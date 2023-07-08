Người bán thịt căn dặn đi chợ nhớ tránh những phần thịt gà này, chứa đầy kí sinh trùng, ăn vào hại sức khỏe, thèm đến mấy cũng chớ nên ăn!

Thịt gà cũng được đánh giá là một trong những nguyên liệu có thể cung cấp protein rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải tất cả các bộ phận trên con gà đều mang đến dinh dưỡng mà ngược lại, một số bộ phận của con gà dưới đây được khuyên nên hạn chế nấu món ăn thường xuyên.

Có rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn trú ngụ trong phổi gà, ngay cả khi nó đã được làm chín ở nhiệt độ cao. Khi bạn ăn vào thì cơ thể sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, bứt rứt hoặc một số người lại chẳng thấy có phản ứng gì ở bên ngoài. Do bộ phận này thuộc hệ hô hấp của gà nên là nơi chứa đựng rất nhiều chất độc và vi khuẩn gây bệnh khác nhau tùy theo điều kiện sinh sống của chúng. Vì vậy, tốt nhất thì bạn vẫn nên loại bỏ bộ phận này khi ăn để ngăn ngừa những rủi ro xấu cho sức khỏe .

Đùi gà, cánh gà

Thịt gà được chia thành 2 loại, gồm thịt trắng từ lườn đến ức gà và thịt nâu là phần từ cánh, chân và đùi gà. Phần thịt ở đùi gà thường săn chắc, nhiều cơ, gân, giòn ngon được nhiều người thích hơn phần ức. "Tuy nhiên phần thịt ở đùi gà lại chứa nhiều cholesterol hơn so với phần ức", bác sĩ Vũ nói.

Ngoài ra, đùi và cánh gà là hai vị trí người nuôi hay chọn để tiêm vaccine hay thuốc phòng các loại bệnh gia cầm, nên không thể loại trừ khả năng tồn dư thuốc trong thịt.

Ảnh minh họa: Internet

Phao câu

Thường các bà nội trợ khi nấu ăn đề có quan niệm rằng, “nhất phao câu, nhì đầu cánh” để đánh giá những phần thịt ngon nhất của con gà. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ẩm thực lại chứng minh điều ngược lại bởi phao câu tích tụ nhiều mỡ và chứa lượng cholesterol cao. Chính vì vậy, sử dụng phần phao câu của gà để chế biến món ăn thường xuyên rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt với những người đang mắc các bệnh nền như tim mạch hay rối loạn mỡ máu.

Bên cạnh đó, phao câu gà cũng là nơi tập trung nhiều loại siêu vi trùng, vi khuẩn gây nên mầm mống của bệnh. Điều này khiến vi khuẩn hay chất độc dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và lâu dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cổ gà

Cổ gà là bộ phận của gà được khá nhiều người ưa chuộng lựa chọn ăn. Nhưng cổ gà lại là nơi tập trung nhiều huyết mạch, tuyến hạch, tuyến bạch huyết và tuyến giải độc ở dưới mô da của cổ gà. Vì lẽ đó, đây cũng là bộ phận của gà tập trung khá nhiều chất độc hại.

Và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên gia đình, các bà nội trợ hãy tránh lựa chọn cổ gà để chế biến món ăn. Còn trong trường hợp “bất khả kháng” nên loại bỏ bớt lớp da trước khi dùng nước muối loãng để làm sạch cổ gà nhiều lần. Một phương thức khác nếu muốn loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn thì hãy thử bằng cách nấu thịt gà ở mức nhiệt độ cao, trung bình là khoảng 165 độ C.

Ảnh minh họa: Internet

Da gà

Nhiều người cho rằng da gà có nhiều collagen, ăn vào có thể giúp da đẹp hơn. Nhưng thực chất collagen trong da gà rất ít, có thể bỏ qua vì đây là phần chứa nhiều chất béo nhất của con gà. Thêm nữa, trên da gà còn ẩn chứa rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn, ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.

Mật gà

Mật gà khí hơi hàn, vị khổ, không độc. Bộ phận này chữa được chứng mắt mờ, đau mắt, đỏ mắt, tai lở loét, ngứa ngáy và chảy nước vàng hoặc kẽ tai nứt. Người bệnh có thể dùng bấc nhúng vào mật rồi nhỏ vào chỗ đau rất tốt. Trẻ bị lở loét lỗ hậu môn cũng dùng cách bôi mật gà, rất nhanh khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu gà

Đầu gà cũng là một trong những bộ phận cần hạn chế ăn thường xuyên bởi sự tích tụ nhiều chất độc hại. Lý do là bởi ngoài thức ăn thông thường dành cho gà thì gà có xu hướng ăn khá nhiều thứ bẩn khác. Điều này làm cho những chất độc hại tích tụ lại trên đầu gà sau khi được gà lọc máu.

Vì thế, không nên ăn quá nhiều đầu gà sẽ tạo cơ hội cho các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể, rất không tốt để duy trì một sức khoẻ lành mạnh.