Cách làm bánh hạt dẻ đơn giản, thơm ngon không thua gì ngoài tiệm

Món ngon mỗi ngày 08/06/2023 07:23

Chỉ với vài bước đơn giản, chúng ta đã có ngay món bánh hạt dẻ béo ngậy.

Bánh hạt dẻ được biết đến là đặc sản của SAPA, nếu không thể đi SAPA để thưởng thức thì chúng ta có thể tự làm tại nhà với công thức rất đơn giản.

Nguyên liệu:

  1. Hạt dẻ (đã lột vỏ): 500g
  2. Sữa tươi không đường: 600ml
  3. Muối: 1/2 mcf
  4. Dừa sợi: 50g
  5. Đường: 230g
  6. Dầu ăn: 100ml
  7. Bột mì: 450g
  8. Bột năng: 20g
  9. Trứng gà: 2 quả

Cách làm:

Bước 1: Nhân bánh

Nấu nhừ hạt dẻ cùng với sữa tươi và muối, để nguội rồi xay nhuyễn. Cho hạt dẻ đã xay nhuyễn cùng với đường và dầu ăn vào chảo, sên ở lửa vừa đến khi đứng nhân và không dính phới. Thêm dừa sợi vào đảo đều khoảng 2 phút nữa là được. Chia đều và viên nhân thành các viên tròn, có thể thêm hạt dẻ hoặc viên socola vào giữa để tăng thêm hấp dẫn cho nhân.

 

Cách làm bánh hạt dẻ đơn giản, thơm ngon không thua gì ngoài tiệm - Ảnh 1

 

Bước 2: Vỏ bánh

Vỏ bên ngoài, trộn đều 300g bột mì, 70g đường, 55ml dầu ăn, 1 quả trứng gà, 110ml nước lọc ủ bột 30 phút. Vỏ trong trộn đều 150g bột mì, 20g bột , 70ml dầu ăn, ủ bột trong 30 phút. Bột sau khi ủ, đem chia đều bột vỏ sao cho bột vỏ ngoài và bột vỏ trong có số lượng bằng nhau, bằng với số viên nhân ở trên.

 

Cho bột ruột vào bột vỏ rồi vê tròn lại, xong rồi cán dẹt phần bột, cuộn lại và cái bột thêm lần nữa. Sau đó cho nhân hạt dẻ vào trong, bao đều tay để bánh được tròn, nhân và vỏ không có khoảng hở để khi nướng bánh không bị phồng. Làm lần lượt cho hết phần nhân và vỏ bánh. Sau đó dùng lòng bàn tay ấn dẹt bánh, hoặc dùng cái thớt đặt lên bánh rồi đè dẹt xuống. Thêm chút mè rang ( vừng) trang trí lên mặt bánh.

 

Cách làm bánh hạt dẻ đơn giản, thơm ngon không thua gì ngoài tiệm - Ảnh 2

Bước 3: Nướng bánh

Cho bánh đã tạo hình xong vào nồi chiên không dầu nướng lần 1: 150 độ C, 10 phút. Để bánh nguội hẳn, dùng hỗn hợp lòng đỏ trứng và sữa tươi để quét đều lên mặt bánh. Lần 2: 170 độ C, 7 phút.

Cách làm bánh hạt dẻ đơn giản, thơm ngon không thua gì ngoài tiệm - Ảnh 3

Bánh ngon nhất là khi vừa nướng xong còn nóng nhé mọi người! Chúc mọi người thành công.

 

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