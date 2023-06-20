Loại lá bị vứt đầy ngoài đường như rác ở Việt Nam, lại là 'thần dược' ở nước ngoài, được rao bán với giá cao ngất ngưỡng

Trong khi nhiều người thường coi loại lá này như rác và vứt bỏ nó đầy đường phố, thì ở các nước khác, loại lá này được xem là thuốc quý có tác dụng chữa trị nhiều bệnh tật. Với giá cả cao ngất ngưỡng, loại lá này đang trở thành một nguồn thu lớn cho các nhà sản xuất và nhà buôn, trong khi nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu biết về giá trị của nó.

Những loại lá cây này có khắp nơi ở Việt Nam, nhiều nơi vẫn còn bỏ đi hoặc vứt đầy vườn, đầy ruộng nhưng lại 'thần dược' có thể mang về hàng triệu đô khi bán ra nước ngoài.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giớ thiệu các loại lá cây được coi là thuốc tiên ở nước ngoài và được bán với giá cao ngất ngưỡng.

Từ trước đến nay, mọi người thường chỉ thu hoạch quả ổi còn lá ổi để rụng đầy vườn, chẳng ai quan tâm. Thế nhưng, hiện nay, lá ổi khô bất ngờ được rao bán nhiều trên các sàn thương mại điện tử. Theo đó, lá ổi khô được rao bán với giá từ 65.000-90.000 đồng/kg. Lá ổi được rao bán giá cao vẫn có nhiều khách hàng mua vì công dụng tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ vì lá ổi có đầy ở Việt Nam lại là 'thuốc tiên' chữa bách bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, lá ổi là một vị thuốc, giúp chữa một số bệnh rất hiệu quả. Ngoài ra, nghiên cứu dược lý cũng cho thấy các bộ phận của cây ổi như búp non, lá non, vỏ rễ, vỏ thân... đều đem lại những lợi ích nhất định.

Lá sắn

Cây sắn là loại cây được trồng để lấy củ sử dụng làm lương thực, thức ăn chăn nuôi hoặc chế biến làm tinh bột sắn; Thân cây sắn được sử dụng để làm giống, làm nấm, làm củi; Lá sắn được một số nơi làm thức ăn cho người, cho vật nuôi.

Thông thường, củ sắn là bộ phận có giá trị nhất của cây sắn, được bán với giá từ 5-10 nghìn đồng/kg củ tươi. Lá sắn và thân sắn đa phần được người dân vứt bỏ. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, trên các trang thương mại điện tử, lá sắn được rao bán với giá lên đến hàng trăm nghìn đồng/kg.

Thậm chí, trên một sàn thương mại điện tử, lá sắn tươi được rao bán với giá 688 nghìn đồng/pound, tương đương với 453,6 gram. Đã có hơn 6.000 đơn hàng được bán ra với hơn 770 lượt phản hồi tích cực.

Lá sắn là loại rau xanh giàu chất đạm, thường được chế biến thành các món ăn dân dã như lá sắn xào tỏi, luộc, muối chua … Lá sẵn mang lại cái lợi ích như: tăng cường khả năng miễn dịch, tăng cường hoạt động trao đổi chất của cơ thể, ngăn ngừa chứng suy dinh dưỡng phù nề, cung cấp năng lượng và giúp tái tạo tế bào

Lá tre

Đối với nhiều người, cây tre là loại cây khá thân thuộc, thân của nó để làm nhà, đan lát hoặc lấy măng làm thực phẩm nhưng những chiếc lá tre to bản lại được xuất khẩu sang nước ngoài để làm bánh với giá từ 250-350 nghìn đồng/kg.

Lá tre xuất khẩu phải là loại lá to, là giống tre bát độ hoặc bương, chiều ngang khoảng 8,5cm trở lên, chiều dài từ 40cm trở lên và phải có màu xanh tươi, không được rách.

Nhìn giá của lá tre ở nước ngoài, khiến không ít nhiều người phải giật mình. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi mua về, lá tre được rửa sạch, nẹp thành nẹp dài cho đỡ cong, vênh rồi hong nắng. Khi lá đã se bề mặt được bỏ ra, nẹp lại một lần nữa rồi cho vào lò sấy, sau đó phân loại, ép phẳng và mang bán.

Trong lá tre chứa chlorophyll, cholin… có vị ngọt nhạt, hơi cay, tính lạnh; vào kinh tâm và phế, có tác dụng thanh nhiệt, giải cảm, giải độc, hay được dùng trong các trường hợp mụn nhọt viêm tấy mưng mủ và sốt nóng trong dịch sốt huyết.

Lá bàng

Lá bàng vốn bị coi là rác, bị vứt đi, giờ đây được bán với giá khá đắt đỏ. Trên các sàn thương mại điện tử, lá bàng tươi được rao bán với giá từ 10.000-40.000 đồng/kg.

Theo kinh nghiệm dân gian, lá bàng non được sử dụng để điều trị các vết thương ngoài da, chữa các vết viêm loét, điều trị các triệu chứng đau dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, chống oxy hóa,...

Còn lá bàng khô được coi là “thần dược” chữa bệnh cho cá cảnh. Các trang thương mại điện tử rao bán mặt hàng lá bàng khô với giá từ 70.000-160.000 đồng/kg.