Công thức làm Yến mạch qua đêm chỉ tốn 5 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm

Món ngon mỗi ngày 06/06/2023 10:32

Bữa sáng hoàn chỉnh và đầy đủ dinh dưỡng chỉ với vài bước đơn giản.

 

Chúng ta sẽ thường có thói quen bỏ bữa sáng vì không biết nên ăn món gì hoặc đôi khi là một suy nghĩ khá mệt mỏi vì chúng ta mới thức dậy và không muốn ngay lập tức làm một việc gì đó cần sự cầu kỳ. Với công thức làm Yến mạch qua đêm dưới đây bạn sẽ siêng ăn sáng hơn đấy hãy cùng tham khảo nhé.

Nguyên liệu:

  1. Yến mạch
  2. Sữa (có thể sử dụng bất cứ loại sữa nào cũng được, nếu bạn muốn dùng loại dành cho người ăn chay như sữa đậu nành hay sữa dừa)
  3. Sữa chua 
  4. Hạt chia 
  5. Tinh dầu vanilla hoặc mật ong
Công thức làm Yến mạch qua đêm chỉ tốn 5 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm - Ảnh 1

Cách làm: 

Bạn cứ cho theo tỷ lệ của yến mạch, sữa và sữa chua là 1:1:1/2. Hạt chia có thể cho bao nhiêu cũng được tùy vào sở thích mỗi người nhưng cho càng nhìu thì hỗn hợp sẽ đặc nhìu hơn ăn cảm giác hơi cứng.

Tinh dầu nên cho khoảng 1 thìa nhỏ còn mật ong thì khoảng 1 thìa cơm.

 

 

Công thức làm Yến mạch qua đêm chỉ tốn 5 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm - Ảnh 2

 

 

Nếu bạn đã chán ăn yên mạch bình tường thì hãy thử thêm các topping khác cho món ăn đẹp mắt và ngon hơn. Yến mạch ngâm qua đêm với 7 loại nguyên liệu thêm vào công thức gốc khác nhau chia ra làm 3 phần: nước đường hoa quả, trà, và bột.

1. Nước đường hoa quả có các loại việt quất, dâu tây và bưởi đỏ. Công thức làm nước đường 2 thìa đường mía, thêm 1 thìa nhỏ nước chanh, 1 bát trái cây bạn yêu thích. Nấu lửa to lúc đầu rùi nhỏ lửa sau lim dim để quả nhừ hết là được.

 

Công thức làm Yến mạch qua đêm chỉ tốn 5 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm - Ảnh 3

 

2. Trà thì bạn có thể dùng trà Earl Grey hoặc trà hoa đậu biếc cho vừa đẹp mắt vừa nhẹ vị.

 

Công thức làm Yến mạch qua đêm chỉ tốn 5 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm - Ảnh 4

 

3. Bột có thể dùng là bột trà xanh, bột ca cao, và bột vừng đen 

 

Công thức làm Yến mạch qua đêm chỉ tốn 5 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm - Ảnh 5

 

Về topping thì món ăn này cực dễ kết hợp. Hầu hết topping là hoa quả và các loại hạt. Vậy nên bạn có gì cứ cho hết lên vừa đẹp vừa ngon vừa tiết kiệm.

 

Công thức làm Yến mạch qua đêm chỉ tốn 5 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm - Ảnh 6

 

Món yến mạch qua đêm có thể để được đến hơn 5 ngày trong tủ lạnh để ăn dần và chỉ mất 5 phút cho công thức. Nó cung cấp năng lượng cho tâm trí của bạn và tạo tiền đề cho một ngày làm việc hiệu quả phía trước. Yến mạch còn là món ăn làm tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tim và tăng cường chức năng não.

 

 Công thức làm Yến mạch qua đêm chỉ tốn 5 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm - Ảnh 7

 

Chúc cả nhà thực hiện thành công món ăn sáng vừa ngon - bổ dưỡng nhé.

Ảnh và Nguồn: Nhung Trinh

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