3 tác hại của rau ngót khiến ai nghe qua cũng giật mình thót tim

Dinh dưỡng 08/06/2023 11:59

Rau ngót là loại thực phẩm phổ biến trong mâm cơm của người Việt, đây là một loại thực phẩm lành tính, giúp giải nhiệt cực tốt. Mặc dù ngon nhưng không phải ai cũng biết rằng rau ngót có 3 tác hại khi lạm dụng quá nhiều.

Rau ngót là gì?

Rau ngót hay bù ngót, rau tuốt, hay bồ ngót là một loài cây bụi mọc hoang ở vùng nhiệt đới Á châu nhưng cũng được trồng làm một loại rau ăn ở một số nước, như ở Việt Nam. Theo đông y, rau ngót là một loại thảo dược có đặc tính mát, giải nhiệt và đặc biệt là rất lành tính. Về mặt ẩm thực, rau ngót cũng là một loại rau rất dễ ăn và kết hợp cùng các món khác.

3 tác hại của rau ngót khiến ai nghe qua cũng giật mình thót tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác hại không ngờ của rau ngót

Cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho

Ngoài việc hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, glucocorticoid là kết quả của quá trình trao đổi chất của lá rau ngót có thể gây cản trở cho quá trình hấp thụ canxi và phốt pho có trong chính lá rau ngót và thực phẩm khác được ăn kèm với rau ngót.

3 tác hại của rau ngót khiến ai nghe qua cũng giật mình thót tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghi ngờ rau ngót dễ gây sảy thai

Rau ngót là một thực phẩm giàu dưỡng chất, rất bổ ích cho mọi người, đặc biệt là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai thì các món ăn từ rau ngót lại được cảnh báo nguy hiểm nếu sử dụng nhiều.

Cho đến nay những nghiên cứu khoa học chưa có nghiên cứu nào chỉ ra tác hại của rau ngót với thai kỳ. Tuy nhiên, trong rau ngót tươi có chứa hàm lượng papaverin cao gây hiện tượng co thắt cơ trơn tử cung, hiện tượng này lại khiến chị em dễ sảy thai. Chính vì vậy thai phụ, đặc biệt là với những thai phụ có tiền sử sảy thai liên tiếp, đẻ non, thụ tinh trong ống nghiệm nên hạn chế ăn rau ngót đặc biệt là uống nước rau ngót sống, liều cao.

3 tác hại của rau ngót khiến ai nghe qua cũng giật mình thót tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai bình thường thỉnh thoảng vẫn có thể ăn một ít rau ngót luộc hay nấu canh. Tuy nhiên phải chọn những loại rau ngót sạch, tươi để tránh ngộ độc thực phẩm. Khi nấu phải đun sôi, nấu kỹ để đảm bảo an toàn.

Gây khó ngủ

Theo lương y Hồng Minh, việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót sẽ gây ra chứng mất ngủ hoặc khó ngủ. Thậm chí, nhiều trường hợp uống nước rau ngót sống trong thời gian dài còn bị khó thở và ăn uống kém đi.

Tuy triệu chứng mất ngủ có thể biến mất sau 1 ngày ngừng ăn, tuy nhiên với những đối tượng như người cao tuổi, người có tiền sử bị mất ngủ hoặc khó ngủ thì tốt nhất nên hạn chế ăn rau ngót để đảm bảo sức khỏe.

Với người bình thường, chuyên gia khuyến cáo chỉ nên dùng tối đa 50g rau ngót trong một ngày, tránh ăn liên tục trong 3 tháng. Khi chế biến, rau ngót cần được rửa sạch, nấu chín kỹ và không vò nát rau trước khi nấu, tránh làm mất đi các chất dinh dưỡng có lợi trong rau.

3 tác hại của rau ngót khiến ai nghe qua cũng giật mình thót tim - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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