Những loại thực phẩm giúp 'đánh bay' men răng giúp chị em tự tin nở nụ cười một cách nhanh chóng, hiệu quả mà chị em không nên bỏ qua!

Chọn thực phẩm 09/07/2023 12:59

Thực phẩm tốt không chỉ giúp phục hồi cơ thể mà còn giúp duy trì nướu và răng khỏe mạnh.

Táo

Một quả táo được xem như chiếc bàn chải đánh răng tự nhiên, loại bỏ những mẩu thức ăn rải rác và vi khuẩn trong lúc nhai, đồng thời đánh bật các vết bẩn ở quanh răng.

Cũng giống như cà rốt sống, táo chứa hàm lượng nước cao, làm giảm những tác động tiêu cực của đường, đồng thời thúc đẩy cơ chế tiết nước bọt, giúp bảo vệ răng miệng, chống lại sâu răng.

Những loại thực phẩm giúp 'đánh bay' men răng giúp chị em tự tin nở nụ cười một cách nhanh chóng, hiệu quả mà chị em không nên bỏ qua! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước và sản phẩm từ sữa

Nước giúp rửa sạch đường và axit bám trên răng, và các sản phẩm từ sữa có các khoáng chất như hydroxyapatite giúp tăng cường men răng.

Uống sữa là một trong những cách tốt nhất để có một hàm răng khỏe mạnh, vì nó chứa canxi là một chất dinh dưỡng cần thiết cho răng.

Các loại hạt

Danh sách các loại hạt có khả năng tẩy trắng cho răng gồm: hạnh nhân, óc chó, đậu phộng, hạt điều... chắc chắn không còn xa lạ với nhiều người. Trong quá trình ăn nhai, các vụn cứng nhẹ sẽ giúp bào mòn nhẹ trên bề mặt răng. Nhờ đó mảng bám, vết bẩn được loại bỏ sạch sẽ, sáng bóng hơn.

Những loại thực phẩm giúp 'đánh bay' men răng giúp chị em tự tin nở nụ cười một cách nhanh chóng, hiệu quả mà chị em không nên bỏ qua! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu chất xơ

Các loại rau lá và các loại thực phẩm giàu chất xơ khác giúp thúc đẩy tiêu hóa tốt và mức cholesterol lành mạnh, đồng thời chúng cũng làm nên điều kỳ diệu cho răng của bạn.

Các loại rau lá xanh khác nhau như lá rau bina, rau diếp, cải xoăn và rau Arugula là một số siêu thực phẩm giúp tăng cường men răng.

Trà xanh

Tạo thói quen uống trà xanh trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể loại bỏ cao răng hiệu quả, bởi vì trà xanh chứa nhiều flo, có thể kết hợp với apatite trong răng, do đó có tác dụng chống axit và chống sâu răng. 

Hơn nữa, trà xanh còn chứa nhiều catechins, có thể khử vi khuẩn streptococcus mutans gây sâu răng trong khoang miệng, có tác dụng loại bỏ hơi thở có mùi.

Những loại thực phẩm giúp 'đánh bay' men răng giúp chị em tự tin nở nụ cười một cách nhanh chóng, hiệu quả mà chị em không nên bỏ qua! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Sữa chua có chứa thành phần axit lactic và canxi giúp hỗ trợ rất nhiều vào việc bổ sung men răng, làm sạch mảng bám. Nhờ đó giúp răng trắng sáng và chắc khỏe hơn. Ngoài ra, các lợi khuẩn có trong sữa chua đảm nhận vai trò ngăn ngừa hôi miệng, giữ hơi thở thơm tho, làm dịu các vết loét ở miệng hiệu quả.

Cần tây

Cần tây là một loại rau thân và lá rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhiều người cũng sử dụng cần tây như một chất làm thơm miệng để giữ cho miệng luôn thơm tho. 

Trên thực tế, nó đang làm sạch răng khi chúng ta ăn đồng thời còn có thể giảm thiểu rất nhiều nguy cơ sâu răng. Điều này là do trong cần tây có chứa nhiều chất xơ thô, chúng giống như một "chiếc chổi" để quét sạch một phần thức ăn còn sót lại trên răng.

Chúng ta càng nhai kỹ càng có thể kích thích tiết nước bọt và đóng vai trò cân bằng giá trị pH trong miệng. 

Những loại thực phẩm giúp 'đánh bay' men răng giúp chị em tự tin nở nụ cười một cách nhanh chóng, hiệu quả mà chị em không nên bỏ qua! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điểm mấu chốt

Hãy nhớ rằng, ngoài việc có thức ăn ngon, bạn cũng cần phải giữ cho răng sạch sẽ bằng cách đánh răng hai lần một ngày.

Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn đang tiêu thụ thứ gì đó bị mắc kẹt giữa các kẽ răng, hãy cố gắng làm sạch nó trước khi ngủ vì khi ngủ cơ thể chúng ta đang ở chế độ sửa chữa và răng của bạn cũng vậy.

 

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