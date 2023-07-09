Mùa hè hãy ăn dưa hấu thật nhiều vì đây là loại quả cực kì bổ cho sức khỏe lại giúp chị em bảo dưỡng làn da!

Trong dưa hấu , hơn 90% là nước, đó là lý do khi ăn bạn sẽ cảm thấy nhanh no. Ngoài ra, loại quả này chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Nước và chất xơ khi vào cơ thể cung cấp năng lượng, chống mất nước trong ngày hè, cải thiện tiêu hóa.

Dưa hấu là một trong những loại trái cây có lượng calo thấp (Chỉ 46 calo mỗi cốc 154 g), thấp hơn so với các loại trái cây ít đường khác. Tuy nhiên, nó lại có rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin và khoáng chất. Trong 154 g dưa hấu sẽ bao gồm 21% vitamin C, 18% vitamin A, 5% kali, 4% magie và 3% các vitamin B1, B5, B6. Vitamin C đóng vai trò chính trong việc giúp cơ thể hình thành collagen, protein giúp da khỏe mạnh và tăng cường thị lực.

Hàm lượng lycopene, cucurbitacin E cao

Lycopene trong dưa hấu là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa các gốc tự do hủy hoại tế bào, đồng thời giúp cải thiện hệ thống miễn dịch. Chất này tạo màu đỏ cho thực phẩm, thường có ở những loại quả màu đỏ như cà chua. Lycopene cũng có thể có lợi cho sức khỏe của não, giúp trì hoãn sự khởi phát và tiến triển của bệnh Alzheimer.

Cucurbitacin E là một hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Các Cucurbitacin E hỗ trợ chống viêm bằng cách ngăn chặn hoạt động của enzyme cyclo-oxygenase, yếu tố gây ra viêm nhiễm trong cơ thể.

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Chỉ số đường huyết (GI)

Dưa hấu có GI cao, khoảng 72 (GI từ 70 trở lên là cao). Tuy nhiên, theo Tổ chức Bệnh tiểu đường Defeat (Mỹ), do tỷ lệ nước trong dưa hấu cao nên người bệnh tiểu đường có thể ăn dưa hấu trong chế độ ăn bình thường điều độ. Khẩu phần ăn khoảng 120 gram dưa hấu thì GI chỉ ở mức 5.

Những lợi ích tuyệt vời của dưa hấu

Giúp giữ nước cho cơ thể

Mọi tế bào trong cơ thể chúng ta đều cần nước. Ngay cả một sự thiếu hụt nhỏ cũng có thể khiến bạn cảm thấy uể oải. Nếu bị mất nước có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Dưa hấu là loại quả mọng với 92% là nước, vì vậy ăn dưa hấu là một cách đơn giản để giúp giữ nước cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn dưa hấu giúp giảm nguy cơ đau tim

Dưa hấu rất giàu axit amin gọi là citrulline có thể giúp lưu thông máu trong cơ thể và làm giảm huyết áp. Lycopene cũng có lợi ích bảo vệ sức khỏe của tim. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể làm giảm nguy cơ đau tim.

Tuy nhiên, không phải chỉ ăn dưa hấu là tốt cho tim mà bạn cần có lối sống lành mạnh, trong đó bao gồm: chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo bão hòa, tập thể dục, không hút thuốc…

Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời

Một số sắc tố giúp bảo vệ thực vật khỏi ánh nắng mặt trời. Và kỳ lạ là khi ăn chúng cũng giúp bảo vệ làn da của bạn. Chất lycopene trong dưa hấu có thể giúp làn da ít bị cháy nắng hơn.

Vitamin A, B6 và C trong dưa hấu giúp làn da luôn mềm mại, mịn màng và dẻo dai. Nhưng để bảo vệ da tốt nhất bạn cần kết hợp sử dụng kem chống nắng thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn dưa hấu giúp cho mắt khỏe

Sử dụng thực phẩm là cách tốt nhất để có được tất cả các vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần. Chỉ cần ăn một miếng dưa hấu vừa là bạn đã có 9-11% lượng vitamin A cần thiết mỗi ngày. Vitamin A là chìa khóa để giữ cho đôi mắt của chúng ta luôn khỏe mạnh.

Dễ tiêu hóa

Dưa hấu có hàm lượng nước cao và cũng cung cấp một số chất xơ. Những chất dinh dưỡng này giúp thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Ăn dưa hấu cũng rất dễ tiêu hóa cho cả những người bị viêm ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hiệu suất tập luyện

Với hàm lượng nước cao, chất chống oxy hóa và axit amin của dưa hấu có thể giúp chúng ta tập luyện tốt hơn. Dưa hấu cũng chứa nhiều kali, một khoáng chất có thể làm giảm chứng chuột rút khi tập thể dục.

Bạn cũng nên ăn dưa hấu sau khi đổ mồ hôi để giúp ngăn ngừa đau nhức cơ sau tập luyện.