong khi nhiều người thường coi loại lá này như rác và vứt bỏ nó đầy đường phố, thì ở các nước khác, loại lá này được xem là thuốc quý có tác dụng chữa trị nhiều bệnh tật. Với giá cả cao ngất ngưỡng, loại lá này đang trở thành một nguồn thu lớn cho các nhà sản xuất và nhà buôn, trong khi nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu biết về giá trị của nó.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giớ thiệu các loại lá cây được coi là thuốc tiên ở nước ngoài và được bán với giá cao ngất ngưỡng.

Lá ổi

Từ trước đến nay, mọi người thường chỉ thu hoạch quả ổi còn lá ổi để rụng đầy vườn, chẳng ai quan tâm. Thế nhưng, hiện nay, lá ổi khô bất ngờ được rao bán nhiều trên các sàn thương mại điện tử. Theo đó, lá ổi khô được rao bán với giá từ 65.000-90.000 đồng/kg. Lá ổi được rao bán giá cao vẫn có nhiều khách hàng mua vì công dụng tốt cho sức khỏe.

Loại lá bị vứt đầy ngoài đường như rác ở Việt Nam, lại là 'thần dược' ở nước ngoài, được rao bán với giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 1
Bất ngờ vì lá ổi có đầy ở Việt Nam lại là 'thuốc tiên' chữa bách bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, lá ổi là một vị thuốc, giúp chữa một số bệnh rất hiệu quả. Ngoài ra, nghiên cứu dược lý cũng cho thấy các bộ phận của cây ổi như búp non, lá non, vỏ rễ, vỏ thân... đều đem lại những lợi ích nhất định.

Lá sắn

Cây sắn là loại cây được trồng để lấy củ sử dụng làm lương thực, thức ăn chăn nuôi hoặc chế biến làm tinh bột sắn; Thân cây sắn được sử dụng để làm giống, làm nấm, làm củi; Lá sắn được một số nơi làm thức ăn cho người, cho vật nuôi.

Thông thường, củ sắn là bộ phận có giá trị nhất của cây sắn, được bán với giá từ 5-10 nghìn đồng/kg củ tươi. Lá sắn và thân sắn đa phần được người dân vứt bỏ. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, trên các trang thương mại điện tử, lá sắn được rao bán với giá lên đến hàng trăm nghìn đồng/kg.

Thậm chí, trên một sàn thương mại điện tử, lá sắn tươi được rao bán với giá 688 nghìn đồng/pound, tương đương với 453,6 gram. Đã có hơn 6.000 đơn hàng được bán ra với hơn 770 lượt phản hồi tích cực.

Lá sắn là loại rau xanh giàu chất đạm, thường được chế biến thành các món ăn dân dã như lá sắn xào tỏi, luộc, muối chua … Lá sẵn mang lại cái lợi ích như: tăng cường khả năng miễn dịch, tăng cường hoạt động trao đổi chất của cơ thể, ngăn ngừa chứng suy dinh dưỡng phù nề, cung cấp năng lượng và giúp tái tạo tế bào

 

Lá tre

Đối với nhiều người, cây tre là loại cây khá thân thuộc, thân của nó để làm nhà, đan lát hoặc lấy măng làm thực phẩm nhưng những chiếc lá tre to bản lại được xuất khẩu sang nước ngoài để làm bánh với giá từ 250-350 nghìn đồng/kg.

Lá tre xuất khẩu phải là loại lá to, là giống tre bát độ hoặc bương, chiều ngang khoảng 8,5cm trở lên, chiều dài từ 40cm trở lên và phải có màu xanh tươi, không được rách.

Loại lá bị vứt đầy ngoài đường như rác ở Việt Nam, lại là 'thần dược' ở nước ngoài, được rao bán với giá cao ngất ngưỡng - Ảnh 2
Nhìn giá của lá tre ở nước ngoài, khiến không ít nhiều người phải giật mình. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi mua về, lá tre được rửa sạch, nẹp thành nẹp dài cho đỡ cong, vênh rồi hong nắng. Khi lá đã se bề mặt được bỏ ra, nẹp lại một lần nữa rồi cho vào lò sấy, sau đó phân loại, ép phẳng và mang bán.

Trong lá tre chứa chlorophyll, cholin… có vị ngọt nhạt, hơi cay, tính lạnh; vào kinh tâm và phế, có tác dụng thanh nhiệt, giải cảm, giải độc, hay được dùng trong các trường hợp mụn nhọt viêm tấy mưng mủ và sốt nóng trong dịch sốt huyết.

Lá bàng

Lá bàng vốn bị coi là rác, bị vứt đi, giờ đây được bán với giá khá đắt đỏ. Trên các sàn thương mại điện tử, lá bàng tươi được rao bán với giá từ 10.000-40.000 đồng/kg.

Theo kinh nghiệm dân gian, lá bàng non được sử dụng để điều trị các vết thương ngoài da, chữa các vết viêm loét, điều trị các triệu chứng đau dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, chống oxy hóa,...

Còn lá bàng khô được coi là “thần dược” chữa bệnh cho cá cảnh. Các trang thương mại điện tử rao bán mặt hàng lá bàng khô với giá từ 70.000-160.000 đồng/kg.

Thực hư việc uống nước đậu đen liên tục trong 15 ngày sẽ khiến cơ thể như 'thay da đổi thịt', đẹp dáng đẹp da, điều hòa đường huyết?

Thực hư việc uống nước đậu đen liên tục trong 15 ngày sẽ khiến cơ thể như 'thay da đổi thịt', đẹp dáng đẹp da, điều hòa đường huyết?

Có thực sự đúng không khi người ta thường đồn đại rằng uống nước đậu đen rang liên tục trong 15 ngày có mang lại những lợi ích thần kỳ cho sức khỏe?

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm lá tre lá cây tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 54 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới