Thịt dê cực bổ nhưng khi ăn cần phải lưu ý 6 điều đại kỵ kẻo 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 08/06/2023 09:45

Thịt dê là món ăn đặc sản rất thơm ngon, hấp dẫn và cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, khi ăn thịt dê bạn cần phải lưu ý tránh mắc phải những đại kỵ dưới đây.

Không kết hợp với giấm  

Khi ăn thịt dê, tốt nhất không nên ăn kèm với giấm, mặc dù có nhiều người vẫn duy trì việc cho giấm vào ăn kèm khi có món dê, đặc biệt là khi ăn món canh dê hầm hoặc cháo dê, luôn tiện tay rót giấm vào để có cảm giác mùi vị thơm ngon hơn.  

Theo Đông y, thịt dê có tính nóng nhiệt rất cao, trong khi giấm lại chỉ phù hợp với những món ăn có tính lạnh. Vì vậy, chúng ta cần lưu ý rằng không nên ăn giấm với thịt dê, và những món ăn có vỏ giáp xác như cua, tôm…  

Thịt dê cực bổ nhưng khi ăn cần phải lưu ý 6 điều đại kỵ kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn thịt dê cùng với bí đỏ

Trong sách Đông y từ xưa đã ghi chép: thịt dê không nên ăn cùng với bí đỏ, điều này chủ yếu là do thịt dê và bí đỏ đều là thực phẩm nóng, nếu ăn cùng với nhau dễ bị nóng, nhiệt trong người. Cũng với lý do đó, khi hấp, nấu thịt dê cũng không nên cho nhiều thực phẩm điều vị và tính nóng như ớt cay, hạt tiêu, gừng, đinh hương, hồi hương.

Thịt dê cực bổ nhưng khi ăn cần phải lưu ý 6 điều đại kỵ kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không uống trà khi ăn thịt dê

Trong thịt dê có nhiều protein, trong khi trà xanh có chứa axit tannic, nếu kết hợp với nhau sẽ tạo ra chất tannalbin gây táo bón. Nếu tình trạng diễn ra thường xuyên, chất độc sẽ nằm lâu trong ruột, hấp thu ngược trở lại cơ thể, gây hại đến sức khỏe.

Thịt dê cực bổ nhưng khi ăn cần phải lưu ý 6 điều đại kỵ kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cùng phô mai  

Theo nghiên cứu, thịt dê không nên kết hợp với cá hoặc phô mai, vì đây là món ăn có thể gây hại cho sức khỏe con người.  

Phô mai có đặc tính lạnh, ngọt và chua, trong khi thịt dê lại là thực phẩm rất nóng.  

Sau khi đáp ứng các chất dinh dưỡng trong thịt dê, nó có thể gây ra phản ứng bất lợi ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng và sức khỏe của người thưởng thức.  

Không ăn quá nhiều thịt dê

Thịt dê có tính nóng, ngọt, nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm trong cơ thể. Đặc biệt, nếu cơ thể có sẵn một số vùng nhiễm bệnh thì ăn thịt dê sẽ khiến cho bệnh phát triển trầm trọng thêm.

Thịt dê cực bổ nhưng khi ăn cần phải lưu ý 6 điều đại kỵ kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn thịt dê cùng dưa hấu

Thịt dê có tính ấm, dưa hấu có tính hàn nên nếu ăn cùng sẽ làm giảm tác dụng bổ dưỡng của thịt dê và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa.

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Từ khóa:   dinh dưỡng thịt dê đại kỵ thịt dê

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